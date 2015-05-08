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    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    BDL4330QL/00

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро без необходимости в дополнительном аппаратном обеспечении.

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

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    Новый уровень

    Простой в настройке дисплей 16:7.

    • 43"
    • Прямая светодиодная подсветка
    • Full-HD
    Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

    Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

    Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

    CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

    CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

    Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

    Удаленное управление системой через CMND

    Контролируйте свою сеть из профессиональных дисплеев Philips. CMND позволяет управлять, обновлять, обслуживать и использовать устройство посредством простого интерфейса. От установки до ежедневного использования.

    Встроенный медиаплеер. Легко планируйте отображение контента с USB-накопителя

    Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.

    Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек

    Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      108  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      42.5  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Разрешение панели
      1920 x 1080р
      Шаг пикселей
      0,49 x 0,49 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      350  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 миллиона
      Коэфф. контрастности (типич.)
      3 000:1
      Динамическая контрастность
      500 000:1
      Время отклика (типич.)
      6,5  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      178  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      178  градусов
      DICOM
      Clinical D-image

    • Подключения

      Цифровой аудиовыход
      • Аудио левый/правый (RCA)
      • Разъем 3,5 мм
      Видеовход
      • DVI-D
      • HDMI
      • Компонентный (RCA)
      • Композитный (RCA)
      • VGA (аналоговый D-Sub)
      Аудиовход
      • Разъем 3,5 мм
      • Аудио левый/правый (RCA)
      Другие подключения
      USB
      Внешнее управление
      • RJ45
      • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
      • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

    • Комфорт

      Ячеечная матрица
      До 15 x 15
      Функции сохранения экрана
      Сдвиг пикселей
      Управление с клавиатуры
      • Блокируемый
      • Скрытое
      Сквозной канал сигнала
      • RS232
      • Проходной вход IR
      Энергосберегающие функции
      Smart Power
      Возможность сетевого управления
      • RS232
      • RJ45
      • Один провод (HDMI-CEC)
      Память
      • Доступ к внутренней памяти
      • 8 ГБ eMMC
      Запуск
      • Задержка включения
      • Статус включения
      • Автоматическое включение по LAN
      Окно загрузки
      Включение или выключение логотипа Philips

    • Звук

      Встроенные АС
      Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

    • Питание

      Электропитание
      100 ~ 240 В перем. тока
      Потребление (в режиме работы)
      87 Вт (метод проверки EnergyStar 6.0)
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,5 Вт

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
      • 1024 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 800, 60 Гц
      • 1360 x 768, 60 Гц
      • 1366 x 768, 60 Гц
      • 1440 x 900, 60 Гц
      • 1920 x 1080, 60 Гц
      Видеоформаты
      • 480i, 60 Гц
      • 480p, 60 Гц
      • 576p, 50 Гц
      • 576i, 50 Гц
      • 720p, 50, 60 Гц
      • 1080i; 50, 60 Гц
      • 1080p, 50, 60 Гц

    • Размеры

      Ширина устройства
      968,2  миллиметра
      Вес продукта
      8,70  кг
      Высота устройства
      559,4  миллиметра
      Глубина устройства
      59,9  миллиметра
      Ширина устройства (в дюймах)
      38,12  (дюймы)
      Высота устройства (в дюймах)
      22.02  (дюймы)
      Настенное крепление
      400 x 400 мм, 200 x 200 мм, M6
      Глубина устройства (в дюймах)
      2,36  (дюймы)
      Ширина рамки
      11,9 (сверху, слева, справа) / 14,9 (снизу) мм
      Вес изделия (фунты)
      19,18  фунта

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      5~40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C

    • Мультимедийные приложения

      USB — воспроизведение видео
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • XviD
      USB — воспроизведение изображений
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB — воспроизведение аудио
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • Технология AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Кабель VGA
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Краткое руководство пользователя

    • Прочее

      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Польский
      • Русский
      • Испанский
      • Турецкий
      • Упрощенный китайский
      • Традиционный китайский
      Гарантия
      Гарантия на 3 года
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • BSMI
      • CB
      • GOST
      • CECP
      • EPA

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Кабель RS232
    • Кабель VGA
    • Пульт ДУ
    • Батарейки для пульта ДУ
    • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
    • Краткое руководство пользователя
    Badge-D2C

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