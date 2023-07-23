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  • Умная модульная система для более долгого срока службы Умная модульная система для более долгого срока службы Умная модульная система для более долгого срока службы
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    Signage Solutions Дисплей D-Line

    65BDL4650D/00

    Умная модульная система для более долгого срока службы

    Дисплей Philips D-Line предназначен для привлечения аудитории и удобной работы с клиентами. Он использует ОС Android 11 для простой интеграции с ПО, поэтому станет универсальным вариантом для эффективной работы в любой среде.

    Signage Solutions Дисплей D-Line

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    Умная модульная система для более долгого срока службы

    на базе ОС Android

    • 65"
    • На базе ОС Android
    • 500 кд/м²
    Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

    Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

    Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память. Загружайте медиаконтент и сразу же воспроизводите его на дисплее. Память используется совместно с интернет-браузером и служит кэш-памятью. При возникновении сбоев в работе сети воспроизведение контента продолжается из кэша, что позволяет использовать медиафайлы даже в том случае, когда подключение к сети отсутствует.

    Дисплей ADS с широким углом просмотра

    Технология ADS позволит смотреть телевизор с любого угла. Переключатель Advanced Super Dimension позволяет быстрее обрабатывать изображение на экране для плавных переходов, превосходного качества и отменной цветопередачи с углом просмотра до 180°.

    Опциональный модуль 4G/LTE для надежного подключения

    Выберите наш опциональный модуль 4G/LTE для стабильного подключения и более высокой скорости загрузки, чтобы использовать резервную линию подключения в случае круглосуточной работы дисплея или эксплуатации в местах без локального сетевого подключения.

    FailOver. Обеспечьте непрерывное воспроизведение

    Чрезвычайно важная технология для требовательных сред коммерческого размещения — революционное решение FailOver автоматически воспроизводит контент на экране в редких случаях отказа медиапроигрывателя. Просто выберите основной источник сигнала и подключение с FailOver, чтобы защитить демонстрацию визуального контента от возможного сбоя.

    Модульный дизайн и более длительный срок службы

    Продлите срок службы дисплея благодаря конструкции модульного типа. Обеспечьте многолетнее использование дисплея с помощью легкосъемных и заменяемых компонентов, а также оцените его экологичность и меньший уровень отходов согласно директиве WEEE.

    Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

    Благодаря ОС Android 11 и встроенному модулю Wi-Fi ваш дисплей Philips D-Line обеспечит стабильное подключение к сети и максимально безопасную работу с изображениями. Он оптимизирован под базовые приложения Android и поддерживает вывод веб-ПО и браузерных приложений прямо на дисплей, что позволяет работать без внешнего медиапроигрывателя.

    Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища

    Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через наш встроенный браузер HTML5 на базе Chromium. Создавайте контент в режиме онлайн и подключайте один дисплей или всю сеть устройств в портретном или альбомном режиме в разрешении 4K UHD. Оцените простое подключение дисплея к Интернету через Wi-Fi или кабельное соединение RJ45.

    Революционные результаты с технологией Wave

    Откройте для себя мощность, универсальность и интеллектуальную дистанционную работу с дисплеями Philips D-Line с технологией Wave. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

    • Подключения

      Цифровой аудиовыход
      Разъем 3,5 мм
      Видеовход
      • DVI-I (x1)
      • DisplayPort 1.4 — 1 шт.
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      • VGA (через DVI)
      Аудиовход
      Разъем 3,5 мм
      Другие подключения
      • Разъемы антенны 4G/LTE
      • Micro USB (x1) (OTG)
      • USB 2.0 (x1)
      Видеовыход
      DisplayPort 1.4 — 1 шт.
      Внешнее управление
      • RJ45
      • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
      • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
      Wi-Fi
      Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 (выдвижной модуль)

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      163.8  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      64.5  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Разрешение панели
      3840 x 2160
      Шаг пикселей
      0,372 x 0,372 мм
      Оптимальное разрешение
      3840 x 2160 при 60 Гц
      Яркость
      500  кд/м²
      Цвета дисплея
      1,07 млрд. цветов
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1200:1
      Динамическая контрастность
      500 000:1
      Время отклика (типич.)
      8  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      178  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      178  градусов
      Улучшение изображения
      • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
      • Динамическое повышение контрастности
      • Компенсация движ., деинтерлейсинг
      • Прогрессивное сканирование
      Технология панели
      ADS
      Операционная система
      Android 11
      Дымка
      25%

