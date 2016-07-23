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События

Московский Марафон

 

25 сентября тысячи любителей бега, включая героев проекта Проверь Сердце, пробегут 42,2 км по центральным улицам и набережным столицы.

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Красочный забег


Каждый бегун желает пробежать

#Красочный забег


Давайте вспомним, как это было!

Яркие воспоминания о самом ярком забеге

Московский полумарафон 2016


Полсотни бегунов #PhilipsTeam и счастье от преодоленной дистанции

Поддержка близких и яркие эмоции на финише

Вы в группе риска?


Предупрежден – значит, вооружен!
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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