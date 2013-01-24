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Сервисные партнеры Philips “Здравоохранение”

Сервисные партнеры Philips

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Final CEE consent

Список сервисных партнеров Philips “Здравоохранение”

 

Уважаемые клиенты! В случае необходимости, вы всегда можете проверить подлинность предоставленного сертификата инженера сервисного партнёра, сделав запрос на нашу электронную почту: hs.rca@philips.com. Мы предоставим ответ в течение одного рабочего дня. 

Информационное письмо по сервисному обслуживанию медицинского оборудования Philips

 

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Технические партнеры

Информационное письмо о закупке оборудования и запасных частей

 

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По странам расположения головных офисов

 

Россия Беларусь Казахстан МонголияАрмения | Азербайджан | Грузия | Кыргызстан | Узбекистан | Туркменистан

Россия

ООО "АльянсМедСтрой"

 

Адрес: 115280, г. Москва , ул. Автозаводская, 1, эт. 3, пом. 18, оф. 317-1

Тел. +7 (495) 675 63 90

E-mail: a.domnitskiy@gmail.com; z.kolegova@alliance-ms.ru

ООО "БИМК-Кардио-Волга"

 

Адрес: 109044, г. Москва, 4-й Крутицкий пер., д. 14

Тел. +7 (495) 660 57 76

E-mail: service@bimcvol.ru

Сайт: http://www.bimcvol.ru

ООО "ИПС"

 

Адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 20, стр. 5, эт. 3, пом. I, комн. 26 

Тел. +7 (495) 744-06-32, +7 (495) 775-27-89

E-maill: zaoips1@gmail.com

Сайт: http://ips-med.ru

ЗАО "Компания Киль-Казань"

 

Адрес: 420108, г. Казань, ул. Меховщиков, д. 84, корп. 6 

Тел. +7 (843) 590-85-46, +7 (843) 590-85-36

E-mail: vld_gr@mail.ru 

Сайт: kiel-kazan.ru

ООО "Лидер"

 

Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, 35, лит. А, пом. 8-Н, комн. 76

Тел. +7 812 327 15 88

E-mail: lidermedi@gmail.com

ООО "Мединвест"

 

Адрес: 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, 5, стр. 1, пом. XVII, эт. 5, комн. 4-7, 11-14

Тел. +7 (495) 642-94-45, +7 (495) 642-94-46, +7 (495) 730-65-65

E-mail: info@med-invest.com

ООО "МЕДЛАЙН ЭКСПЕРТ"

 

Адрес: 656049, г. Барнаул, пр-т Ленина, 39, оф. 606

Тел. +7 (905) 082-06-34

E-mail: petr.tkalich@hotmail.com

ООО "МРТ Эксперт Инжиниринг"

 

Адрес: 399788, г. Елец, Московское шоссе, д. 8

Тел. +7 (800) 250 53 50 

E-mail: mrt75@yandex.ru, sales@mrtexpert.ru 

ООО "Научно-производственная фирма "Пульс"

 

Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького 245/26

Тел. +7 (863) 250 66 80, +7 (863) 250 66 81

E-mail: npf_puls@aaanet.ru

Сайт: www.pulsrostov.ru 

ООО "Прометей"

 

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Нарвский, д. 22, литер "А"

Тел.: +7 (812) 605 00 07

E-mail: arutunov@prometeyspb.com, mo@prometeyspb.com, konovalenko@prometeyspb.com

Сайт: http://prometeyspb.com/

ООО "Сибирское Здоровье"

 

Адрес: 654066, Новокузнецк, ул. Грдины, 17а, офис 417

E-mail: service@sibmed.org.ru

Тел. +7 (384) 391 05 77, +7 (913) 281 52 00

ООО "Хайнеманн медицинтехник"

 

Адрес: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 29, стр. 2

Тел. +7 (495) 787 22 55

E-mail: service@heinemann.ru

Сайт: https://heinemann.ru/
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Беларусь

ЗАО “Никовила Медикал”

Инсталляция медицинского оборудования, ремонт и техническое сопровождение, гарантийное и постгарантийное обслуживание медицинской техники, технический аудит и консультации по медицинскому оборудованию, поставка запчастей.

 

Официальный представитель в Беларуси: ИООО “Никовила”
220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Энгельса, д. 34-А, офис 107

 

Тел./Факс: +375 17 3683505

ООО "Медтехнопарк"

Кардио-мониторинговое, наркозно-дыхательное оборудование и оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".

Юридический адрес: 223034, Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Советская, д. 124, комн. 1.

