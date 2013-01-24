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Ключевые слова для поиска

Automechanika

Наши руководители

Венсан Раник
ВЕНСАН РАНИК
Вице-президент по глобальному вторичному рынку автомобилей
Бландин Девлин
БЛАНДИН ДЕВЛИН
Старший директор по глобальному маркетингу, стратегиям, партнерским соглашениям, вторичному рынку автомобилей
Хеннинг Штапельфельдт
ХЕННИНГ ШТАПЕЛЬФЕЛЬДТ
Старший директор по продажам, вторичный рынок автомобилей в регионе EMEA
Мохаммед Баиз
МОХАММЕД БАИЗ
Директор по маркетингу, вторичный рынок автомобилей в регионе EMEA

Наши менеджеры по продукции

Марк Бюлоу
МАРК БЮЛОУ
Ведущий менеджер по продукции, вторичный рынок автомобилей в регионе EMEA
Свати Сингх
СВАТИ СИНГХ
Менеджер по продукции, светодиодные решения для вторичного рынка в регионе EMEA

Наши менеджеры по локальному маркетингу и продажам

Виолетта Пасионек
ВИОЛЕТТА ПАСИОНЕК
Менеджер по маркетингу, Центральная Европа
Кастон ван Звам
КАСТОН ВАН ЗВАМ
Менеджер по маркетингу и продажам, Северная Европа
София Фурлан
СОФИЯ ФУРЛАН
Менеджер по работе с клиентами, поддержка отдела по локальному маркетингу и продажам, Италия
Мерлиз Муссье
МЕРЛИЗ МУССЬЕ
Менеджер по маркетингу, Франция и экспорт
Кристофер Курц
КРИСТОФЕР КУРЦ
Менеджер по маркетингу, DACH
Ана Мартин Руиз Мойано
АНА МАРТИН РУИЗ МОЙАНО
Менеджер по работе с ключевыми клиентами, маркетингу и продажам, Португалия и Испания

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