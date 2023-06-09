Ключевые слова для поиска

Signage Solutions Дисплей E-Line

86BDL4052E/02
  • Интерактивный дисплей для обучения Интерактивный дисплей для обучения Интерактивный дисплей для обучения
    -{discount-value}

    Signage Solutions Дисплей E-Line

    86BDL4052E/02

    Интерактивный дисплей для обучения

    Вдохновляет на обучение. Обеспечивает совместную работу. Этот флагманский сенсорный дисплей Philips E-Line на базе ОС Android позволяет эффективно работать с программами обучения благодаря поддержке 20 точек касания и прочному стеклу с эффектом защиты от бликов.

    Signage Solutions Дисплей E-Line

    Интерактивный дисплей для обучения

    Вдохновляет на обучение. Обеспечивает совместную работу. Этот флагманский сенсорный дисплей Philips E-Line на базе ОС Android позволяет эффективно работать с программами обучения благодаря поддержке 20 точек касания и прочному стеклу с эффектом защиты от бликов.

    Интерактивный дисплей для обучения

    Вдохновляет на обучение. Обеспечивает совместную работу. Этот флагманский сенсорный дисплей Philips E-Line на базе ОС Android позволяет эффективно работать с программами обучения благодаря поддержке 20 точек касания и прочному стеклу с эффектом защиты от бликов.

    Signage Solutions Дисплей E-Line

    Интерактивный дисплей для обучения

    Вдохновляет на обучение. Обеспечивает совместную работу. Этот флагманский сенсорный дисплей Philips E-Line на базе ОС Android позволяет эффективно работать с программами обучения благодаря поддержке 20 точек касания и прочному стеклу с эффектом защиты от бликов.

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Интерактивный дисплей для обучения

      С мультисенсорной технологией

      • 86"
      • На базе ОС Android
      • Multi-touch
      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

      Мультисенсорная технология с поддержкой до 20 прикосновений

      Создайте эффективную среду для совместной работы благодаря системе с 20 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом, что делает его лучшим выбором для образования, общественных мест, корпоративного использования, гостиниц и розничных магазинов. Сенсорная панель совместима с HID и поддерживает подключение Plug & Play.

      Встроенный режим маркерной доски

      Мотивируйте людей на совместную работу с режимом маркерной доски. Просто включите эту функцию, чтобы превратить дисплей в холст для творчества, где пользователи смогут рисовать как руками, так и с помощью специальных стилусов. Все на экране можно сохранить для простой печати или отправки в виде изображения.

      Беспроводная передача изображения на экран и продвинутая совместная работа

      Отображайте до 4 источников на одном экране. Беспроводная передача изображения на экран позволяет одновременно подключать несколько устройств для быстрого переключения между контентом в нужный момент времени. Используйте имеющуюся сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь дополнительным интерфейсом подключения HDMI для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.

      ОС Android: используйте свое собственное приложение

      Дисплей на базе Android — одной из самых продвинутых операционных систем — позволяет сохранять любые приложения в памяти дисплея. Вы также можете изучить богатую библиотеку приложений Android и воспроизводить контент из нее. Благодаря функции составления расписания можно планировать отображение приложений и контента в зависимости от потребностей ваших клиентов и времени суток. Функция автоматической ориентации позволяет легко выбирать портретный или альбомный режим отображения.

      Революционные результаты с технологией Wave

      Откройте для себя мощность, универсальность и интеллектуальную дистанционную работу с дисплеями Philips E-Line с технологией Wave. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

      • Подключения

        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
        Видеовход
        • HDMI 2.0 (x3)
        • USB 2.0 (x3)
        • DVI-D (x1)
        • USB 3.0 (x3)
        • USB-C (до 65 Вт)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
        Другие подключения
        • OPS
        • micro SD
        • USB-B (x3)
        Видеовыход
        HDMI 2.0 (x1)
        Внешнее управление
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        217.4  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        85.6  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Шаг пиксела
        0,4935 x 0,4935 мм
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Яркость (за стеклом)
        400  кд/м²
        Яркость (перед стеклом)
        430  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        4000:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        Технология панели
        VA
        Операционная система
        Android 11
        Разрешение UI ОС
        3840 x 2160 при 60 Гц

