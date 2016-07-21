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Максим Журило

Самое важное – начать


Основатель школы правильного бега I LOVE RUNNING Максим Журило на личном примере доказывает, что спорт доступен каждому.

К занятиям спортом нужно подходить с умом и обязательно проверить сердце

Сильные бегом


Сердце тоже пробегает марафоны: в минуту оно перекачивает пять литров крови, преодолевая расстояние в две с половиной окружности Земли.

За 8 лет я пробежал более 15 марафонов и каждый раз проверял сердце. Следуй моему примеру.

  • День чекапа

    День чекапа

    С тех пор я каждый год делают такой чекап, но уже без холтера

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  • Философия нон-компетишн

    Философия нон-компетишн

    Единственный человек, с которым ты соревнуешься — ты сам!

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Максим Журило

 

Основатель школы правильного бега I LOVE RUNNING

Собирался в горы, а в итоге побежал!

 

Максим Журило о том, что бывает, когда решишься покорить Эверест

Что меня вдохновляет?
 

 

Все говорят, что дурной пример заразителен, а меня вдохновляет хорошее

Мой личный вызов в этой кампании

 

Верю в то, что если твоя цель правильная — ты своего добьешься

Я выжил на «Celtman»

 

В ночь перед стартом я плохо спал

Сломать стену или как пережить марафон

 

Марафон — это не 42 километра, а тысячи километров, которые вы пробегаете во время подготовки

Почему нужно готовиться к марафону с тренером

 

Когда я начинал, то возможности заниматься бегом где-то просто не было

Пусть все знают, как я тренируюсь

 

Определяю цели я довольно просто. Просто смотрю расписание и выбираю то, что мне кажется наиболее интересным

Работа не волк

 

Я уверен, что на все можно найти время, стоит только захотеть

Вы в группе риска?


Предупрежден – значит, вооружен!
Пройдите тест, чтобы узнать свой кардиостатус*

Пройти тест

Познакомьтесь с другими героями кампании

Кирилл Готовцев
Алексей Утин
Ниши герои

*Прохождение теста не свидетельствует о наличии у Вас какого-либо заболевания или расстройства здоровья. Диагноз может поставить только врач. Вся информация на сайте представлена исключительно в ознакомительных целях. Необходимо получение консультации специалиста.  

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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