Почтовый адрес: 220116, г. Минск, пр-т им. газеты "Правда", д. 5, пом. 6Н, комн. 24,

 

Тел./Факс: + 375 173 058486

E-mail: info@medtechnopark.com

Сайт: www.medtechnopark.by
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Казахстан

ТОО "КазМедИнжиниринг"

Инсталляция медицинского оборудования, ремонт и техническое сопровождение, гарантийное и пост гарантийное обслуживание медицинской техники, технический аудит медицинского оборудования, консультации по медицинскому оборудованию, поставка запчастей.

 

г. Астана, ул. Алихана Бокейхана, д. 19, НП №2

 

Тел +7(7172)270231, Факс +7(7172) 408564.  

E-mail: office@kme.kz

ТОО "TND"

Ультразвуковое, кардио-мониторинговое и рентген оборудование, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, оборудование для диагностики и терапии апноэ сна.

 

Казахстан, 050050 г.
Алматы, пр.Райымбека 169/1

Тел.: (727) 250 71 94
Факс.: (727) 250 71 95
E-mail: tnd@tnd.kz
Сайт: www.tnd.kz

 

 

 ТОО "OPTONIC"

Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для диагностики и терапии апноэ сна, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".

 

Адрес: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Керей, Жанибек Хандар, дом 5, н.п.42, почтовый индекс 010000

Тел: +7 7172 57-77-84

E-mail: info@optonic.kz 

Сайт: http://www.optonic.kz/

TOO Pharm-Trade-NT

Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для диагностики и терапии апноэ сна, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".

 

Адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, Сарыаркинский район, микрорайон Самал, дом 12, БЦ "Astana Tower", 11 этаж.

Тел: +7(7172) 44-21-00

E-mail: info@pharm-trade.kz

Сайт: pharm-trade.kz

Medical Technologies Ltd.

Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".

 

100015 Узбекистан, г. Ташкент, ул. Нукус, д.89

Тел.: +998 71 215 70 64

Факс: +998 71 281 46 94

Spectr Medicine TOO

Ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, оборудование для диагностики и терапии апноэ сна, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".
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Монголия

ООО "Саммит Медикал Сервис"
Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".

 
Адрес: 211213 Монголия, Улан-Батор, р-н Баянгол, ул. Сеула, центр “Ханну”, 4 эт. №404


Тел.: +976 99271296, +976 99101187
E-mail: info@summitms.mn; service@summitms.mn

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Армения

MEDTECHSERVICE LLC

Ультразвуковое, кардио-мониторинговое и рентген оборудование, наркозно-дыхательное оборудование и оборудование для респираторной терапии, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, сервисное обслуживание ультразвукового медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".

 

Tel.: +374 10 53 36 30
Fax: +374 10 53 36 50
Email: medtechservice@mail.ru
Website: www.medtechservice.am

MEDITECH LLC

Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".

Tel.: +37410 560110

Fax: +37410544546

Website: http://meditech.am/

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Грузия

Advanced Medical Technologies & Service Ltd (AMTS)

Ультразвуковое, кардио-мониторинговое и рентген оборудование, наркозно-дыхательное оборудование и оборудование для респираторной терапии, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".

 

Адрес: 7, Saburtalo St., Tbilisi, 0160, Georgia

 

Тел./факс: +995 32 253 2032, 253 2036
E-mail: info@amts.ge, sales@amts.ge
Сайт: www.amts.ge

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Азербайджан

ALYANS Medikal Nakl. Ins. Gida Teks LTD

Ультразвуковое, кардио-мониторинговое и рентген оборудование, наркозно-дыхательное оборудование и оборудование для респираторной терапии, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".

 

Kızılcasar mah. 2855 sok. no:66
Incek-Golbasi ANKARA 06830 TURKEY

 

Tel: +90 312 479 02 30 / 31 / 33
Fax: +90 312 479 02 32

Mehmet Yener info@i-h-g.com
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Кыргызстан

Учреждение “Bio Medical Systems”

Инсталляция медицинского оборудования, ремонт и техническое сопровождение, Гарантийное и пост гарантийное обслуживание медицинской техники, проектное сопровождение,
Технический аудит медицинского оборудования, Консультации по медицинскому оборудованию, поставка запчастей.

 

Кыргызстан, 720007,
Бишкек, ул. Островского, 89

 

Тел.: +996 558 001 630/+996 772 001 630
e-mail: ormon@elcat.kg
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Узбекистан

Medical Technologies Ltd.

Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".

 

100015 Узбекистан, г. Ташкент, ул. Нукус, д.89

 

Тел.:+998 71 215 70 64

Факс: +998 71 281 46 94
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Туркменистан

‘Yshgyn” Individualnoe Predpriyatie

Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".

 

Адрес: Oguzhan 106, Ashgabat

Тел.: +993 12 958730
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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю