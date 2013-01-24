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Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

86BDL3552T/00
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  • Активное взаимодействие в классной комнате Активное взаимодействие в классной комнате Активное взаимодействие в классной комнате
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    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    86BDL3552T/00

    Активное взаимодействие в классной комнате

    Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения

    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    Активное взаимодействие в классной комнате

    Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения

    Активное взаимодействие в классной комнате

    Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения

    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    Активное взаимодействие в классной комнате

    Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения

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      С мультисенсорной технологией

      • 86"
      • На базе ОС Android
      • Multi-touch
      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      Мультисенсорная технология с поддержкой до 20 прикосновений

      Создайте эффективную среду для совместной работы благодаря системе с 20 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом, что делает его лучшим выбором для образования, общественных мест, корпоративного использования, гостиниц и розничных магазинов. Сенсорная панель совместима с HID и поддерживает подключение Plug & Play.

      Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

      Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

      Встроенный режим маркерной доски

      Мотивируйте людей на совместную работу с режимом маркерной доски. Просто включите эту функцию, чтобы превратить дисплей в холст для творчества, где пользователи смогут рисовать как руками, так и с помощью специальных стилусов. Все на экране можно сохранить для простой печати или отправки в виде изображения.

      Беспроводная передача изображения на экран и продвинутая совместная работа

      Отображайте до 4 источников на одном экране. Беспроводная передача изображения на экран позволяет одновременно подключать до 32 устройств для быстрого переключения между контентом в нужный момент времени. Используйте имеющуюся сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь дополнительным интерфейсом подключения HDMI CastTo для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        85,6  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        217,4  см
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        350  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1200:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Шаг пикселей
        0,4935 x 0,4935 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        • Прогрессивное сканирование
        Операционная система
        Android 9

      • Подключения

        Видеовход
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        • DisplayPort
        • DVI
        • HDMI (x 4)
        • USB-C
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        Аудио левый/правый (RCA)
        Другие подключения
        • micro USB
        • OPS
        • micro SD
        • mPCIe
        • USB
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 3840 x 2160, 25,30,50 Гц
        • 1920 x 1080, 25,30,50 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 1024 x 768, 60, 75 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 60, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 1080i, 25, 30 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 2160p, 30, 50, 60 Гц
        • 480i, 30, 60 Гц
        • 480p, 30, 60 Гц
        • 576i, 25, 50 Гц
        • 576p, 25, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц

      • Размеры

        Ширина устройства
        1961,00  миллиметра
        Высота устройства
        1132,30  миллиметра
        Глубина устройства
        80,50 (с настенным кронштейном), 180,40 (макс.)  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        77,20  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        44,58  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        3,17 (с настенным кронштейном), 7,10 (макс.)  (дюймы)
        Ширина рамки
        16,30 мм (со всех сторон)
        Вес изделия (фунты)
        156,53  фунта
        Вес продукта
        71,0  кг
        Крепление VESA
        600 (Г) x 400 (В) мм, M8
        Крепление для специальной подставки
        6*M4*L6(200x100)

      • Комфорт

        Ориентация
        Ландшафтный
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR
        Возможность сетевого управления
        • RJ45
        • RS232
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Функции сохранения экрана
        Малая яркость
        Простая установка
        Специальная подставка

      • Питание

        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5 Вт
        Электропитание
        100–240 В~, 50–60 Гц, 7,5 А
        Потребляемая мощность (типич.)
        337,4  Вт
        Потребление (макс.)
        488

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Высота
        0–3000 м
        Среднее время между отказами
        50 000  часов

      • Звук

        Встроенные АС
        2x20 Вт RMS

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        • Кабель RS232
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель HDMI
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
        • Кабель USB
        Аксессуары в комплекте
        • Кабель шлейфового соединения RS232
        • Пассивный стилус, 2 шт.
        Дополнительные аксессуары
        Интерфейс CastTo

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • PLS
        • WAV
        • WMA
        USB — воспроизведение видео
        • ISM
        • M2TS
        • M4V
        • Manifest
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPD
        • MPEG
        • MPG
        • MT2
        • MTS
        • TS
        • VOB
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • PNG

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Испанский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Итальянский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Арабский
        • Японский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Шведский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        • BSMI
        • CB
        • VCCI
        • EAC
        • FCC класс B
        • PSB
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      • Характеристики

        Технология Multi-Touch
        Инфракрасный сенсорный экран
        Стандарт "Подключи и работай" (автоматическая настройка)
        Поддержка стандарта HID
        Защитное стекло
        • Без бликов
        • Без отражения
        • Закаленное защитное стекло
        Точки касания
        20 одновременно активных точек касания

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        MTK5680
        GPU
        DDR4 4 ГБ
        Память
        4 ГБ ОЗУ
        Накопитель
        32 Гб eMMc
        Wi-Fi
        • 2G/5G 2T2R
        • Двухдиапазонный 802.11 a/b/g/n/ac

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя
      • Кабель RS232
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель HDMI
      • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
      • Кабель USB
      • Дополнительные аксессуары: Интерфейс CastTo

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