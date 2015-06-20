Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Шнур питания сети переменного тока
- Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
- Краткое руководство пользователя
- Кабель RS232
- Дополнительные аксессуары: Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)
BDL4780VH/00
Превосходное качество и четкость изображения
Оцените неоспоримые преимущества дисплея высокой яркости Signage Solution: широкие возможности подключения, управления содержимым и минимальная стоимость владения благодаря функциям удаленного управления.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Необычайные впечатления от просмотра даже при прямом солнечном свете благодаря панели 2000 нит. Высокая яркость расширяет границы использования изделия и позволяет устанавливать его в местах с высоким уровнем естественного освещения. При этом изображение является кристально чистым при любом местоположении, даже если яркость окружающего освещения доставляет неудобства.
SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.
Теперь вы можете трансформировать дисплей в универсальное цифровое решение и создать интеллектуальную защищенную сеть взаимосвязанных дисплеев. Открытая спецификация подключения (Open Pluggable Specification) — это промышленный стандарт слота, к которому можно подключить OPS-совместимый медиаплеер. Беспроводное подключение позволяет устанавливать, использовать и проводить обслуживание аппаратного обеспечения в любое время.
Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.
Удобная и простая система управления цифровым рекламным контентом, которая используется исключительно в дисплеях Philips Signage Solutions. SmartCMS позволяет создавать и организовывать контент более чем на 24 часа каждый день. Просто создайте свою сеть, организуйте контент, распланируйте список воспроизведения и приступайте к работе!
При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.
Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Представьте себе четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Звук
Питание
Поддерживаемое разрешение дисплея
Размеры
Условия эксплуатации
Мультимедийные приложения
Аксессуары
Прочее
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