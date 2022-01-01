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Signage Solutions Интерактивная доска

75BDL3652T/00
  • Активное взаимодействие в классной комнате Активное взаимодействие в классной комнате Активное взаимодействие в классной комнате
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    Signage Solutions Интерактивная доска

    75BDL3652T/00

    Активное взаимодействие в классной комнате

    Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения

    Signage Solutions Интерактивная доска

    Активное взаимодействие в классной комнате

    Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения

    Активное взаимодействие в классной комнате

    Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения

    Signage Solutions Интерактивная доска

    Активное взаимодействие в классной комнате

    Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения

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      Активное взаимодействие в классной комнате

      С мультисенсорной технологией

      • 75"
      • На базе ОС Android
      • Multi-touch
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

      ОС Android: используйте свое собственное приложение

      Дисплей на базе Android — одной из самых продвинутых операционных систем — позволяет сохранять любые приложения в памяти дисплея. Вы также можете изучить богатую библиотеку приложений Android и воспроизводить контент из нее. Благодаря функции составления расписания можно планировать отображение приложений и контента в зависимости от потребностей ваших клиентов и времени суток. Функция автоматической ориентации позволяет легко выбирать портретный или альбомный режим отображения.

      Мультисенсорная технология с поддержкой до 20 прикосновений

      Создайте эффективную среду для совместной работы благодаря системе с 20 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом, что делает его лучшим выбором для образования, общественных мест, корпоративного использования, гостиниц и розничных магазинов. Сенсорная панель совместима с HID и поддерживает подключение Plug & Play.

      Встроенный режим маркерной доски

      Мотивируйте людей на совместную работу с режимом маркерной доски. Просто включите эту функцию, чтобы превратить дисплей в холст для творчества, где пользователи смогут рисовать как руками, так и с помощью специальных стилусов. Все на экране можно сохранить для простой печати или отправки в виде изображения.

      Беспроводная передача изображения на экран и продвинутая совместная работа

      Отображайте до 4 источников на одном экране. Беспроводная передача изображения на экран позволяет одновременно подключать несколько устройств для быстрого переключения между контентом в нужный момент времени. Используйте имеющуюся сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь дополнительным интерфейсом подключения HDMI для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        189,3  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        74,5  (дюймы)
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        420  кд/м²
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        9  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Шаг пикселей
        0,4296 x 0,4296 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        Обработка поверхности
        Антибликовое покрытие
        Технология панели
        IPS
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1200:1
        Операционная система
        Android 9

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 350, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        • 848 x 480, 60 Гц
        • 960x720, 75 Гц
        • 1024x768, 60,70 Гц
        • 1152 x 864, 60, 70, 75 Гц
        • 1152 x 900, 66 Гц
        • 1280 x 720, 60, 70 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц, 75 Гц
        • 1280 x 800, 60, 75 Гц
        • 1280 x 960, 60 Гц
        • 1280x1024, 60,67,75 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1400 x 1050 ,60, 75 Гц
        • 1440 x 900, 60, 75 Гц
        • 1440 x 1050, 60 Гц
        • 1600 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 24,25,30,60 Гц
        Видеоформаты
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 720p, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 4K x 2K

      • Подключения

        Видеовход
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x4)
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x2)
        • USB-C
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
        Видеовыход
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм для наушников (x2)
        Внешнее управление
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        Другие подключения
        • OPS
        • micro SD

      • Комфорт

        Ориентация
        • Портретный режим (12/7)
          Портретный режим (12/7)
        • Альбомный режим (18/7)
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Сквозной канал сигнала
        • DisplayPort
        • RS232
        • Проходной вход IR
        Простая установка
        Специальная подставка
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Характеристики изображения
        Улучшенный контроль цветности
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Другие удобства
        Ручки для переноски

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20–80 (работа), 5–95 (хранение)  %
        Высота
        0–3000 м
        Среднее время между отказами
        50 000  часов

      • Мощность

        Потребляемая мощность (типич.)
        190  Вт
        Потребление (макс.)
        380 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Электропитание
        100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Функции энергосбережения
        Smart Power
        Маркировка класса энергоэффективности
        G

      • Звук

        Встроенные АС
        2x20 Вт RMS

      • Аксессуары

        Дополнительные аксессуары
        Интерактивные модули
        Аксессуары в комплекте
        • Ткань для очистки (x1)
        • Кабель DVI-D (1,8 м)
        • Винт M2 (x2)
        • Винт M3 (x2)
        • Логотип Philips (x1)
        • Кабель шлейфового соединения RS232
        • Стилус (x2)
        • Перо USB (x1)
        • Крышка для USB (1 шт.)
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Кабель HDMI
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
        • Краткое руководство (x1)
        • Пульт ДУ (x1)
        • Кабель RS232

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Голландский
        • Датский
        • Английский
        • Французский
        • Финский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Норвежский
        • Польский
        • Португальский
        • Русский
        • Испанский
        • Шведский
        • Упрощенный китайский
        • Турецкий
        • Традиционный китайский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класса A
        • RoHS
        • CB
        • BSMI
        • EAC
        • ЭМП
        • PSB
        • ETL
        Гарантия
        Гарантия — 5 лет

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA

      • Характеристики

        Технология Multi-Touch
        Безинтервальный ИК-сенсор
        Точки касания
        20 одновременно активных точек касания
        Plug & Play
        Поддержка стандарта HID
        Защитное стекло
        • Без бликов
        • Закаленное защитное стекло

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        MTK5680
        GPU
        DDR4 4 ГБ
        Память
        4 ГБ ОЗУ
        Память
        32 Гб eMMc
        Wi-Fi
        • AP(WC0SR2511-88112BU)
        • STA(WCT5GM2511MT7668AU)

      • Размеры

        Крепление для специальной подставки
        100 x 100 мм, 6xM4L6
        Ширина устройства
        1715,50  миллиметра
        Высота устройства
        993,70  миллиметра
        Глубина устройства
        80,8 мм (глубина с настенным креплением) / 108,7 (глубина с покрытием динамика)  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        67,54  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        39,12  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        3,18 (глубина с настенным креплением) / 4,28 (глубина с покрытием динамика)  (дюймы)
        Ширина рамки
        17,8 мм (со всех сторон)
        Настенное крепление
        600 (Г) x 400 (В) мм, M8
        Вес продукта
        53,0  кг
        Вес изделия (фунты)
        116,85  фунта

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Дополнительные аксессуары: Интерактивные модули

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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