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86BDL3652T/00
Активное взаимодействие в классной комнате
Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.
Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.
Дисплей на базе Android — одной из самых продвинутых операционных систем — позволяет сохранять любые приложения в памяти дисплея. Вы также можете изучить богатую библиотеку приложений Android и воспроизводить контент из нее. Благодаря функции составления расписания можно планировать отображение приложений и контента в зависимости от потребностей ваших клиентов и времени суток. Функция автоматической ориентации позволяет легко выбирать портретный или альбомный режим отображения.
Создайте эффективную среду для совместной работы благодаря системе с 20 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом, что делает его лучшим выбором для образования, общественных мест, корпоративного использования, гостиниц и розничных магазинов. Сенсорная панель совместима с HID и поддерживает подключение Plug & Play.
Мотивируйте людей на совместную работу с режимом маркерной доски. Просто включите эту функцию, чтобы превратить дисплей в холст для творчества, где пользователи смогут рисовать как руками, так и с помощью специальных стилусов. Все на экране можно сохранить для простой печати или отправки в виде изображения.
Отображайте до 4 источников на одном экране. Беспроводная передача изображения на экран позволяет одновременно подключать несколько устройств для быстрого переключения между контентом в нужный момент времени. Используйте имеющуюся сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь дополнительным интерфейсом подключения HDMI для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Звук
Питание
Поддерживаемое разрешение дисплея
Размеры
Условия эксплуатации
Мультимедийные приложения
Встроенный плеер
Аксессуары
Прочее
Характеристики
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