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  • Превосходное качество и четкость изображения Превосходное качество и четкость изображения Превосходное качество и четкость изображения

    Signage Solutions Дисплей V-Line

    BDL4780VH/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Превосходное качество и четкость изображения

    Оцените неоспоримые преимущества дисплея высокой яркости Signage Solution: широкие возможности подключения, управления содержимым и минимальная стоимость владения благодаря функциям удаленного управления.

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    Signage Solutions Дисплей V-Line

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    Превосходное качество и четкость изображения

    Яркий дисплей

    • 47"
    • Прямая светодиодная подсветка
    • Full-HD
    • 2000 кд/м²
    Даже при дневном освещении проецируемое изображение имеет высокую яркость

    Даже при дневном освещении проецируемое изображение имеет высокую яркость

    Необычайные впечатления от просмотра даже при прямом солнечном свете благодаря панели 2000 нит. Высокая яркость расширяет границы использования изделия и позволяет устанавливать его в местах с высоким уровнем естественного освещения. При этом изображение является кристально чистым при любом местоположении, даже если яркость окружающего освещения доставляет неудобства.

    Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

    Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

    SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.

    Подключение OPS (дополнительно) для создания универсального решения

    Подключение OPS (дополнительно) для создания универсального решения

    Теперь вы можете трансформировать дисплей в универсальное цифровое решение и создать интеллектуальную защищенную сеть взаимосвязанных дисплеев. Открытая спецификация подключения (Open Pluggable Specification) — это промышленный стандарт слота, к которому можно подключить OPS-совместимый медиаплеер. Беспроводное подключение позволяет устанавливать, использовать и проводить обслуживание аппаратного обеспечения в любое время.

    Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

    Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

    Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.

    Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

    Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

    Удобная и простая система управления цифровым рекламным контентом, которая используется исключительно в дисплеях Philips Signage Solutions. SmartCMS позволяет создавать и организовывать контент более чем на 24 часа каждый день. Просто создайте свою сеть, организуйте контент, распланируйте список воспроизведения и приступайте к работе!

    Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

    Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

    При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.

    Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

    Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

    Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.

    SmartPower для экономии электроэнергии

    SmartPower для экономии электроэнергии

    Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

    Full HD LED: великолепное качество изображения с высокой контрастностью

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Представьте себе четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      46.96  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Разрешение панели
      1920 x 1080р
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      2000  кд/м²
      Цвета дисплея
      1,07 млрд. цветов
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1300:1
      Динамическая контрастность
      500 000:1
      Время отклика (типич.)
      10  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      178  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      178  градусов
      Улучшение изображения
      • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
      • Компенсация движ., деинтерлейсинг
      • Прогрессивное сканирование
      • Динамическое повышение контрастности
      DICOM
      Clinical D-image

    • Подключения

      Цифровой аудиовыход
      • Аудио левый/правый (RCA)
      • Разъем для внешней АС
      Видеовход
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x 2)
      • DVI-D
      • VGA (аналоговый D-Sub)
      • USB
      • Компонентный (BNC)
      • Композитный (BNC)
      Аудиовход
      • Разъем 3,5 мм
      • Аудио левый/правый (RCA)
      Другие подключения
      • OPS
      • USB
      Видеовыход
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (аналоговый D-Sub)
      Внешнее управление
      • RJ45
      • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
      • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

    • Комфорт

      Ориентация
      • Портретная
      • Ландшафтный
      Ячеечная матрица
      До 10 x 10
      Функции сохранения экрана
      Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
      Управление с клавиатуры
      • Скрытое
      • Блокируемый
      Сквозной канал сигнала
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • DisplayPort
      • Проходной вход IR
      Энергосберегающие функции
      Smart Power
      Функции контроля безопасности
      • Контроль нагрева
      • Датчик температуры
      Возможность сетевого управления
      • RJ45
      • RS232
      • Карта стандарта OPS RS232
      • Один провод (HDMI-CEC)

    • Звук

      Встроенные АС
      2 x 10 Вт

    • Питание

      Электропитание
      100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      Потребление (в режиме работы)
      160 Вт (метод проверки EnergyStar 6.0)
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,5 Вт

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      • 1920 x 1200, 60 Гц
      • 1920 x 1080, 60 Гц
      • 1600 x 1200, 60 Гц
      • 1440 x 900, 60 Гц
      • 1366 x 768, 60 Гц
      • 1360 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 1024, 60 Гц
      • 1280 x 800, 60 Гц
      • 1280 x 768, 60 Гц
      • 1024 x 768, 60 Гц
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
      Видеоформаты
      • 1080p, 50, 60 Гц
      • 1080i; 50, 60 Гц
      • 720p, 50, 60 Гц
      • 576i, 50 Гц
      • 576p, 50 Гц
      • 480p, 60 Гц
      • 480i, 60 Гц

    • Размеры

      Ширина устройства
      1076,20  миллиметра
      Вес продукта
      24  кг
      Высота устройства
      620,59  миллиметра
      Глубина устройства
      132,10  миллиметра
      Настенное крепление
      400 x 400 мм, M6
      Ширина рамки
      15,6 мм
      Вес изделия (фунты)
      52,9  фунта

    • Условия эксплуатации

      Высота
      0–3000 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      5~40  °C
      Среднее время между отказами
      60 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C

    • Мультимедийные приложения

      USB — воспроизведение видео
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB — воспроизведение изображений
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB — воспроизведение аудио
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Краткое руководство пользователя
      • Кабель RS232
      Дополнительные аксессуары
      Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)
      Подставка
      BM04642 или BM02542

    • Прочее

      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Польский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Турецкий
      • Арабский
      • Японский
      • Традиционный китайский
      Гарантия
      Гарантия на 3 года
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • CE
      • FCC класс B
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS
      • C-Tick
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Пульт ДУ
    • Батарейки для пульта ДУ
    • Шнур питания сети переменного тока
    • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
    • Краткое руководство пользователя
    • Кабель RS232
    • Дополнительные аксессуары: Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)
    Badge-D2C

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