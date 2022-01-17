Ключевые слова для поиска

Signage Solutions Дисплей Q-Line

75BDL3511Q/00
  • Новый уровень Новый уровень Новый уровень
    -{discount-value}

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    75BDL3511Q/00

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Новый уровень

      Простой в настройке дисплей 18:7.

      • 75"
      • Прямая светодиодная подсветка
      • Ultra HD
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

      Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

      Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

      Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

      Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.

      Встроенный медиаплеер. Легко планируйте отображение контента с USB-накопителя

      Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.

      • Подключения

        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм
        Видеовход
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x3)
        • USB 2.0 (x2)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Другие подключения
        OPS
        Внешнее управление
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        189.3  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        74.5  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Шаг пиксела
        0,4296 x 0,4296 мм
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        400  кд/м²
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1200:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Технология панели
        IPS
        Клиническая визуализация
        Предустановка D-Image (совместимо с DICOM Part 14)
        Дымка
        1%

      • Комфорт

        Ориентация
        • Альбомный режим (18/7)
        • Портретный режим (18/7)
        Ячеечная матрица
        До 10 x 15
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR
        Простая установка
        Специальная подставка
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        Запуск
        • Задержка включения
        • Статус включения
        • Устройство загрузки
        Окно загрузки
        Включение или выключение логотипа Philips

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Мощность

        Электропитание
        100–240 В~, 50/60 Гц
        Потребляемая мощность (типич.)
        180  Вт
        Потребление (макс.)
        320 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Функции энергосбережения
        Smart Power
        Маркировка класса энергоэффективности
        G

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
        • 1152 x 864, 75 Гц
        • 1152 x 870, 75 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30 Гц
        • 3840 x 2160, 60 Гц

      • Размеры

        Ширина устройства
        1683,5  миллиметра
        Вес продукта
        37,3  кг
        Высота устройства
        961,7  миллиметра
        Глубина устройства
        69,5 мм (глубина с настенным креплением) / 91,8 мм (глубина с подставкой)  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        66,28  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        37.86  (дюймы)
        Настенное крепление
        600 x 400 мм, M8
        Глубина устройства (в дюймах)
        2,74 (с настенным креплением) / 3,61 (с подставкой)  (дюймы)
        Ширина рамки
        14,9 мм (со всех сторон)
        Вес изделия (фунты)
        82,23  фунта

      • Условия эксплуатации

        Высота над уровнем моря
        0–3000 м
        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность (во время работы)
        Относительная влажность 20–80 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        Относительная влажность 5–95 % (без конденсации)

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • H.264
        • JPEG
        • MPEG
        • WMV3
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • WMA
        • MPEG
        • HEAAC

      • Аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
        • Логотип Philips (x1)
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Крышка выключателя AC
        • Краткое руководство (x1)
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA
        • Кабель шлейфового соединения RS232 (x1)
        • Крышка для USB и винт (1 шт.)
        • Зажим для кабеля (3 шт.)

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Польский
        • Русский
        • Испанский
        • Упрощенный китайский
        • Турецкий
        • Традиционный китайский
        Гарантия
        Гарантия на 3 года
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класса A
        • CB
        • BSMI
        • EPA
        • VCCI
        • CU
        • ETL
        • ЭМП
        • PSB

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          You are about to visit a Philips global content page

          Continue

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.