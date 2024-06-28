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  • Интерактивный дисплей для обучения Интерактивный дисплей для обучения Интерактивный дисплей для обучения
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    Signage Solutions Дисплей для совместной работы

    86BDL4152E/00

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    Интерактивный дисплей для обучения

    Этот интерактивный дисплей на базе Android 13 поддерживает до 40 точек касания для оптимальной совместной работы. Защита от бликов и отражений, а также немаркое стекло делают его идеальным выбором для постоянной ежедневной работы в загруженных средах.

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    Signage Solutions Дисплей для совместной работы

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    Интерактивный дисплей для обучения

    С мультисенсорной технологией

    • 86"
    • На базе ОС Android
    • Multi-touch

    Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

    Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

    Android SoC для простой интеграции программ и приложений

    Наша встроенная ОС Android 13 была разработана специально для создания безопасной профессиональной системы на чипе (SoC) нового уровня. Сохраняйте любимые приложения и ПО напрямую на дисплей или выбирайте из огромной библиотеки приложений Android.

    Поддержка PPDS Wave для удаленного управления дисплеем

    Ваш дисплей с поддержкой PPDS Wave позволяет управлять и обслуживать это устройство удаленно и откуда угодно. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять основным контентом и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

    Встроенный датчик освещенности

    Встроенные датчики освещенности обеспечивают экономию электричества, автоматически подстраивая яркость экрана в зависимости от окружающего освещения.

    Антиблик и защита от отражений, закаленное стекло 7 MOH

    Антиблик, покрытие для защиты от отражений и немаркое стекло 7 MoH.

    Фильтр синего света

    Фильтр синего света для защиты глаз от лишней нагрузки.

    Область предотвращения срабатывания

    Область предотвращения срабатывания для более точного распознавания.

    Мультисенсорная технология с поддержкой до 40 прикосновений

    Создайте эффективную среду для совместной работы и эффективного обучения благодаря системе с 40 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и брейншторминга, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом. Еще более интуитивная и удобная работа благодаря функции ластика, области предотвращения срабатывания и распознавания размера пера.

    Улучшенная ИК-технология

    Усовершенствованная беззазорная ИК-технология и тонкие рамки.

    Беспроводные презентации

    Philips ScreenShare позволяет преподавателям, студентам и сотрудникам без труда транслировать экран своих устройств на любой ОС через браузер или приложения на дисплее Philips для совместной работы.

    Трансляция напрямую с любого устройства

    Преподаватели, студенты и сотрудники могут транслировать контент напрямую с разных устройств через AirPlay, Google Cast и Miracast.

    Режим интерактивной доски

    Встроенная функция доски позволит совместно работать и обсуждать идеи прямо на дисплее.

    Near Field Communication (NFC) для безопасности

    NFC (Near Field Communication) обеспечивает безопасную аутентификацию и управление доступом, усиливая защиту с помощью шифрования при передаче данных. Бесконтактная работа минимизирует риск несанкционированного доступа или перехвата данных для надежной защиты дисплеев.

    Создано с учетом целей экологичности

    Эти дисплеи имеют знак Silver Ecolabel от EPEAT, то есть отвечают строгим критериям для получения этой престижной эко-маркировки для электроники. Дисплеи также соответствуют требованиям Energy Star 8.0.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      217.4  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      85.6  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Разрешение панели
      3840 x 2160
      Шаг пикселей
      0,4935 x 0,4935 мм
      Оптимальное разрешение
      3840 x 2160 при 60 Гц
      Яркость
      400  кд/м²
      Цвета дисплея
      1,07 млрд. цветов
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1200:1
      Динамическая контрастность
      500 000:1
      Время отклика (типич.)
      8  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      178  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      178  градусов
      Улучшение изображения
      • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
      • 3D гребенчатый фильтр
      • Компенсация движ., деинтерлейсинг
      • Прогрессивное сканирование
      • 3D MA деинтерлейсинг
      • Динамическое повышение контрастности
      Технология панели
      ADS
      Операционная система
      Android 13
      Разрешение UI ОС
      3840 x 2160 при 60 Гц

    • Подключения

      Цифровой аудиовыход
      Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
      Видеовход
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 3.0 (x2)
      • USB 2.0 (x1)
      • USB-C (до 65 Вт)
      • USB-C
      Аудиовход
      Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
      Другие подключения
      • OPS
      • USB-B (x2)
      • Micro USB (x1) (OTG)
      Видеовыход
      HDMI 2.0 (x1)
      Внешнее управление
      • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
      • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
      • Gb LAN x2
      Bluetooth
      5.2 BLE

