Сервисные партнеры Philips “Здравоохранение”

TOO Pharm-Trade-NT
Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для диагностики и терапии апноэ сна, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".
Адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, Сарыаркинский район, микрорайон Самал, дом 12, БЦ "Astana Tower", 11 этаж.
Тел: +7(7172) 44-21-00
E-mail: info@pharm-trade.kz
Сайт: pharm-trade.kz