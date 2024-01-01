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    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    65BDL3511Q/02

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

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    Новый уровень

    Простой в настройке дисплей 18:7.

    • 65"
    • Прямая светодиодная подсветка
    • Ultra HD
    Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

    Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

    Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

    FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

    FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

    Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

    Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

    Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

    Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.

    Встроенный медиаплеер. Легко планируйте отображение контента с USB-накопителя

    Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      163.9  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      64.5  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Разрешение панели
      3840 x 2160
      Шаг пикселей
      0,372 x 0,372 мм
      Оптимальное разрешение
      3840 x 2160 при 60 Гц
      Яркость
      400  кд/м²
      Цвета дисплея
      1,07 млрд. цветов
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1200:1
      Динамическая контрастность
      500 000:1
      Время отклика (типич.)
      8  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      178  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      178  градусов
      Технология панели
      IPS
      Клиническая визуализация
      Предустановка D-Image (совместимо с DICOM Part 14)
      Дымка
      25%

    • Подключения

      Цифровой аудиовыход
      Разъем 3,5 мм
      Видеовход
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      Аудиовход
      Разъем 3,5 мм
      Внешнее управление
      • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
      • RJ45
      • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм

    • Комфорт

      Ориентация
      • Альбомный режим (18/7)
      • Портретный режим (18/7)
      Ячеечная матрица
      До 10 x 15
      Управление с клавиатуры
      • Скрытое
      • Блокируемый
      Сигнал пульта ДУ
      Блокируемый
      Сквозной канал сигнала
      • RS232
      • Проходной вход IR
      Простая установка
      Специальная подставка
      Энергосберегающие функции
      Smart Power
      Возможность сетевого управления
      • RS232
      • RJ45
      Запуск
      • Задержка включения
      • Статус включения
      • Устройство загрузки
      Окно загрузки
      Включение или выключение логотипа Philips

    • Звук

      Встроенные АС
      Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

    • Питание

      Электропитание
      100–240 В~, 50/60 Гц
      Потребляемая мощность (типич.)
      165  Вт
      Потребление (макс.)
      220 Вт
      Энергопотребление в режиме ожидания
      <0,5 Вт
      Функции энергосбережения
      Smart Power
      Маркировка класса энергоэффективности
      G

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
      • 720 x 400, 70 Гц
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
      • 832 x 624, 75 Гц
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
      • 1152 x 864, 75 Гц
      • 1152 x 870, 75 Гц
      • 1280 x 720, 60 Гц
      • 1280 x 800, 60 Гц
      • 1280 x 1024, 60 Гц
      • 1440 x 900, 60 Гц
      • 1600 x 1200, 60 Гц
      • 1680 x 1050, 60 Гц
      • 1920 x 1080, 60 Гц
      Видеоформаты
      • 480i, 60 Гц
      • 480p, 60 Гц
      • 576p, 50 Гц
      • 576i, 50 Гц
      • 720p, 60 Гц
      • 1080i; 50, 60 Гц
      • 1080p, 50, 60 Гц
      • 3840 x 2160, 30 Гц
      • 3840 x 2160, 60 Гц

    • Размеры

      Ширина устройства
      1462,3  миллиметра
      Вес продукта
      27,80  кг
      Высота устройства
      837,3  миллиметра
      Глубина устройства
      68,9 мм (глубина с настенным креплением) / 89,9 мм (глубина с подставкой)  миллиметра
      Ширина устройства (в дюймах)
      57,57  (дюймы)
      Высота устройства (в дюймах)
      32.96  (дюймы)
      Настенное крепление
      400 x 400 мм, M8
      Глубина устройства (в дюймах)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  (дюймы)
      Ширина рамки
      14,9 мм (со всех сторон)
      Вес изделия (фунты)
      61,29  фунта

    • Условия эксплуатации

      Высота
      0–3000 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000  часов
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C
      Относительная влажность (во время работы)
      Относительная влажность 20–80 % (без конденсации)
      Относительная влажность (во время хранения)
      Относительная влажность 5–95 % (без конденсации)

    • Мультимедийные приложения

      USB — воспроизведение видео
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      USB — воспроизведение изображений
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB — воспроизведение аудио
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • Аксессуары

      Аксессуары в комплекте
      • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
      • Логотип Philips (x1)
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Крышка выключателя AC
      • Краткое руководство (x1)
      • Пульт ДУ и батареи типа AAA
      • Кабель шлейфового соединения RS232 (x1)
      • Крышка для USB и винт (1 шт.)
      • Зажим для кабеля (3 шт.)

    • Прочее

      Языки экранных меню
      • Арабский
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Японский
      • Польский
      • Русский
      • Испанский
      • Упрощенный китайский
      • Турецкий
      • Традиционный китайский
      Гарантия
      Гарантия на 3 года
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • CE
      • FCC класса A
      • CB
      • BSMI
      • VCCI
      • CU
      • ETL
      • ЭМП
      • PSB

    Badge-D2C

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