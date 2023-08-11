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Профессиональный саундбар

HAL5023/00
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    Профессиональный саундбар

    HAL5023/00

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    Этот саундбар для расширения звуковой сцены порадует гостей, использующих телевизоры Philips MediaSuite. Он удобен в установке, настройке и управлении — этот встраиваемый сабвуфер заставит спецэффекты, музыку и многое другое звучать насыщеннее.

    Профессиональный саундбар

    Погрузитесь в звук этого ТВ

    Этот саундбар для расширения звуковой сцены порадует гостей, использующих телевизоры Philips MediaSuite. Он удобен в установке, настройке и управлении — этот встраиваемый сабвуфер заставит спецэффекты, музыку и многое другое звучать насыщеннее.

    Погрузитесь в звук этого ТВ

    Этот саундбар для расширения звуковой сцены порадует гостей, использующих телевизоры Philips MediaSuite. Он удобен в установке, настройке и управлении — этот встраиваемый сабвуфер заставит спецэффекты, музыку и многое другое звучать насыщеннее.

    Профессиональный саундбар

    Погрузитесь в звук этого ТВ

    Этот саундбар для расширения звуковой сцены порадует гостей, использующих телевизоры Philips MediaSuite. Он удобен в установке, настройке и управлении — этот встраиваемый сабвуфер заставит спецэффекты, музыку и многое другое звучать насыщеннее.

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      Со встроенным сабвуфером

      • 2.1-канальный саундбар
      • со встроенным сабвуфером

      Еще более мощный звук ТВ

      Больше нюансов звучания для любого контента и музыки. 2.1-канальная система позволит оценить любые звуковые эффекты, речь в диалогах и музыкальное сопровождение. Встроенный сабвуфер позволит ощутить басы при прослушивании музыки или просмотре боевиков.

      Воспроизводите любимый контент через Bluetooth Audio

      Подключите мобильное устройство через Bluetooth и воспроизводите любимые мелодии через саундбар с качественным звучанием.

      Простая настройка и клонирование через профессиональное меню ТВ

      Легко настраивайте параметры саундбара через меню профессиональной настройки на телевизоре MediaSuite. Все настройки можно копировать и переносить на другие ТВ через функцию клонирования.

      Удобный кабель питания для быстрой установки

      Благодаря специальному адаптеру питания саундбар и телевизор не требуют подключения в раздельные розетки.

      Персонализация звука

      Выберите оптимальные настройки звука для ярких впечатлений от прослушивания. Управляйте профессиональными настройками и выставляйте уровни по умолчанию и максимальную громкость. Выбранная по умолчанию конфигурация будет выбираться после сброса для каждого нового пользователя.

      Управление и удаление Bluetooth-подключений

      Благодаря удалению данных на телевизоре вы можете легко удалять сведения о сопряжении мобильных устройств по Bluetooth.

      Управляйте саундбаром через ТВ и пульт ДУ

      Отдельный пульт ДУ не требуется. С комфортом управляйте громкостью саундбара через пульт ДУ телевизора.

      Свобода расположения — на стене или на поверхности

      С комфортом расположите телевизор на поверхности или закрепите его на стене с помощью комплектных кронштейнов — прекрасный трапециевидный дизайн будет прекрасно смотреться в любом интерьере.

      Защита от кражи

      Защитите устройство от кражи с помощью комплектного троса.

      Профессиональная гарантия

      На профессиональное устройство распространяется профессиональная гарантия: 3 года.

      • Комфорт

        Крепление на стене
        Да
        Защита от кражи
        Кабель

      • Звук

        Настройки эквалайзера
        • Фильм
        • Музыка
        • Голос
        • Стадион
        Выходная мощность АС
        Макс. 200 Вт / 100 Вт среднеквадр. (10 % КНИ)
        Конфигурация динамиков
        2,1 (2x 2" + 1x 3")

      • Подключения

        Bluetooth
        • SBC
        • A2DP
        Версия Bluetooth
        4.2
        Количество разъемов HDMI
        1
        Возможности HDMI
        • Канал возврата аудиосигнала
        • Easylink (HDMI-CEC)
        • HDMI 1.4

      • Мощность

        Источник питания
        100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
        потребляемая мощность
        30  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5 Вт

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Кронштейны для настенного монтажа (2 шт.)
        • Y-образный штекер сетевого шнура
        • Кабель HDMI
        • Гарантийный талон

      • Размеры

        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        91,5 x 18 x 13  см
        Вес брутто
        3,8  кг
        Вес продукта
        2,5  кг
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        70 x 12 x 7 см

      • Информация об упаковке

        EAN
        87 18863 03997 7

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        1 87 18863 03997 4
        Количество изделий
        4
        Внешняя упаковка (Ш x В x Г)
        94 x 29 x 38.5  см
        Вес брутто
        16.5  кг
        Вес нетто
        12  кг
        Вес упаковки
        4.5  кг

      • Поддержка

        MediaSuite серии 5000
        HFL5014 HFL5114 HFL5214
        B-line серии 2000
        BFL2114 BFL2214
        MediaSuite серии 6000
        HFL6014 HFL6114 HFL6214

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