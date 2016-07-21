Кирилл Готовцев

Вокруг меня все бегают уже года два или три. И тут я со своими сброшенными 30 килограммами.Узнать больше
На самом деле это не совсем правда, потому что перед армией у меня наверняка что-то там смотрели на медкомиссии.Узнать больше
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