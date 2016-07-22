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Правильное питание

Парить или жарить?

 

Все секреты правильного питания

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Мифы о питании, здоровые перекусы и незаменимые продукты для сердца

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Алексей Утин

Кардиоблогер Алексей Утин пришёл в проект #ПроверьСердце с важной миссией

Максим Журило

Основатель школы правильного бега I LOVE RUNNING Максим Журило на личном примере доказывает, что спорт доступен каждому

Кирилл Готовцев

Кулинар и байкер Кирилл Готовцев уже сбросил 30 килограммов, но не останавливается на достигнутом ради собственного здоровья

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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