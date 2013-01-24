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Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

65BDL3552T/00
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  • Активное взаимодействие в классной комнате Активное взаимодействие в классной комнате Активное взаимодействие в классной комнате
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    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    65BDL3552T/00

    Активное взаимодействие в классной комнате

    Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения

    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    Активное взаимодействие в классной комнате

    Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения

    Активное взаимодействие в классной комнате

    Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения

    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    Активное взаимодействие в классной комнате

    Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения

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      Активное взаимодействие в классной комнате

      С мультисенсорной технологией

      • 65"
      • На базе ОС Android
      • Multi-touch
      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      Мультисенсорная технология с поддержкой до 20 прикосновений

      Создайте эффективную среду для совместной работы благодаря системе с 20 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом, что делает его лучшим выбором для образования, общественных мест, корпоративного использования, гостиниц и розничных магазинов. Сенсорная панель совместима с HID и поддерживает подключение Plug & Play.

      Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

      Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

      Встроенный режим маркерной доски

      Мотивируйте людей на совместную работу с режимом маркерной доски. Просто включите эту функцию, чтобы превратить дисплей в холст для творчества, где пользователи смогут рисовать как руками, так и с помощью специальных стилусов. Все на экране можно сохранить для простой печати или отправки в виде изображения.

      Беспроводная передача изображения на экран и продвинутая совместная работа

      Отображайте до 4 источников на одном экране. Беспроводная передача изображения на экран позволяет одновременно подключать до 32 устройств для быстрого переключения между контентом в нужный момент времени. Используйте имеющуюся сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь дополнительным интерфейсом подключения HDMI CastTo для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        163,9  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        64,5  (дюймы)
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        500  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1300:1
        Обработка поверхности
        Антибликовое покрытие
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Шаг пикселей
        0,372 x 0,372 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        • Изображение в изображении
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Технология панели
        IPS
        Операционная система
        Android 9

      • Характеристики

        Технология Multi-Touch
        Инфракрасный сенсорный экран
        Точки касания
        20 одновременно активных точек касания
        Стандарт "Подключи и работай" (автоматическая настройка)
        Поддержка стандарта HID
        Защитное стекло
        • Закаленное защитное стекло
        • Без бликов
        • Без отражения

      • Подключения

        Видеовход
        • Display Port 1.2 x1
        • DVI-I x 1
        • HDMI 2.0, 4 шт.
        • USB 2.0 (Тип A) (x 2)
        • USB 3.0 (Type A), 2 шт.
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        Другие подключения
        • micro SD
        • OPS
        USB
        USB-B для сенсорного подключения (x1)
        Видеовыход
        • DisplayPort 1.2 x 1
        • DVI-D, 1 шт.

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1024x768, 60,70 Гц
        • 1152 x 864, 60, 70, 75 Гц
        • 1152 x 900, 66 Гц
        • 1280 x 720, 60, 70 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц, 75 Гц
        • 1280 x 800, 60, 75 Гц
        • 1280 x 960, 60 Гц
        • 1280x1024, 60,67,75 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1400 x 1050 ,60, 75 Гц
        • 1440 x 1050, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60, 75 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1600 x 900, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 24,25,30,60 Гц
        • 640 x 350, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        • 848 x 480, 60 Гц
        • 960x720, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 4K x 2K
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 720p, 60 Гц

      • Комфорт

        Ориентация
        Альбомный режим (18/7)
        Сквозной канал сигнала
        • Проходной вход IR
        • DisplayPort
        • RS232
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        Характеристики изображения
        Улучшенный контроль цветности
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Другие удобства
        Ручки для переноски
        Простая установка
        Специальная подставка

      • Размеры

        Ширина устройства
        1494,30  миллиметра
        Высота устройства
        869,40  миллиметра
        Глубина устройства
        80,2 мм (глубина с настенным креплением) / 106,8 мм (глубина с покрытием динамика)  миллиметра
        Вес продукта
        43,6  кг
        Крепление VESA
        400 (Г) x 400 (В), M8
        Ширина рамки
        16,30 мм (со всех сторон)
        Вес изделия (фунты)
        96,12  фунта
        Глубина устройства (в дюймах)
        3,16 (глубина с настенным креплением) / 4,20 (глубина с покрытием динамика)  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        34,23  (дюймы)
        Ширина устройства (в дюймах)
        58,83  (дюймы)
        Крепление для специальной подставки
        300 x 150 мм

      • Звук

        Встроенные АС
        2x20 Вт RMS

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Относительная влажность
        20–80 (работа), 5–95  (хранение)  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C

      • Питание

        Электропитание
        100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Функции энергосбережения
        Smart Power
        Потребляемая мощность (типич.)
        175  Вт
        Потребление (макс.)
        350 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RS232
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        • Кабель HDMI
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
        Аксессуары в комплекте
        • Кабель шлейфового соединения RS232
        • Ткань для очистки, 1 шт.
        • Кабель DVI-D (1,8 м)
        • Винт M2, 2 шт.
        • Винт M3, 2 шт.
        • Логотип Philips
        • 2 стилуса
        • Перо USB, 1 шт.
        • Крышка для USB
        Дополнительные аксессуары
        Интерфейс CastTo

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Польский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Шведский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • CU
        • ETL
        • FCC класс B
        • RCM
        • RoHS
        • WEEE
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        USB — воспроизведение видео
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        MTK5680
        Накопитель
        32 Гб eMMc
        Wi-Fi
        • AP(WC0SR2511-88112BU)
        • STA(WCT5GM2511MT7668AU)
        GPU
        DDR4 4 ГБ
        Память
        4 ГБ ОЗУ

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя
      • Кабель HDMI
      • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
      • Дополнительные аксессуары: Интерфейс CastTo

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