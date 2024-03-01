Поддержка PPDS Wave для удаленного управления дисплеем

Ваш дисплей с поддержкой PPDS Wave позволяет управлять и обслуживать это устройство удаленно и откуда угодно. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять основным контентом и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.