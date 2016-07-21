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Кирилл Готовцев

Проверь сердце: у тебя оно одно!


Кулинар и байкер Кирилл Готовцев уже сбросил 30 килограммов, но не останавливается на достигнутом ради собственного здоровья.

Важно понимать, что ты можешь все, даже изменить себя.

Не бойся меняться!


Кирилл Готовцев живет по новому сценарию и получает от этого удовольствие

Я всегда готов к чему-то новому, например, пробежать марафон. А готово ли мое сердце?

  • Все побежали — и я побежал

    Все побежали — и я побежал

    Вокруг меня все бегают уже года два или три. И тут я со своими сброшенными 30 килограммами.

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  • Последний раз сердце я проверял… Никогда

    Последний раз сердце я проверял… Никогда

    На самом деле это не совсем правда, потому что перед армией у меня наверняка что-то там смотрели на медкомиссии.

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Кирилл Готовцев: воевать одному тяжело

Я очень рассчитываю на других героев проекта — на их опыт и поддержку

Я погружаюсь: первая встреча с тренером

Eсли сачковать, в итоге пробежать заданную дистанцию не получится

Моя диета или как сделать голодный смузи

Что бы такого съесть, чтобы сердцу было лучше, а бегать - легче

Красочный и первый в моей жизни забег

Общее настроение заражает! Бежать в здоровенной группе было очень здорово

Начало здоровой жизни: как утихомирить боль в мышцах

Бег — это не начало моей здоровой жизни, как я уже писал, а ее продолжение

Первая тренировка в Испании

Утро. Жара. Моя первая тренировка в Испании

Тренировка в Москве на ВДНХ с I Love Running

Настоящая тренировка — это когда учат делать то, что я не делаю на пробежках

Завтрак на бегу: я и мой друг блендер

Он делает все то же самое, что и обычный. Но дьявол в мелочах

Мелочи рулят: привет, мультипечь

Хитрая фритюрница с горячим воздухом вместо масла

Душа и тело: ночной дожор

Можно съесть большой пакет отрубей и запить водой, но такие безыскусные методы — не наш выбор

Тайны мадридского двора: средиземноморская диета

Испания — это страна не для похудания. Если честно, я всегда набираю здесь пару-тройку килограммов

Правила бега: что я понял за это время

На днях посмотрел календарь и оказалось, что бегаю я уже давно. Попробую сформулировать, что я понял

Обед под солнцем: Un falafel, por favor

Фалафель — это такая арабо-израильская еда, которая делается из нута. В нем полно цинка и фолиевой кислоты

С корабля на бал

В какой-то момент забываешь, начинаешь абы как бежать, но потом вспоминаешь,  поджимаешь локти и внутри появляется ощущение будто вентилятор включили

Как я похудел на 30 кг? Рассказываю!

Глупое поведение худеющего — просто садиться на диету. Это не работает, я много раз пробовал!

Полезный десерт

Сладкое допустимо, если его есть разумно

Бег во сне и наяву

Десять километров, конечно, значительно проще сорока двух, но для меня и это большое достижение

Вы в группе риска?


Предупрежден – значит, вооружен!
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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