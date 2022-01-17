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Signage Solutions Дисплей Q-Line

55BDL3511Q/00
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    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    55BDL3511Q/00

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

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      Новый уровень

      Простой в настройке дисплей 18:7.

      • 55"
      • Прямая светодиодная подсветка
      • Ultra HD
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

      Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

      Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

      Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.

      Встроенный медиаплеер. Легко планируйте отображение контента с USB-накопителя

      Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.

      • Подключения

        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм
        Видеовход
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Внешнее управление
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        138.7  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        54.6  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Шаг пиксела
        0,315 × 0,315 мм
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        400  кд/м²
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1300:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        9  мс
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Технология панели
        IPS
        Клиническая визуализация
        Предустановка D-Image (совместимо с DICOM Part 14)
        Дымка
        3 %

      • Комфорт

        Ориентация
        • Альбомный режим (18/7)
        • Портретный режим (18/7)
        Ячеечная матрица
        До 10 x 15
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        Запуск
        • Задержка включения
        • Статус включения
        • Устройство загрузки
        Окно загрузки
        Включение или выключение логотипа Philips

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Мощность

        Электропитание
        100 ~ 240 В перем. тока
        Потребляемая мощность (типич.)
        140  Вт
        Потребление (макс.)
        185 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5 Вт
        Функции энергосбережения
        Smart Power
        Маркировка класса энергоэффективности
        G

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
        • 1152 x 864, 75 Гц
        • 1152 x 870, 75 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30 Гц
        • 3840 x 2160, 60 Гц

      • Размеры

        Ширина устройства
        1241,8  миллиметра
        Вес продукта
        16,6  кг
        Высота устройства
        712,6  миллиметра
        Глубина устройства
        63,6  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        48,89  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        28.06  (дюймы)
        Настенное крепление
        400 x 400 мм, M6
        Глубина устройства (в дюймах)
        2,50  (дюймы)
        Ширина рамки
        13,9 мм (со всех сторон)
        Вес изделия (фунты)
        36,60  фунта

      • Условия эксплуатации

        Высота над уровнем моря
        0–3000 м
        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность (во время работы)
        Относительная влажность 20–80 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        Относительная влажность 5–95 % (без конденсации)

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • H.264
        • JPEG
        • MPEG
        • WMV3
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • WMA
        • MPEG
        • HEAAC

      • Аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
        • Логотип Philips (x1)
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Крышка выключателя AC
        • Краткое руководство (x1)
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA
        • Кабель шлейфового соединения RS232 (x1)
        • Крышка для USB и винт (1 шт.)
        • Зажим для кабеля (3 шт.)
        Подставка
        BM05922 (дополнительно)

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Польский
        • Русский
        • Испанский
        • Упрощенный китайский
        • Турецкий
        • Традиционный китайский
        Гарантия
        Гарантия на 3 года
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класса A
        • CB
        • BSMI
        • EPA
        • VCCI
        • CU
        • ETL
        • ЭМП
        • PSB

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