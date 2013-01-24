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Automechanika
Автомобильное освещение Philips на выставке Automechanika
*Источник: Automechanika Frankfurt
Automechanika 2021
Automechanika 2021
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Наша команда
Наша команда
Наши руководители
ВЕНСАН РАНИК
Вице-президент по глобальному вторичному рынку автомобилей
БЛАНДИН ДЕВЛИН
Старший директор по глобальному маркетингу, стратегиям, партнерским соглашениям, вторичному рынку автомобилей
ХЕННИНГ ШТАПЕЛЬФЕЛЬДТ
Старший директор по продажам, вторичный рынок автомобилей в регионе EMEA
МОХАММЕД БАИЗ
Директор по маркетингу, вторичный рынок автомобилей в регионе EMEA
Наши менеджеры по продукции
МАРК БЮЛОУ
Ведущий менеджер по продукции, вторичный рынок автомобилей в регионе EMEA
СВАТИ СИНГХ
Менеджер по продукции, светодиодные решения для вторичного рынка в регионе EMEA
Наши менеджеры по локальному маркетингу и продажам
ВИОЛЕТТА ПАСИОНЕК
Менеджер по маркетингу, Центральная Европа
КАСТОН ВАН ЗВАМ
Менеджер по маркетингу и продажам, Северная Европа
СОФИЯ ФУРЛАН
Менеджер по работе с клиентами, поддержка отдела по локальному маркетингу и продажам, Италия
МЕРЛИЗ МУССЬЕ
Менеджер по маркетингу, Франция и экспорт
КРИСТОФЕР КУРЦ
Менеджер по маркетингу, DACH
АНА МАРТИН РУИЗ МОЙАНО
Менеджер по работе с ключевыми клиентами, маркетингу и продажам, Португалия и Испания
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Показать
Сравнить
Выбрать для сравнения
Выбранные продукты (
0
/3)
Отмена
Сравнение моделей
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Удалить