    • Комфорт

      Ориентация
      • Альбомный режим (24/7)
      • Портретный режим (24/7)
      Ячеечная матрица
      До 10 x 15
      Функции сохранения экрана
      Сдвиг пикселей
      Управление с клавиатуры
      • Скрытое
      • Блокируемый
      Сквозной канал сигнала
      • Проходной вход IR
      • DisplayPort
      • RS232
      Энергосберегающие функции
      Smart Power
      Возможность сетевого управления
      • RS232
      • Внешний разъем 4G mPCIe
      • RJ45
      • Wi-Fi
      Протокол Wi-Fi
      a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac

    • Звук

      Встроенные АС
      Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

    • Питание

      Электропитание
      100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      Потребляемая мощность (типич.)
      155  Вт
      Энергопотребление в режиме ожидания
      <0,5 Вт
      Маркировка класса энергоэффективности
      G

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      • 1920 x 1080, 60 Гц
      • 1680 x 1050, 60 Гц
      • 1600 x 900, 60 Гц
      • 1024 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 1024, 60 Гц
      • 1280 x 720, 60 Гц
      • 1440 x 900, 60 Гц
      • 3840 x 2160, 30, 60 Гц
      • 640 x 480, 60 Гц
      • 800 x 600, 60 Гц
      Видеоформаты
      • 1080i; 50, 60 Гц
      • 576p, 50 Гц
      • 576i, 50 Гц
      • 480p, 60 Гц
      • 480i, 60 Гц
      • 1080p, 50, 60 Гц
      • 720p, 50,60 Гц
      • 2160p, 50, 60 Гц

    • Размеры

      Ширина устройства
      1462,3  миллиметра
      Вес продукта
      28,1  кг
      Высота устройства
      837,3  миллиметра
      Глубина устройства
      89,9 (глубина с подставкой) / 68,9 (глубина с настенным креплением)  миллиметра
      Ширина устройства (в дюймах)
      57,57  (дюймы)
      Высота устройства (в дюймах)
      32.96  (дюймы)
      Настенное крепление
      400 (Г) x 400 мм (В), M8
      Глубина устройства (в дюймах)
      3,54 (глубина с подставкой) / 2,71 (глубина с настенным креплением)  (дюймы)
      Ширина рамки
      14,9 мм (со всех сторон)
      Вес изделия (фунты)
      61,95  фунта

    • Условия эксплуатации

      Высота
      0–3000 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000  часов
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C
      Относительная влажность (во время работы)
      Относительная влажность 20~80 % (без конденсации)
      Относительная влажность (во время хранения)
      Относительная влажность 5~95% (без конденсации)

    • Мультимедийные приложения

      USB — воспроизведение видео
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      • WEBM
      USB — воспроизведение изображений
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB — воспроизведение аудио
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Встроенный плеер

      ЦП/процессор
      2x A72 + 4x A53
      GPU
      ARM Mali-T864 MP4
      Память
      4 ГБ ОЗУ
      Память
      32 Гб eMMc

    • Аксессуары

      Аксессуары в комплекте
      • Кабель шлейфового соединения RS232
      • Логотип Philips (x1)
      • Крышка выключателя AC
      • Крышка для USB (1 шт.)
      • Винты
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
      • Краткое руководство пользователя
      • Пульт ДУ и батареи типа AAA
      • Кабель RS232
      • Модуль Wi-Fi
      • Зажим для кабеля (3 шт.)

    • Прочее

      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Испанский
      • Польский
      • Турецкий
      • Русский
      • Итальянский
      • Упрощенный китайский
      • Традиционный китайский
      • Арабский
      • Японский
      • Датский
      • Голландский
      • Финский
      • Норвежский
      • Португальский
      • Шведский
      Гарантия
      Гарантия на 3 года
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • CB
      • CE
      • CCC
      • FCC класса A
      • RoHS
      • ЭМП
      • EnergyStar 8.0
      • UL

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    Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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