Интеллектуальное подключение
MediaSuite создан для динамичного мира и располагает расширенными функциями подключения, а также универсальными параметрами конфигурации. Встроенный Chromecast обеспечивает простую и удобную потоковую передачу, а Android™ и магазин Google Play позволяют использовать безграничные возможности.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интеллектуальное подключение
MediaSuite создан для динамичного мира и располагает расширенными функциями подключения, а также универсальными параметрами конфигурации. Встроенный Chromecast обеспечивает простую и удобную потоковую передачу, а Android™ и магазин Google Play позволяют использовать безграничные возможности.
Интеллектуальное подключение
MediaSuite создан для динамичного мира и располагает расширенными функциями подключения, а также универсальными параметрами конфигурации. Встроенный Chromecast обеспечивает простую и удобную потоковую передачу, а Android™ и магазин Google Play позволяют использовать безграничные возможности.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интеллектуальное подключение
MediaSuite создан для динамичного мира и располагает расширенными функциями подключения, а также универсальными параметрами конфигурации. Встроенный Chromecast обеспечивает простую и удобную потоковую передачу, а Android™ и магазин Google Play позволяют использовать безграничные возможности.
Профессиональные дисплеи Philips на базе Android — это быстрые, универсальные и простые в использовании устройства. Эти дисплеи оптимизированы для работы со встроенными приложениями Android и поддерживают установку других веб-приложений. Автоматические обновления помогут вам всегда использовать самые новые версии установленных программ.
Легко и быстро транслируйте фильмы, презентации и многое другое с мобильных устройств (мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков) в разрешении до 4K посредством беспроводного подключения. Chromecast — это экономичное безопасное решение для профессионалов, не требующее дополнительных аппаратных компонентов. Просто коснитесь значка Chromecast на мобильном устройстве, чтобы начать потоковую передачу контента из сотен приложений для трансляции — мобильное устройство будет выступать в качестве пульта дистанционного управления.
Полный доступ к магазину Google Play позволит вам с легкостью добавлять приложения, игры, музыку, фильмы и многое другое на профессиональный дисплей Philips. Новые инструменты для бизнеса и дополнительные возможности для развлечения добавляются в каталог ежедневно и обеспечивают постоянный доступ к самым актуальным тенденциям в мире мультимедиа.
Philips MediaSuite располагает простым и четким пользовательским интерфейсом, который можно персонализировать с помощью атрибутики вашей компании. Легко добавляйте логотипы и фирменные цвета в панель поискка, чтобы повысить узнаваемость бренда.
Полностью управляйте приложениями, установленными на ваших профессиональных дисплеях Philips. Система AppControl позволяет устанавливать, удалять и управлять приложениями на выбранных дисплеях или всей вашей сети дисплеев, чтобы вы могли персонализировать контент вне зависимости от количества дисплеев в вашей сети.
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС или РЧ. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как обновление программного обеспечения и настроек, а также отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или несколько — CMND & Control поможет с легкостью управлять целым парком устройств.
Пусть ваши гости почувствуют себя как дома. CMND & Check-in позволяет использовать индивидуальную информацию, такую как имя и выбранный язык, для персонализации использования телевизора. Это подойдет как для обеспечения комфорта гостей в отеле, так и для оптимизации процесса оплаты и даже предложения различных платных телеканалов.
Встроенный доступ к Netflix позволяет быстро, легко и с комфортом просматривать новые фильмы и сериалы. Вам не потребуется загружать внешние плееры и спутниковое телевидение, что снизить уровень операционных расходов и затрат на установку, но в то же время впишется в современный интерьер вашего учреждения. Специальная кнопка Netflix на пульте ДУ позволяет мгновенно открывать приложение. Активация Netflix выполняется в соответствии с Условиями и положениями.
Голосовое управление и быстродействие интерфейса доступны с опциональным пультом ДУ (22AV2025B/00) с Google Ассистентом™. Открывайте YouTube. Регулируйте громкость. Включайте любимые песни и получайте всю необходимую информацию, например прогноз погоды, афишу мероприятий и даже мгновенный перевод с озвучиванием. С Google Ассистентом™ ваши возможности безграничны.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Тюнер/прием/передача
Android TV
Специальные гостиничные функции
Функции для сферы здравоохранения
Мультимедиа
Аудио
Мощность
Аксессуары
Беспроводное соединение
Разъемы для подключения на нижней панели
Подключения (боковая панель)
Расширенные возможности подключения
Дизайн
Размеры
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