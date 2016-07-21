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Алексей Утин

Я вам докажу!


Кардиоблогер Алексей Утин пришёл в проект #ПроверьСердце с важной миссией.

Серотонин, дофамин и ощущение радости, которое сложно передать словами.

Начинай двигаться!


Именно движение помогает сосудам вырабатывать оксид азота, который тормозит процесс старения.

Если кровеносную систему человека выложить в прямую линию, то получается дистанция более 95 тысяч километров

  • День чекапа: если вдруг вы планируете жить долго

    День чекапа: если вдруг вы планируете жить долго

    Лишь каждый десятый проверяет сердце, не имея особых жалоб.

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  • Сквош, серфинг, бег? Дайте всё!

    Сквош, серфинг, бег? Дайте всё!

    Я перепробовал очень много видов спорта - от пин-понга до фехтования.

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Алексей Утин

Хочу показать всё на личном примере

7 мифов о сердце, которым не стоит верить

Большинство людей не идут к врачу, а начинают гуглить на просторах интернета

Голодание — бессмысленное и беспощадное

Если короткие периоды голодания еще не так опасны, то более продолжительный гастрономический аскетизм способен дать обратный эффект

Холестерин: хороший или плохой

Общий уровень холестерина в крови не сильно зависит от количества холестерина, полученного с пищей

Как выжить на марафоне

Марафон — это в любом случае серьезный стресс для организма. Я бы даже сказал, что это тяжелое испытание

Сердечные дела: ошибка эволюции

Сердечная недостаточность — это результат многих заболеваний сердечно-сосудистой системы

Как правильно входить в спортивный режим

Если человек только начал бегать, то ему лучше не форсировать события, а держаться на пульсе 140-145, не выше

Сердечные дела: инфаркт миокарда

Лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья — отказаться от сигарет

Горячий забег

Если ртутный столбик на термометре пошел выше, то следует этот факт соотнести и с вашими занятиями спортом

Вы в группе риска?


Предупрежден – значит, вооружен!
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Познакомьтесь с другими героями кампании

Кирилл Готовцев
Максим Журило
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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