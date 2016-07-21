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О кампании

Проверь сердце

 

Каждое сердце уникально

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Жизнь — это спорт на выносливость

 

Максим Журило

Основатель школы правильного бега I LOVE RUNNING

Триумф воли

Сердце тоже пробегает марафоны: в минуту оно перекачивает пять литров крови, которая преодолевает расстояние в две с половиной окружности Земли

 

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Именно движение помогает сосудам вырабатывать оксид азота, который тормозит процесс старения

 

Алексей Утин

Кардиоблогер

Молодильные кроссовки

Если кровеносную систему человека выложить в прямую линию, то получается дистанция более 95 тысяч километров

 

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Для меня важно чувствовать вкус и темп жизни

 

Кирилл Готовцев

Кулинарный блогер и байкер

Люблю жизнь

Небольшая пробежка повышает уровень эндорфина в пять раз

 

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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