Встроенное приложение Netflix и специальная кнопка на пульте

Встроенный доступ к Netflix позволяет быстро, легко и с комфортом просматривать новые фильмы и сериалы. Вам не потребуется загружать внешние плееры и спутниковое телевидение, что снизить уровень операционных расходов и затрат на установку, но в то же время впишется в современный интерьер вашего учреждения. Специальная кнопка Netflix на пульте ДУ позволяет мгновенно открывать приложение. Активация Netflix выполняется в соответствии с Условиями и положениями.