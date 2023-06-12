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Signage Solutions Дисплей Q-Line

50BDL3650Q/00
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    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    50BDL3650Q/00

    Будьте в центре внимания

    Информируйте и привлекайте внимание с цифровым дисплеем Philips Q-Line 4K Ultra HD. Это надежное и простое в настройке решение для цифровых вывесок на базе Android поддерживает технологию Wave для удаленного управления и полного контроля в любом месте и в любое время.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Будьте в центре внимания

    Информируйте и привлекайте внимание с цифровым дисплеем Philips Q-Line 4K Ultra HD. Это надежное и простое в настройке решение для цифровых вывесок на базе Android поддерживает технологию Wave для удаленного управления и полного контроля в любом месте и в любое время.

    Будьте в центре внимания

    Информируйте и привлекайте внимание с цифровым дисплеем Philips Q-Line 4K Ultra HD. Это надежное и простое в настройке решение для цифровых вывесок на базе Android поддерживает технологию Wave для удаленного управления и полного контроля в любом месте и в любое время.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Будьте в центре внимания

    Информируйте и привлекайте внимание с цифровым дисплеем Philips Q-Line 4K Ultra HD. Это надежное и простое в настройке решение для цифровых вывесок на базе Android поддерживает технологию Wave для удаленного управления и полного контроля в любом месте и в любое время.

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      Будьте в центре внимания

      Универсальный и простой в настройке дисплей 18:7

      • 50"
      • Прямая светодиодная подсветка
      • Ultra HD

      Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища

      Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через встроенный браузер HTML5. С помощью браузера на основе Chromium вы сможете создавать контент в режиме онлайн и подключать один дисплей или всю сеть устройств. Воспользуйтесь удобными функциями отображения контента с разрешением Full HD в портретном или альбомном режиме или подключите дисплей к Интернету по сети Wi-Fi или с помощью кабеля RJ45 для прослушивания своих собственных списков воспроизведения.

      FailOver. Обеспечьте непрерывное воспроизведение

      Чрезвычайно важная технология для требовательных сред коммерческого размещения — революционное решение FailOver автоматически воспроизводит контент на экране в редких случаях отказа источника сигнала или приложения. Просто выберите основной источник сигнала и подключение с FailOver, чтобы защитить демонстрацию визуального контента от возможного сбоя.

      Легко составляйте расписание отображения с USB или внутренней памяти

      Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя или внутренней памяти устройства. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.

      Опциональные интерактивные функции для беспроводной демонстрации экрана

      Пользуйтесь функцией демонстрации экрана через текущую сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь нашим опциональным модулем подключения HDMI Interact для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.

      Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

      Благодаря системе на базе ОС Android 10 SoC эти надежные профессиональные дисплеи Philips предлагают оптимальную поддержку приложений для Android и установку на дисплей веб-приложений. Оцените адаптируемость и безопасность, а также долгосрочное соответствие спецификаций дисплея актуальным требованиям.

      Революционные результаты с технологией Wave

      Откройте для себя мощность, универсальность и интеллектуальную дистанционную работу с дисплеями Philips Q-Line с технологией Wave. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

      • Подключения

        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм
        Видеовход
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        • DVI-I (x1)
        • USB 3.0 (x1)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Другие подключения
        micro SD
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        125.7  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        49.5  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Шаг пиксела
        0,2854 x 0,2854 мм
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        400  кд/м²
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Коэфф. контрастности (типич.)
        4000:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Динамическое повышение контрастности
        • Прогрессивное сканирование
        Технология панели
        VA
        Операционная система
        Android 10
        Дымка
        2 %

      • Комфорт

        Ориентация
        • Альбомный режим (18/7)
        • Портретный режим (18/7)
        Ячеечная матрица
        До 3 x 3
        Управление с клавиатуры
        • Блокируемый
        • Скрытое
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Мощность

        Электропитание
        100–240 В~, 50/60 Гц
        Потребляемая мощность (типич.)
        115  Вт
        Потребление (макс.)
        190 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Функции энергосбережения
        Smart Power
        Маркировка класса энергоэффективности
        G

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
        • 3840 x 2160, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 720p, 50,60 Гц
        • 2160p, 50, 60 Гц

      • Размеры

        Ширина устройства
        1128,4  миллиметра
        Вес продукта
        14,75  кг
        Высота устройства
        649,0  миллиметра
        Глубина устройства
        63,5  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        44,43  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        25.55  (дюймы)
        Настенное крепление
        400 x 400 мм, M6
        Глубина устройства (в дюймах)
        2,50  (дюймы)
        Ширина рамки
        14,9 мм (со всех сторон)
        Вес изделия (фунты)
        32,52  фунта

      • Условия эксплуатации

        Высота над уровнем моря
        0–3000 м
        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность (во время работы)
        Относительная влажность 20–80 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        Относительная влажность 5–95 % (без конденсации)

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • MPEG
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • AVI
        • MP4
        • VP8
        USB — воспроизведение изображений
        • JPEG
        • BMP
        • PNG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        Quad Core Cortex A55
        GPU
        G52 MC1
        Память
        • 16 ГБ
        • 3 ГБ DDR

      • Аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
        • Кабель шлейфового соединения RS232
        • Логотип Philips (x1)
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Крышка выключателя AC
        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA
        • Кабель RS232
        • Крышка для USB и винты
        • Зажим для кабеля (3 шт.)

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Русский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Арабский
        • Японский
        Гарантия
        Гарантия на 3 года
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класса A
        • VCCI
        • CB
        • RoHS
        • UL

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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