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Наши герои

Мы это сделали!


Полсотни бегунов #PhilipsTeam, Московский Полумарафон и счастье от преодоленной дистанции

Поддержка близких и яркие эмоции на финише

Для меня бег на длинные дистанции - самое эффективное средство борьбы со стрессом.

Кирилл Шаляев

Вице-президент и руководитель направления Молекулярная визуализация Philips "Здравоохранение"

 

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Я ненавидел каждую беговую тренировку до того, как начал получать удовольствие от забегов на дистанции 15+км.

Станислав Шеинский

Старший директор по продажам Philips "Потребительские товары" в России и СНГ

 

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Первый свой рекорнд я поставил через полтора месяца, впервые пробежав 10 км

Михаил Гончаров

Глава направления систем медицинской визуализации компании Philips в России и СНГ

 

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Жизнь в движении
Здоровое питание
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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