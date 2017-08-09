«Умная больница» станет реальностью уже к 2020 году

Четыре инновации, которые будут способствовать развитию концепции «умной больницы»

Блокчейн — распределенная база записей последовательных транзакций, составленная из связанных блоков транзакций и хранимая в цифровом реестре. Эта технология позволяет использовать каждый отдельный источник данных о пациенте в качестве блока общей базы данных и обеспечить защиту информации при совместном использовании этих данных с лечебными и научными организациями. Технология блокчейн помогает учреждениям соединить традиционные хранилища данных, существенно повысить информационную и организационную эффективность их использования, обеспечить надежную защиту медицинских и бизнес-данных и упростить доступ пациентов к медицинской информации. В перспективе эта технология должна помочь преодолеть те ограничения для широкого обмена медицинскими данными, которые в настоящее время мешают внедрению инноваций. Речь в данном случае идет о защите данных и конфиденциальной информации о пациентах в процессе сетевого обмена. Блокчейн увеличивает прозрачность действий не только между пациентом и врачом, но и между различными учреждениями здравоохранения. Биотелеметрия — это способ инструментального сбора данных и их анализа для мониторинга за частотой сердечных сокращений и другими важными показателями состояния пациента в течение дня. В настоящее время разрабатывается или уже выпущено на рынок множество носимых устройств, включая «умные часы», очки-мониторы и электролюминесцентную одежду. Эти разработки помогают людям получать информацию об их физиологических параметрах и поведении и тем самым дают возможность улучшить свое здоровье. Эти технологии можно использовать для ведения пациентов на дому и получения объективной информации о том, что происходит с пациентом между посещениями больницы или поликлиники. В частности, это помогает врачам определять, насколько эффективным является лечение и как протекает восстановление пациентов. Кроме того, перечисленные технологии способствуют сокращению числа направлений на госпитализацию. Разработка лекарственных препаратов и методов прецизионной медицины на основе геномики и анализа больших данных — после старта проекта «Геном человека» было выделено более 1800 генов, связанных с заболеваниями, и предложено более 2000 генетических тестов для оценки состояния здоровья пациентов. Геномика является одной из важнейших составляющих цифровой медицины. Для секвенирования и редактирования генов требуются, помимо прочего, компьютеры и роботизированные системы. Эти разработки важны прежде всего для онкологии. Вместе с тем они могут применяться, хотя и в меньшей степени, для формирования таргетных подходов к лечению заболеваний центральной нервной системы, инфекционных и аутоиммунных заболеваний и кистозного фиброза. Виртуальная реабилитация в ортопедии — лечебная физкультура является важной частью ортопедической помощи. После перехода к медицине, ориентированной на результат, и внедрения соответствующих схем возмещения расходов появится возможность расширить сферу применения новых устройств, которые в связке с мобильными приложениями помогут пациентам выполнять ежедневные физические упражнения после операции, наблюдая за каждым их движением. Полученные с помощью устройств данные передаются врачам в режиме реального времени — благодаря этому они могут вносить поправки в протоколы тренировок. Упражнения же выполняются под руководством виртуального тренера. Эти системы также могут собирать отзывы пациентов, которые затем будут использоваться для определения размера возмещения за ортопедические операции, например по протезированию суставов. В этой статье речь идет не только о том, на что способны технологии, но и о том, от чего можно освободить медицинский персонал. Появившееся свободное время они смогут посвятить непосредственно больным, с помощью технологий повысить эффективность своей работы и улучшить результаты лечения пациентов. Объединение человеческого интеллекта со средствами статистического анализа имеет огромные перспективы в плане улучшения диагностики и тактики лечения за счет использования количественных данных.