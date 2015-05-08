Ключевые слова для поиска

  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    BDL3230QL/00

    Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

    Экологичное решение для демонстрации невероятно четкого изображения. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению вам гарантировано бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

    благодаря безупречному качеству изображения

    • 32"
    • Прямая светодиодная подсветка
    • Full-HD
    Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

    Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

    SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.

    Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

    Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

    Удобная и простая система управления цифровым рекламным контентом, которая используется исключительно в дисплеях Philips Signage Solutions. SmartCMS позволяет создавать и организовывать контент более чем на 24 часа каждый день. Просто создайте свою сеть, организуйте контент, распланируйте список воспроизведения и приступайте к работе!

    Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

    Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

    Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.

    Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

    Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

    Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память. Загружайте медиаконтент и сразу же воспроизводите его на дисплее. Память используется совместно с интернет-браузером и служит кэш-памятью. При возникновении сбоев в работе сети воспроизведение контента продолжается из кэша, что позволяет использовать медиафайлы даже в том случае, когда подключение к сети отсутствует.

    Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

    Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

    Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.

    Качественные медицинские изображения благодаря D-image

    Качественные медицинские изображения благодаря D-image

    D-image обеспечивает точную передачу медицинских изображений для изучения снимков и установки диагноза. Для предоставления достоверных данных наши профессиональные дисплеи проходят специальную настройку во время производства, что гарантирует воспроизведение черно-белых изображений оптимального качества. Новый уровень обслуживания пациентов благодаря D-image.

    SmartPower для экономии электроэнергии

    SmartPower для экономии электроэнергии

    Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

    Full HD LED: великолепное качество изображения с высокой контрастностью

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Представьте себе четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      80  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      31.5  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Разрешение панели
      1920 x 1080р
      Шаг пикселей
      0,36375 x 0,36375 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      350  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 миллиона
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1400:1
      Динамическая контрастность
      500 000:1
      Время отклика (типич.)
      8  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      178  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      178  градусов
      DICOM
      Clinical D-image

    • Подключения

      Цифровой аудиовыход
      Аудио левый/правый (RCA)
      Видеовход
      • DVI-D
      • HDMI
      • Компонентный (RCA)
      • Композитный (RCA)
      • VGA (аналоговый D-Sub)
      Аудиовход
      • Разъем 3,5 мм
      • Аудио левый/правый (RCA)
      Другие подключения
      USB
      Внешнее управление
      • RJ45
      • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
      • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

    • Комфорт

      Ячеечная матрица
      До 15 x 15
      Функции сохранения экрана
      Сдвиг пикселей
      Управление с клавиатуры
      • Блокируемый
      • Скрытое
      Сквозной канал сигнала
      • RS232
      • Проходной вход IR
      Энергосберегающие функции
      Smart Power
      Возможность сетевого управления
      • RS232
      • RJ45
      • Один провод (HDMI-CEC)
      Память
      • Доступ к внутренней памяти
      • 8 ГБ eMMC
      Запуск
      • Задержка включения
      • Статус включения
      • Автоматическое включение по LAN
      Окно загрузки
      Включение или выключение логотипа Philips

    • Звук

      Встроенные АС
      Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

    • Питание

      Электропитание
      100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
      Потребляемая мощность (типич.)
      57  Вт
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,5 Вт

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
      • 1024 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 800, 60 Гц
      • 1360 x 768, 60 Гц
      • 1366 x 768, 60 Гц
      • 1440 x 900, 60 Гц
      • 1600 x 1200, 60 Гц
      • 1920 x 1080, 60 Гц
      • 1920 x 1200, 60 Гц
      Видеоформаты
      • 480i, 60 Гц
      • 480p, 60 Гц
      • 576p, 50 Гц
      • 576i, 50 Гц
      • 720p, 50, 60 Гц
      • 1080i; 50, 60 Гц
      • 1080p, 50, 60 Гц

    • Размеры

      Ширина устройства
      726,5  миллиметра
      Вес продукта
      5,20  кг
      Высота устройства
      425,4  миллиметра
      Глубина устройства
      63,6  миллиметра
      Ширина устройства (в дюймах)
      28,6  (дюймы)
      Высота устройства (в дюймах)
      16.75  (дюймы)
      Настенное крепление
      100 x 100 мм, 200 x 200 мм, M4
      Глубина устройства (в дюймах)
      2,5  (дюймы)
      Ширина рамки
      11,9 (сверху, слева, справа) / 17,2 (снизу) мм
      Вес изделия (фунты)
      14,74  фунта

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      5~40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C

    • Мультимедийные приложения

      USB — воспроизведение видео
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • XviD
      USB — воспроизведение изображений
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB — воспроизведение аудио
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • Технология AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Кабель VGA
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Краткое руководство пользователя

    • Прочее

      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Польский
      • Турецкий
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Традиционный китайский
      Гарантия
      Гарантия на 3 года
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Кабель RS232
    • Кабель VGA
    • Пульт ДУ
    • Батарейки для пульта ДУ
    • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
    • Краткое руководство пользователя
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.