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  • Время большого формата Время большого формата Время большого формата

    Signage Solutions Дисплей Video Wall

    BDL5588XC/00

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    Время большого формата

    Привлекайте внимание с профессиональным дисплеем для видеостен X-Line. Высокая контрастность и тонкие рамки обеспечат четкое изображение в любом месте — от аэропорта до конференц-зала.

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    Signage Solutions Дисплей Video Wall

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    Время большого формата

    Универсальный дисплей для видеостены.

    • 55"
    • Прямая светодиодная подсветка
    • Full-HD
    • 500 кд/м²
    Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

    Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

    Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

    CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

    CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

    Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

    Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

    Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

    Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

    FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

    FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

    Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

    Ультратонкие рамки 3,5 мм. Для изображений без границ

    Ультратонкие рамки 3,5 мм. Для изображений без границ

    Режим видеостены. Создавайте видеостены 4K любого размера

    Объедините два или более профессиональных дисплея Philips для создания видеостены — для этого не нужны внешние устройства. За воспроизведение контента вне зависимости от количества экранов отвечает один проигрыватель, дисплеи полностью поддерживают 4K, а при транслировании контента 4K на четыре экрана вы получите наилучшее базовое разрешение.

    Добавьте мощность обработки Android с помощью дополнительного модуля CRD50

    Встройте систему на кристалле Android (SoC) в ваш профессиональный дисплей Philips. Дополнительный модуль CRD50 — это устройство OPS, которое обеспечивает мощость обработки Android без проводов. Просто вставьте его в слот OPS, который располагает всеми необходимыми соединителями для работы модуля (включая питание).

    Удаленное управление системой через CMND

    Контролируйте свою сеть из профессиональных дисплеев Philips. CMND позволяет управлять, обновлять, обслуживать и использовать устройство посредством простого интерфейса. От установки до ежедневного использования.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      138.7  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      54.6  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Разрешение панели
      1920 x 1080р
      Шаг пикселей
      0,63 x 0,63 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      500  кд/м²
      Цвета дисплея
      1073 млн
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1400:1
      Динамическая контрастность
      500 000:1
      Время отклика (типич.)
      12  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      178  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      178  градусов
      Улучшение изображения
      • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
      • 3D гребенчатый фильтр
      • Компенсация движ., деинтерлейсинг
      • Прогрессивное сканирование
      • 3D MA деинтерлейсинг
      • Динамическое повышение контрастности

    • Подключения

      Цифровой аудиовыход
      • Аудио левый/правый (RCA)
      • Разъем для внешней АС
      Видеовход
      • Компонентный (RCA)
      • Композитный (RCA)
      • DVI-D
      • HDMI (x 2)
      • VGA (аналоговый D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      Аудиовход
      • Разъем 3,5 мм
      • Аудио левый/правый (RCA)
      Другие подключения
      OPS
      Видеовыход
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (через DVI-I)
      Внешнее управление
      • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
      • RJ45
      • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм

    • Комфорт

      Ориентация
      • Портретная
      • Ландшафтный
      Ячеечная матрица
      До 10 x 10
      Функции сохранения экрана
      Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
      Сквозной канал сигнала
      • RS232
      • VGA
      • DisplayPort
      • DVI
      • Проходной вход IR
      Простая установка
      Ручки для переноски
      Энергосберегающие функции
      • Датчик освещения Ambient
      • Smart Power
      Возможность сетевого управления
      • RS232
      • RJ45
      • Карта стандарта OPS RS232
      • Один провод (HDMI-CEC)

    • Звук

      Встроенные АС
      Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

    • Питание

      Электропитание
      110-240 В
      Потребление (в режиме работы)
      110 Вт (метод проверки EnergyStar 6.0)
      Энергопотребление в режиме ожидания
      <0,5 Вт

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
      • 1024 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 800, 60 Гц
      • 1280 x 1024, 60 Гц
      • 1360 x 768, 60 Гц
      • 1366 x 768, 60 Гц
      • 1440 x 900, 60 Гц
      • 1600 x 1200, 60 Гц
      • 1920 x 1080, 60 Гц
      • 1920 x 1200, 60 Гц
      • 3840 x 2160, 30 Гц
      Видеоформаты
      • 480i, 60 Гц
      • 480p, 60 Гц
      • 576p, 50 Гц
      • 576i, 50 Гц
      • 720p, 50, 60 Гц
      • 1080i; 50, 60 Гц
      • 1080p, 50, 60 Гц
      • 2160p, 30 Гц

    • Размеры

      Толщина рамки
      3,5 мм
      Ширина устройства
      1213,4  миллиметра
      Вес продукта
      29,2  кг
      Высота устройства
      684,2  миллиметра
      Глубина устройства
      107,65  миллиметра
      Настенное крепление
      400 x 400 мм
      Ширина рамки
      Сверху/слева: 2,3 мм, снизу/справа: 1,2 мм

    • Условия эксплуатации

      Высота
      0–3000 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40  °C
      Среднее время между отказами
      60 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Краткое руководство пользователя
      • Направляющие штыри
      • Выравнивающие панели
      Дополнительные аксессуары
      • Комплект для выравнивания
      • Комплект для калибровки цвета (CCK4602)

    • Прочее

      Языки экранных меню
      • Арабский
      • Упрощенный китайский
      • Традиционный китайский
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Японский
      • Польский
      • Русский
      • Испанский
      • Турецкий
      Гарантия
      Гарантия на 3 года
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • CE
      • FCC класс B
      • UL/cUL
      • CB
      • GOST
      • EPEAT

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Пульт ДУ
    • Батарейки для пульта ДУ
    • Шнур питания сети переменного тока
    • Кабель RS232
    • Краткое руководство пользователя
    • Направляющие штыри
    • Выравнивающие панели
    • Дополнительные аксессуары: Комплект для выравнивания
    • Дополнительные аксессуары: Комплект для калибровки цвета (CCK4602)
    Badge-D2C

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