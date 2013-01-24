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Приложение по подбору лампы для транспортного средства


Руководство состоит из 3 разделов и поможет выбрать правильную лампу для вашего транспортного средства


Philips предлагает широкий ассортимент решений в сфере автомобильного освещения: галогенные и ксеноновые лампы для автомобильных фар, различные лампы для освещения салона и наружных осветительных приборов — стоп-сигналов, указателей поворота, фонарей заднего хода, задних фонарей, габаритных огней, фонарей аварийной сигнализации, багажника, перчаточного ящика и подсветки пола в салоне.

Поскольку автомобиль должен освещать дорогу максимально ярким и безопасным образом, водителям стоит внимательно относиться к выбору ламп с учетом особенностей их автомобиля. Наш инструмент подбора автомобильных ламп поможет вам: просто выберите тип автомобиля, марку, модель, серию и желаемую технологию освещения — и наш инструмент покажет вам, какие световые решения Philips подойдут для указанных задач.

Выберите тип ТС!

Помощник по выбору автомобильных ламп
Мотоциклетные лампы
Мотоцикл
Подбор ламп для грузовиков
Грузовик

* Галоген: по сравнению с минимальным стандартом, срок службы различается в зависимости от типа.

Ксенон: по сравнению с минимальным стандартом (XV2: за исключением D2R, которые обеспечивают на 20 % больше обзора, и D5S, которые обеспечивают на 120 % больше обзора).

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