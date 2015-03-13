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    Signage Solutions Дисплей U-Line

    BDL8470EU/00

    Завладейте вниманием аудитории

    Впечатления от просмотра станут намного ярче благодаря экрану, разрешение которого в четыре раза превышает разрешение обычных дисплеев. На ультрашироком экране 84" воспроизводится невероятно качественное и реалистичное изображение 3840 x 2160 пикселей, открывая перед вами окно в совершенно новый мир.

    Signage Solutions Дисплей U-Line

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    Завладейте вниманием аудитории

    Благодаря ультраширокому экрану

    • 84"
    • Боковая светодиодная подсветка
    • Ultra HD
    Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

    Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

    SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.

    Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

    Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

    При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.

    SmartPower для экономии электроэнергии

    SmartPower для экономии электроэнергии

    Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

    Создан для круглосуточной работы

    Создан для круглосуточной работы

    Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.

    Подключение OPS (дополнительно) для создания универсального решения

    Подключение OPS (дополнительно) для создания универсального решения

    Теперь вы можете трансформировать дисплей в универсальное цифровое решение и создать интеллектуальную защищенную сеть взаимосвязанных дисплеев. Открытая спецификация подключения (Open Pluggable Specification) — это промышленный стандарт слота, к которому можно подключить OPS-совместимый медиаплеер. Беспроводное подключение позволяет устанавливать, использовать и проводить обслуживание аппаратного обеспечения в любое время.

    QuadViewer позволяет воспроизводить контент с четырех различных источников

    QuadViewer позволяет воспроизводить контент с четырех различных источников

    Удобное управление экранным пространством: теперь вы можете воспроизводить контент с четырех различных источников на одном экране. QuadViewer — идеальное решение для диспетчерских служб, бизнес-центров и конференц-залов.

    Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

    Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

    Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.

    Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

    Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

    Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.

    4K Ultra HD: непревзойденное качество изображения в высоком разрешении

    Невероятные впечатления от просмотра благодаря разрешению дисплеев Signage Solutions, которое в 4 раза превосходит Full HD. Разрешение 3840 x 2160 пикселей создает четкое и реалистичное изображение, открывая окно в новый мир.

    Работа в портретном положении

    Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      213.5  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      84  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Шаг пикселей
      0,4845 x 0,4845 мм
      Оптимальное разрешение
      3840 x 2160 при 60 Гц
      Яркость
      500  кд/м²
      Цвета дисплея
      1073 млн
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1400:1
      Динамическая контрастность
      500 000:1
      Время отклика (типич.)
      12  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      178  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      178  градусов
      Улучшение изображения
      • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
      • 3D гребенчатый фильтр
      • 3D MA деинтерлейсинг
      • Динамическое повышение контрастности
      • Компенсация движ., деинтерлейсинг
      • Прогрессивное сканирование
      Технология панели
      IPS

    • Подключения

      Цифровой аудиовыход
      • Разъем 3,5 мм
      • Разъем для внешней АС
      Видеовход
      • VGA (аналоговый D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • HDMI (x 3)
      • Композитный (BNC)
      • Компонентный (BNC)
      Аудиовход
      Разъем 3,5 мм
      Другие подключения
      • USB
      • OPS
      Видеовыход
      DisplayPort
      Внешнее управление
      • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
      • RJ45

    • Комфорт

      Ориентация
      • Ландшафтный
      • Портретная
      Функции сохранения экрана
      Сдвиг пикселей, низкая яркость
      Управление с клавиатуры
      • Скрытое
      • Блокируемый
      Сигнал пульта ДУ
      Блокируемый
      Сквозной канал сигнала
      • RS232
      • DisplayPort
      Простая установка
      Специальная подставка
      Энергосберегающие функции
      Smart Power
      Другие удобства
      Ручки для переноски
      Возможность сетевого управления
      • RS232
      • HDMI (один провод)
      • LAN (RJ45)

    • Звук

      Встроенные АС
      Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

    • Питание

      Электропитание
      100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      Потребляемая мощность (типич.)
      400  Вт
      Энергопотребление в режиме ожидания
      <0,5 Вт

    • Размеры

      Ширина устройства
      1910,00  миллиметра
      Вес продукта
      70  кг
      Высота устройства
      1102,00  миллиметра
      Глубина устройства
      77,80  миллиметра
      Настенное крепление
      600 x 500 мм, M8
      Ширина рамки
      22,60 (П/Л), 25,60 (В/Н) мм
      Вес изделия (фунты)
      154  фунта

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      5~40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя
      • Пульт ДУ
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Кабель RS232
      • Кабель HDMI
      Дополнительные аксессуары
      • Комплект для калибровки цвета (CCK4602)
      • Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)

    • Прочее

      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Польский
      • Русский
      • Испанский
      • Турецкий
      • Упрощенный китайский
      • Традиционный китайский
      • Арабский
      • Японский
      Гарантия
      Гарантия на 3 года
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • FCC класса A

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Батарейки для пульта ДУ
    • Краткое руководство пользователя
    • Пульт ДУ
    • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
    • Кабель RS232
    • Кабель HDMI
    • Дополнительные аксессуары: Комплект для калибровки цвета (CCK4602)
    • Дополнительные аксессуары: Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)
    Badge-D2C

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