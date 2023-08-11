Погрузитесь в звук этого ТВ
Этот саундбар для расширения звуковой сцены порадует гостей, использующих телевизоры Philips MediaSuite. Он удобен в установке, настройке и управлении — этот встраиваемый сабвуфер заставит спецэффекты, музыку и многое другое звучать насыщеннее.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Погрузитесь в звук этого ТВ
Этот саундбар для расширения звуковой сцены порадует гостей, использующих телевизоры Philips MediaSuite. Он удобен в установке, настройке и управлении — этот встраиваемый сабвуфер заставит спецэффекты, музыку и многое другое звучать насыщеннее.
Погрузитесь в звук этого ТВ
Этот саундбар для расширения звуковой сцены порадует гостей, использующих телевизоры Philips MediaSuite. Он удобен в установке, настройке и управлении — этот встраиваемый сабвуфер заставит спецэффекты, музыку и многое другое звучать насыщеннее.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Погрузитесь в звук этого ТВ
Этот саундбар для расширения звуковой сцены порадует гостей, использующих телевизоры Philips MediaSuite. Он удобен в установке, настройке и управлении — этот встраиваемый сабвуфер заставит спецэффекты, музыку и многое другое звучать насыщеннее.
Больше нюансов звучания для любого контента и музыки. 2.1-канальная система позволит оценить любые звуковые эффекты, речь в диалогах и музыкальное сопровождение. Встроенный сабвуфер позволит ощутить басы при прослушивании музыки или просмотре боевиков.
Подключите мобильное устройство через Bluetooth и воспроизводите любимые мелодии через саундбар с качественным звучанием.
Легко настраивайте параметры саундбара через меню профессиональной настройки на телевизоре MediaSuite. Все настройки можно копировать и переносить на другие ТВ через функцию клонирования.
Благодаря специальному адаптеру питания саундбар и телевизор не требуют подключения в раздельные розетки.
Выберите оптимальные настройки звука для ярких впечатлений от прослушивания. Управляйте профессиональными настройками и выставляйте уровни по умолчанию и максимальную громкость. Выбранная по умолчанию конфигурация будет выбираться после сброса для каждого нового пользователя.
Благодаря удалению данных на телевизоре вы можете легко удалять сведения о сопряжении мобильных устройств по Bluetooth.
Отдельный пульт ДУ не требуется. С комфортом управляйте громкостью саундбара через пульт ДУ телевизора.
С комфортом расположите телевизор на поверхности или закрепите его на стене с помощью комплектных кронштейнов — прекрасный трапециевидный дизайн будет прекрасно смотреться в любом интерьере.
Защитите устройство от кражи с помощью комплектного троса.
На профессиональное устройство распространяется профессиональная гарантия: 3 года.
Комфорт
Звук
Подключения
Мощность
Аксессуары
Размеры
Информация об упаковке
Внешняя упаковка
Поддержка
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