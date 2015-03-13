Впечатления от просмотра станут намного ярче благодаря экрану, разрешение которого в четыре раза превышает разрешение обычных дисплеев. На ультрашироком экране 84" воспроизводится невероятно качественное и реалистичное изображение 3840 x 2160 пикселей, открывая перед вами окно в совершенно новый мир.
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.
Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой
При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.
SmartPower для экономии электроэнергии
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Создан для круглосуточной работы
Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.
Подключение OPS (дополнительно) для создания универсального решения
Теперь вы можете трансформировать дисплей в универсальное цифровое решение и создать интеллектуальную защищенную сеть взаимосвязанных дисплеев. Открытая спецификация подключения (Open Pluggable Specification) — это промышленный стандарт слота, к которому можно подключить OPS-совместимый медиаплеер. Беспроводное подключение позволяет устанавливать, использовать и проводить обслуживание аппаратного обеспечения в любое время.
QuadViewer позволяет воспроизводить контент с четырех различных источников
Удобное управление экранным пространством: теперь вы можете воспроизводить контент с четырех различных источников на одном экране. QuadViewer — идеальное решение для диспетчерских служб, бизнес-центров и конференц-залов.
Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5
Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.
Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer
Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.
4K Ultra HD: непревзойденное качество изображения в высоком разрешении
Невероятные впечатления от просмотра благодаря разрешению дисплеев Signage Solutions, которое в 4 раза превосходит Full HD. Разрешение 3840 x 2160 пикселей создает четкое и реалистичное изображение, открывая окно в новый мир.
Работа в портретном положении
Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (метрич.)
213.5
см
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
84
(дюймы)
Формат изображения
16:9
Шаг пикселей
0,4845 x 0,4845 мм
Оптимальное разрешение
3840 x 2160 при 60 Гц
Яркость
500
кд/м²
Цвета дисплея
1073 млн
Коэфф. контрастности (типич.)
1400:1
Динамическая контрастность
500 000:1
Время отклика (типич.)
12
мс
Угол просмотра (по горизонтали)
178
градусов
Угол просмотра (по вертикали)
178
градусов
Улучшение изображения
Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
3D гребенчатый фильтр
3D MA деинтерлейсинг
Динамическое повышение контрастности
Компенсация движ., деинтерлейсинг
Прогрессивное сканирование
Технология панели
IPS
Подключения
Цифровой аудиовыход
Разъем 3,5 мм
Разъем для внешней АС
Видеовход
VGA (аналоговый D-Sub)
DisplayPort (1.2)
DVI-D
HDMI (x 3)
Композитный (BNC)
Компонентный (BNC)
Аудиовход
Разъем 3,5 мм
Другие подключения
USB
OPS
Видеовыход
DisplayPort
Внешнее управление
Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
RJ45
Комфорт
Ориентация
Ландшафтный
Портретная
Функции сохранения экрана
Сдвиг пикселей, низкая яркость
Управление с клавиатуры
Скрытое
Блокируемый
Сигнал пульта ДУ
Блокируемый
Сквозной канал сигнала
RS232
DisplayPort
Простая установка
Специальная подставка
Энергосберегающие функции
Smart Power
Другие удобства
Ручки для переноски
Возможность сетевого управления
RS232
HDMI (один провод)
LAN (RJ45)
Звук
Встроенные АС
Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт
Питание
Электропитание
100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
Потребляемая мощность (типич.)
400
Вт
Энергопотребление в режиме ожидания
<0,5 Вт
Размеры
Ширина устройства
1910,00
миллиметра
Вес продукта
70
кг
Высота устройства
1102,00
миллиметра
Глубина устройства
77,80
миллиметра
Настенное крепление
600 x 500 мм, M8
Ширина рамки
22,60 (П/Л), 25,60 (В/Н) мм
Вес изделия (фунты)
154
фунта
Условия эксплуатации
Диапазон температур (эксплуатация)
5~40
°C
Среднее время между отказами
50 000
часов
Относительная влажность
20–80
%
Диапазон температур (хранение)
от -20 до 60
°C
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Шнур питания сети переменного тока
Батарейки для пульта ДУ
Краткое руководство пользователя
Пульт ДУ
Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
Кабель RS232
Кабель HDMI
Дополнительные аксессуары
Комплект для калибровки цвета (CCK4602)
Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)
Прочее
Языки экранных меню
Английский
Французский
Немецкий
Итальянский
Польский
Русский
Испанский
Турецкий
Упрощенный китайский
Традиционный китайский
Арабский
Японский
Гарантия
Гарантия на 3 года
Подтвержденное соответствие нормативам
CE
UL/cUL
CCC
C-Tick
RoHS
GOST
FCC класса A
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте
Шнур питания сети переменного тока
Батарейки для пульта ДУ
Краткое руководство пользователя
Пульт ДУ
Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
Кабель RS232
Кабель HDMI
Дополнительные аксессуары: Комплект для калибровки цвета (CCK4602)
Дополнительные аксессуары: Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)
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