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    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    49BDL3050Q/00

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    Привлекайте людей с помощью дисплея с большим разрешением Q-Line UHD на базе Android. Оцените быструю установку без дополнительного оборудования, а также прекрасное качество изображения. Легко передавайте на дисплей как локальный контент, так и содержимое из сети.

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    Signage Solutions Дисплей Q-Line

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    Простой и четкий интеллектуальный дисплей 18:7.

    • 49"
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    • Ultra HD
    Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

    Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

    Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

    CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

    CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

    Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

    Встроенный браузер HTML5. Воспроизводите и управляйте онлайн-контентом

    Встроенный браузер HTML5. Воспроизводите и управляйте онлайн-контентом

    Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

    Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

    Удаленное управление системой через CMND

    Контролируйте свою сеть из профессиональных дисплеев Philips. CMND позволяет управлять, обновлять, обслуживать и использовать устройство посредством простого интерфейса. От установки до ежедневного использования.

    CMND & Deploy. Удаленная установка и запуск приложений

    Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.

    Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек

    Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

    Встроенный медиаплеер. Легко планируйте отображение контента с USB-накопителя

    Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      123.2  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      48.5  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Разрешение панели
      3840 x 2160
      Шаг пикселей
      0,27963 x 0,27963 мм
      Оптимальное разрешение
      3840 x 2160 при 60 Гц
      Яркость
      350  кд/м²
      Цвета дисплея
      1,07 млрд. цветов
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1200:1
      Время отклика (типич.)
      9  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      178  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      178  градусов
      Улучшение изображения
      • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
      • 3D гребенчатый фильтр
      • Прогрессивное сканирование
      • 3D MA деинтерлейсинг
      • Динамическое повышение контрастности
      • Улучшение цвета
      • Регулировка цветовой температуры
      • Удаление чересстрочной развертки
      • Шумоподавление
      • Smart Picture
      Технология панели
      IPS
      Операционная система
      Android 5.0.1

    • Подключения

      Цифровой аудиовыход
      Аудио левый/правый (RCA)
      Видеовход
      • DVI-D
      • VGA (аналоговый D-Sub)
      • HDMI (x 2)
      • USB 2.0 (x2)
      Аудиовход
      Разъем 3,5 мм
      Внешнее управление
      • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
      • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
      • RJ45

    • Комфорт

      Ориентация
      • Альбомный режим (18/7)
      • Портретный режим (12/7)
      Ячеечная матрица
      До 10 x 15
      Функции сохранения экрана
      Сдвиг пикселей, низкая яркость
      Управление с клавиатуры
      Блокируемый
      Сигнал пульта ДУ
      Блокируемый
      Сквозной канал сигнала
      • Проходной вход IR
      • RS232
      Простая установка
      Защита для пульта ДУ
      Энергосберегающие функции
      Smart Power
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (400 x 400 мм)
      Возможность сетевого управления
      • LAN (RJ45)
      • RS232
      Память
      8 ГБ eMMC

    • Звук

      Встроенные АС
      Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

    • Питание

      Электропитание
      100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      Потребление (в режиме работы)
      125 Вт
      Энергопотребление в режиме ожидания
      <0,5 Вт
      Функции энергосбережения
      Smart Power

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Гц
      • 720 x 400, 70 Гц
      • 800 x 600, 60, 75 Гц
      • 1024 x 768, 60, 75 Гц
      • 1280 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 800, 60 Гц
      • 1280 x 1024, 60 Гц
      • 1360 x 768, 60 Гц
      • 1600 x 1200, 60 Гц
      • 1920 x 1080, 60 Гц
      • 3840 x 2160, 30, 60 Гц
      Видеоформаты
      • 480i, 30, 60 Гц
      • 480p, 30, 60 Гц
      • 576i, 25, 50 Гц
      • 576p, 25, 50 Гц
      • 720p, 50, 60 Гц
      • 1080i, 25, 30 Гц
      • 1080p, 50, 60 Гц
      • 2160p, 30, 50, 60 Гц

    • Размеры

      Ширина устройства
      1099,2  миллиметра
      Вес продукта
      11,4  кг
      Высота устройства
      631,9  миллиметра
      Глубина устройства
      62,4  миллиметра
      Ширина устройства (в дюймах)
      43,28  (дюймы)
      Высота устройства (в дюймах)
      24.88  (дюймы)
      Настенное крепление
      400 x 400 мм, M6
      Глубина устройства (в дюймах)
      2,46  (дюймы)
      Ширина рамки
      11,9 мм (сверху/слева/справа), 14,4 мм (снизу)
      Вес изделия (фунты)
      25,13  фунта

    • Условия эксплуатации

      Высота
      0–3000 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      5~40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000  часов
      Относительная влажность
      20–80 (при работе), 10–90 (при хранении)  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C

    • Мультимедийные приложения

      USB — воспроизведение видео
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      USB — воспроизведение изображений
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB — воспроизведение аудио
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Встроенный плеер

      ЦП/процессор
      Процессор ARM Quad-Core
      Память
      2 ГБ DDR3
      Память
      8 ГБ eMMC

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Краткое руководство пользователя
      • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      Аксессуары в комплекте
      • Кабель шлейфового соединения RS232
      • Крышка для USB и винт (1 шт.)
      Дополнительные аксессуары
      Настольная подставка
      Подставка
      BM05923/BM02542/BM05922

    • Прочее

      Языки экранных меню
      • Арабский
      • Упрощенный китайский
      • Традиционный китайский
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Польский
      • Русский
      • Испанский
      • Турецкий
      • Японский
      • Чешский
      • Датский
      • Голландский
      • Финский
      • Норвежский
      • Португальский
      • Шведский
      Гарантия
      Гарантия на 3 года
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC класс B
      • BSMI
      • CCC
      • EAC
      • ЭМП
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • CECP

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Кабель RS232
    • Краткое руководство пользователя
    • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
    • Батарейки для пульта ДУ
    • Пульт ДУ
    • Дополнительные аксессуары: Настольная подставка
    Badge-D2C

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