    • Комфорт

      Ориентация
      Альбомный режим (18/7)
      Функции сохранения экрана
      Сдвиг пикселей, низкая яркость
      Управление с клавиатуры
      Блокируемый
      Сигнал пульта ДУ
      Блокируемый
      Сквозной канал сигнала
      • RS232
      • Проходной вход IR
      Другие удобства
      • Ручки для переноски
      • NFC
      • Bluetooth
      Возможность сетевого управления
      • RS232
      • RJ45

    • Звук

      Встроенные АС
      2x20 Вт

    • Питание

      Электропитание
      100–240 В~, 50–60 Гц, 7,5 А
      Потребляемая мощность (типич.)
      190W  Вт
      Энергопотребление в режиме ожидания
      <0,5 Вт
      Функции энергосбережения
      Smart Power
      Маркировка класса энергоэффективности
      G. EPEAT Silver.

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
      • 848 x 480, 60 Гц
      • 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Гц
      • 1152 x 864, 75 Гц
      • 1280 x 960, 60, 85 Гц
      • 1280x1024, 60,67,75 Гц
      • 1360 x 768, 60 Гц
      • 1366 x 768, 60 Гц
      • 1600 x 1200, 60 Гц
      • 1920 x 1080, 60 Гц
      • 1920 x 1200, 60 Гц
      • 3840 x 2160, 24,25,30,60 Гц
      Видеоформаты
      • 480p, 60 Гц
      • 1080i; 50, 60 Гц
      • 1080p, 50, 60 Гц
      • 2160p, 50, 60 Гц
      • 480i, 60 Гц
      • 720p, 50, 60 Гц

    • Размеры

      Ширина устройства
      1965,1  миллиметра
      Высота устройства
      1158,74  миллиметра
      Глубина устройства
      116,227  миллиметра
      Ширина устройства (в дюймах)
      77,37  (дюймы)
      Высота устройства (в дюймах)
      45.62  (дюймы)
      Настенное крепление
      800x400 мм,M8
      Глубина устройства (в дюймах)
      4.58  (дюймы)
      Ширина рамки
      16,7 мм (сверху/справа/слева), 39,42 мм (снизу)

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      70,7  кг
      Изделие с упаковкой (фунты)
      155,87  фунта
      Изделие без подставки (кг)
      57 кг  кг
      Изделие без подставки (фунты)
      125,66  фунта

    • Условия эксплуатации

      Высота
      0–3000 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000  часов
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C
      Относительная влажность (во время работы)
      20–80 % (без конденсации)
      Относительная влажность (во время хранения)
      5–95 % (без конденсации)

    • Мультимедийные приложения

      USB — воспроизведение видео
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB — воспроизведение изображений
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      • WEBP
      USB — воспроизведение аудио
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Встроенный плеер

      ЦП/процессор
      4xA73 + 4xA53
      GPU
      Многоядерный Mali-G52
      Память
      8 ГБ
      Память
      32 Гб eMMc
      Wi-Fi
      2T/2R 2.4/5/6 ГГц

    • Аксессуары

      Аксессуары в комплекте
      • Ткань для очистки (x1)
      • Пульт ДУ и батареи типа AAA
      • Кабель USB A–B (3 м, 1 шт.)
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Логотип Philips (x1)
      • Краткое руководство (x1)
      • Крышка выключателя AC и винт x1
      • Кабель HDMI (1,8 м, 1 шт.)
      • Стилус (x2)
      Дополнительные аксессуары
      Отсек для пера с 3 цветными стилусами и ластиком

    • Прочее

      Языки экранных меню
      • Арабский
      • Голландский
      • Датский
      • Английский
      • Французский
      • Финский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Японский
      • Норвежский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Испанский
      • Шведский
      • Упрощенный китайский
      • Турецкий
      • Традиционный китайский
      Гарантия
      Гарантия — 5 лет
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • CE
      • FCC класса A
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • ЭМП
      • ETL

    • Характеристики

      Технология Multi-Touch
      Безинтервальный ИК-сенсор
      Точки касания
      40 одновременно активных точек касания
      Plug & Play
      Поддержка стандарта HID
      Защитное стекло
      • Без бликов
      • Фильтр синего света
      • Закаленное защитное стекло 7MOHS

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Дополнительные аксессуары: Интерактивные модули

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    Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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