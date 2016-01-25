Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.
CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента
Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.
Слот OPS для встраивания в ПК без проводов
Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.
FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя
Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.
Ультратонкие рамки 3,5 мм. Для изображений без границ
Режим видеостены. Создавайте видеостены 4K любого размера
Объедините два или более профессиональных дисплея Philips для создания видеостены — для этого не нужны внешние устройства. За воспроизведение контента вне зависимости от количества экранов отвечает один проигрыватель, дисплеи полностью поддерживают 4K, а при транслировании контента 4K на четыре экрана вы получите наилучшее базовое разрешение.
Добавьте мощность обработки Android с помощью дополнительного модуля CRD50
Встройте систему на кристалле Android (SoC) в ваш профессиональный дисплей Philips. Дополнительный модуль CRD50 — это устройство OPS, которое обеспечивает мощость обработки Android без проводов. Просто вставьте его в слот OPS, который располагает всеми необходимыми соединителями для работы модуля (включая питание).
Удаленное управление системой через CMND
Контролируйте свою сеть из профессиональных дисплеев Philips. CMND позволяет управлять, обновлять, обслуживать и использовать устройство посредством простого интерфейса. От установки до ежедневного использования.
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (метрич.)
123.2
см
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
48.5
(дюймы)
Формат изображения
16:9
Разрешение панели
1920 x 1080р
Шаг пикселей
0,56 x 0,56 мм
Оптимальное разрешение
1920 x 1080 при 60 Гц
Яркость
450
кд/м²
Цвета дисплея
1073 млн
Коэфф. контрастности (типич.)
1300:1
Динамическая контрастность
500 000:1
Время отклика (типич.)
8
мс
Угол просмотра (по горизонтали)
178
градусов
Угол просмотра (по вертикали)
178
градусов
Улучшение изображения
Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
3D гребенчатый фильтр
Компенсация движ., деинтерлейсинг
Прогрессивное сканирование
3D MA деинтерлейсинг
Динамическое повышение контрастности
Подключения
Цифровой аудиовыход
Аудио левый/правый (RCA)
Разъем для внешней АС
Видеовход
DVI-D
HDMI (x 2)
VGA (аналоговый D-Sub)
DisplayPort (1.2)
Компонентный (BNC x 3)
Композитный (BNC)
Аудиовход
Разъем 3,5 мм
Аудио левый/правый (RCA)
Другие подключения
OPS
Видеовыход
DisplayPort
DVI-I
VGA (через DVI-I)
Внешнее управление
Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
RJ45
Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
Комфорт
Ориентация
Альбомный режим (24/7)
Портретный режим (24/7)
Ячеечная матрица
До 10 x 10
Функции сохранения экрана
Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
Сквозной канал сигнала
RS232
VGA
DisplayPort
DVI
Проходной вход IR
Простая установка
Ручки для переноски
Энергосберегающие функции
Smart Power
Возможность сетевого управления
RS232
RJ45
Карта стандарта OPS RS232
Один провод (HDMI-CEC)
Звук
Встроенные АС
Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт
Питание
Потребление (в режиме работы)
110 Вт (метод проверки EnergyStar 6.0)
Энергопотребление в режиме ожидания
<0,5 Вт
Поддерживаемое разрешение дисплея
Компьютерные форматы
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
1024 x 768, 60 Гц
1280 x 768, 60 Гц
1280 x 800, 60 Гц
1280 x 1024, 60 Гц
1360 x 768, 60 Гц
1366 x 768, 60 Гц
1440 x 900, 60 Гц
1600 x 1200, 60 Гц
1920 x 1080, 60 Гц
1920 x 1200, 60 Гц
3840 x 2160, 30 Гц
Видеоформаты
480i, 60 Гц
480p, 60 Гц
576p, 50 Гц
576i, 50 Гц
720p, 50, 60 Гц
1080i; 50, 60 Гц
1080p, 50, 60 Гц
2160p, 30 Гц
Размеры
Толщина рамки
3,5 мм
Ширина устройства
1077,6
миллиметра
Вес продукта
21,6
кг
Высота устройства
607,8
миллиметра
Глубина устройства
103,8
миллиметра
Ширина устройства (в дюймах)
42,4
(дюймы)
Высота устройства (в дюймах)
23.9
(дюймы)
Настенное крепление
400 x 400 мм, M6
Глубина устройства (в дюймах)
4.1
(дюймы)
Ширина рамки
Сверху/слева: 2,35 мм, снизу/справа: 1,25 мм
Вес изделия (фунты)
47,6
фунта
Условия эксплуатации
Высота
0–3000 м
Диапазон температур (эксплуатация)
0–40
°C
Среднее время между отказами
60 000
часов
Относительная влажность
20–80
%
Диапазон температур (хранение)
от -20 до 60
°C
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Пульт ДУ
Батарейки для пульта ДУ
Шнур питания сети переменного тока
Кабель RS232
Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
Краткое руководство пользователя
Направляющие штыри
Выравнивающие панели
Кабель DVI-D
Дополнительные аксессуары
Комплект для выравнивания
Комплект для калибровки цвета (CCK4602)
Оптический ИК-датчик движения (CRD41)
Прочее
Языки экранных меню
Арабский
Упрощенный китайский
Традиционный китайский
Английский
Французский
Немецкий
Итальянский
Японский
Польский
Русский
Испанский
Турецкий
Гарантия
Гарантия на 3 года
Подтвержденное соответствие нормативам
CE
FCC класс B
UL/cUL
CB
GOST
EPEAT
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте
Пульт ДУ
Батарейки для пульта ДУ
Шнур питания сети переменного тока
Кабель RS232
Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
Краткое руководство пользователя
Направляющие штыри
Выравнивающие панели
Кабель DVI-D
Дополнительные аксессуары: Комплект для выравнивания
Дополнительные аксессуары: Комплект для калибровки цвета (CCK4602)
Дополнительные аксессуары: Оптический ИК-датчик движения (CRD41)
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