Производительность высокого уровня
Повысьте производительность. Монитор Philips B-Line легко интегрируется с корпоративными системами и обеспечивает эффективное управление. Встроенный Chromecast обеспечивает плавность презентаций и моментальную отправку медиафайлов в беспроводном режиме с устройств Windows, Apple и Android™.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Производительность высокого уровня
Повысьте производительность. Монитор Philips B-Line легко интегрируется с корпоративными системами и обеспечивает эффективное управление. Встроенный Chromecast обеспечивает плавность презентаций и моментальную отправку медиафайлов в беспроводном режиме с устройств Windows, Apple и Android™.
Производительность высокого уровня
Повысьте производительность. Монитор Philips B-Line легко интегрируется с корпоративными системами и обеспечивает эффективное управление. Встроенный Chromecast обеспечивает плавность презентаций и моментальную отправку медиафайлов в беспроводном режиме с устройств Windows, Apple и Android™.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Производительность высокого уровня
Повысьте производительность. Монитор Philips B-Line легко интегрируется с корпоративными системами и обеспечивает эффективное управление. Встроенный Chromecast обеспечивает плавность презентаций и моментальную отправку медиафайлов в беспроводном режиме с устройств Windows, Apple и Android™.
Эффективные и быстрые видеоконференции с беспроводным подключением к мониторам и телевизорам с любых устройств Apple, Windows и Android™. Встроенный Chromecast позволяет мгновенно транслировать презентации и медиаконтент с мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов в разрешении до 4K. Это экономичное и безопасное решение для офиса, не требующее дополнительного аппаратного обеспечения.
Если беспроводное подключение недоступно,функция обнаружения горячего подключения HDMI поможет определять кабельные подключения источников презентаций и автоматически будет переключаться между источниками, а также включать и отключать их.
Профессиональные дисплеи Philips на базе Android — это быстрые, универсальные и простые в использовании устройства. Эти дисплеи оптимизированы для работы со встроенными приложениями Android и поддерживают установку других веб-приложений. Автоматические обновления помогут вам всегда использовать самые новые версии установленных программ.
Полный доступ к магазину Google Play позволит вам с легкостью добавлять приложения, игры, музыку, фильмы и многое другое на профессиональный дисплей Philips. Новые инструменты для бизнеса и дополнительные возможности для развлечения добавляются в каталог ежедневно и обеспечивают постоянный доступ к самым актуальным тенденциям в мире мультимедиа.
Подключите этот профессиональный дисплей Philips к сети Crestron для управления в полностью дистанционном режиме с помощью ноутбука, ПК или мобильного устройства. Включайте и отключайте дисплей, управляйте расписанием показа, настраивайте параметры и легко подключайте внешние устройства. Crestron Connected® является быстрым, надежным и безопасным корпоративным решением для публикации контента в проводном и беспроводном режиме с устройств Apple, Windows, Android и Linux.
Встроенное расписание позволяет с легкостью запускать показ контента и приложений в нужное время суток для достижения большей интерактивности и оптимальных результатов.
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС или РЧ. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как обновление программного обеспечения и настроек, а также отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или несколько — CMND & Control поможет с легкостью управлять целым парком устройств.
Полностью управляйте приложениями, установленными на ваших профессиональных дисплеях Philips. Система AppControl позволяет устанавливать, удалять и управлять приложениями на выбранных дисплеях или всей вашей сети дисплеев, чтобы вы могли персонализировать контент вне зависимости от количества дисплеев в вашей сети.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Тюнер/прием/передача
Android TV
Корпоративные функции
Функции профессионального ТВ
Мультимедиа
Аудио
Мощность
Аксессуары
Беспроводное соединение
Разъемы для подключения на нижней панели
Подключения (боковая панель)
Расширенные возможности подключения
Дизайн
Размеры
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