      • Комфорт

        Ориентация
        Альбомный режим (18/7)
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Управление с клавиатуры
        Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR
        Простая установка
        • Выход AC
        • Специальная подставка
        Другие удобства
        Ручки для переноски
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45

      • Звук

        Встроенные АС
        2 x15 Вт

      • Мощность

        Электропитание
        100–240 В~, 50–60 Гц, 7,5 А
        Потребляемая мощность (типич.)
        450  Вт
        Потребление (макс.)
        670 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5 Вт
        Функции энергосбережения
        Smart Power
        Маркировка класса энергоэффективности
        G

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 350, 70 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        • 848 x 480, 60 Гц
        • 960x720, 75 Гц
        • 1024x768, 60,70 Гц
        • 1152 x 864, 60, 70, 75 Гц
        • 1152 x 900, 66 Гц
        • 1280 x 720, 60, 70 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц, 75 Гц
        • 1280 x 800, 60, 75 Гц
        • 1280 x 960, 60 Гц
        • 1280x1024, 60,67,75 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1400 x 1050 ,60, 75 Гц
        • 1600 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 24,25,30,60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        Видеоформаты
        • 480p, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 2160p, 50, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц

      • Размеры

        Крепление для специальной подставки
        100x100 мм, 6xM4L6
        Ширина устройства
        1960,8  миллиметра
        Высота устройства
        1145,7  миллиметра
        Вес
        74.49  кг
        Глубина устройства
        101,3 (макс. глубина) / 79,0 (глубина с настенным креплением)  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        77,19  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        45.11  (дюймы)
        Настенное крепление
        600 x 400 мм, M8
        Глубина устройства (в дюймах)
        3,98 (макс. глубина) / 3,11 (глубина с настенным креплением)  (дюймы)
        Ширина рамки
        17,8 мм (верх/право/лево) x 31,7 мм (низ)

      • Вес

        Изделие с упаковкой (кг)
        90,6  кг
        Изделие с упаковкой (фунты)
        199,74  фунта
        Изделие без подставки (кг)
        74,49  кг
        Изделие без подставки (фунты)
        164,22  фунта

      • Условия эксплуатации

        Высота над уровнем моря
        0–3000 м
        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность (во время работы)
        20–80 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        5–95 % (без конденсации)

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • H.263
        • H.264
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        MTK 9970A
        Память
        8 ГБ
        Память
        32 Гб eMMc
        Wi-Fi
        2G/5G/6G 2T2R

      • Аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Ткань для очистки (x1)
        • Кабель HDMI (3 м, 1 шт.)
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA
        • Кабель USB A–B (3 м, 1 шт.)
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Крышка выключателя AC
        • Зажим для кабеля (x3)
        • Кабель DVI-I (1,8 м, 1 шт.)
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
        • Логотип Philips (x1)
        • Краткое руководство (x1)
        • Кабель RS232
        • Кабель шлейфового соединения RS232 (x1)
        • Стилус (x2)
        • Крышка для USB и винты
        Дополнительные аксессуары
        Интерактивные модули

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Голландский
        • Датский
        • Английский
        • Французский
        • Финский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Норвежский
        • Польский
        • Португальский
        • Русский
        • Испанский
        • Шведский
        • Упрощенный китайский
        • Турецкий
        • Традиционный китайский
        Гарантия
        Гарантия — 5 лет
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класса A
        • RoHS
        • CB
        • EAC
        • ЭМП
        • ETL

      • Характеристики

        Технология Multi-Touch
        Безинтервальный ИК-сенсор
        Точки касания
        20 одновременно активных точек касания
        Plug & Play
        Поддержка стандарта HID
        Защитное стекло
        • Без бликов
        • Фильтр синего света
        • Закаленное защитное стекло 7MOHS

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Дополнительные аксессуары: Интерактивные модули

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          You are about to visit a Philips global content page

          Continue

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.