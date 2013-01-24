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Android

Дисплеи для общественных мест на базе Android

    Мощные. Надежные. Готовые ко всему.


    Наши профессиональные телевизоры и информационные панели на базе Android — это быстрые, универсальные и безопасные устройства. Вне зависимости от сферы применения встроенная ОС Android обеспечивает высочайшую производительность и непревзойденную гибкость.

    Готовы к работе

    Android System-on-Chip (SoC). Powerful performance. Rapid installation.

    Система на кристалле Android. Высокая производительность. Быстрая установка.
    Optimized for native Android apps. Ready for bespoke web apps.

    Оптимизировано для собственных приложений Android. Совместимо с пользовательскими веб-приложениями.
    Multiple displays. Multiple locations. Unmatched flexibility.

    Любое количество дисплеев. Любое количество локаций. Несравненная гибкость.

    Передавайте информацию. Привлекайте. Завораживайте.

    One easy interface to manage your Digital Signage screens and Professional TVs.

    CMND


    Один простой интерфейс для управления информационными панелями и профессиональными телевизорами.
    Robust digital displays. Smart touchscreens. Bezel-free LED display walls.

    Информационные панели

    Надежные дисплеи. Интеллектуальные сенсорные экраны. Безрамочные LED-видеостены.    
    Fast installation. Superb picture quality. Immersive Ambilight—only from Philips.

    Профессиональные телевизоры

    Быстрая установка. Превосходное качество изображения. Philips Ambilight для эффекта погружения.

    На базе ОС Android

    информационные панели для бизнеса

    Корпоративный раздел


    Мощный инструмент для ведения бизнеса. Дисплеи Philips на базе Android готовы к работе.
    цифровые мониторы для образовательных учреждений

    Образование


    Интерактивный процесс обучения с мощными приложениями для сферы образования.
    дисплеи для сферы развлечений

    Развлечения


    Новый уровень развлечений — от прямых трансляции до поиска маршрута.
    информационные панели для медицинских учреждений

    Здравоохранение


    Поддержка медицинского персонала. Информирование и развлечение пациентов.
    телевизоры для гостиниц

    Гостиничный бизнес


    Незабываемые впечатления для гостей — от рецепции до обслуживания номера.
    информационные панели для общественных мест

    Общественные места


    Принимайте любые вызовы — от продажи билетов до планирования мероприятий.
    информационные панели для магазинов | видеостены для магазинов

    Для магазинов


    Создавайте интерактивную среду продаж. Отслеживайте уровень обслуживания и проходимость.
    информационные табло в транспорте | цифровые дисплеи

    Транспорт


    Легко работайте с важной информацией — от обновления данных до чрезвычайных ситуаций.
    информационные панели для ресторанов | электронные меню

    Общественное питание


    Меню. Промоакции. Заказы. Пусть система работает должным образом. 

    Контактная информация


    Нужна дополнительная информация? Мы всегда готовы помочь

    Germany

    Rainer Bloch
    Business Director Professional Displays

    rainer.bloch@tpv-tech.com

    Hakan Demir
    Inside Sales Manager Professional TV

    hakan.demir@tpv-tech.com

    Doris Zarda

    Sales Manager Professional TV

    doris.zarda@tpv-tech.com

    Martin Kostorz
    Sales Manager Signage Solutions

    martin.kostorz@tpv-tech.com

    Stefan Klima
    Sales Manager Signage Solutions

    stefan.klima@tpv-tech.com

    Konstantin Flabouriaris
    Sales Manager Signage Solutions

    konstantin.flabouriaris@tpv-tech.com

    Austria

    Doris Zarda

    Sales Manager Professional TV

    doris.zarda@tpv-tech.com

    Stefan Klima
    Sales Manager Signage Solutions

    stefan.klima@tpv-tech.com

    Switzerland

    Davide Longo
    Sales Manager Professional Displays

    davide.longo@tpv-tech.com

    Mike Huber
    Sales Manager Professional Displays

    mike.huber@tpv-tech.com

    France
    Franck Dufrene
    Sales Director Professional TV
    (+33) 6 07 61 49 83
    franck.dufrene@tpv-tech.com 
    Fabrice Penhoat
    Sales Director Signage Solutions
    (+33) 6 64 70 03 07
    fabrice.penhoat@tpv-tech.com 

    Sandrine Gimenez

    Sales Manager Professional Displays

    (+33) 6 61 62 25 02

    sandrine.gimenez@tpv-tech.com

    Eric Majorczyk

    Sales Manager Professional TV
    (+33) 6 07 61 82 82
    eric.majorczyk@tpv-tech.com

    Vivien Cokelaer

    Sales Manager Signage Solutions 
    (+33) 6 82 13 19 83
    vivien.cokelaer@tpv-tech.com 

    Stéphane Dautry
    Technical Manager
    (+33) 6 34 61 37 23

    stephane.dautry@tpv-tech.com

    Virginie Da Costa
    Marketing Manager
    (+33) 6 34 07 08 34

    virginie.dacosta@tpv-tech.com

    Agnès Rouer

    Support Commercial & Marketing

    (+33) 1 82 97 00 93

    agnes.rouer@tpv-tech.com

    Iberia
    Cesar Sanz
    Sales Director Professional Displays
    (+34) 6 29 80 33 71
    cesar.sanz@mmd-p.com
    Virginie Da Costa
    Marketing Manager
    (+34) 6 96 95 78 67
    virginie.dacosta@tpv-tech.com
    Spain
    Gustavo Gil Serna
    Sales Manager Professional TV
    (+34) 6 96 95 78 67
    gustavo.gil.serna@tpv-tech.com 

    Eduardo Belinchón
    Sales Manager

    Signage Solutions
    (+34) 6 29 12 19 69
    eduardo.belinchon@tpv-tech.com

    Portugal

    Joao Carvalho

    Sales Manager Professional Displays
    (+35) 1932 70 54 25
    joao.carvalho@tpv-tech.com

    Italy
    Simone Gagliardi
    Sales Director Professional Displays
    (+39) 366 3112558
    simone.gagliardi@mmd-p.com 
    Luca Guariniello
    Marketing Manager
    (+39) 348 1393136
    luca.guariniello@tpv-tech.com
    Giancarlo Casali
    Sales Manager Professional TV 
    (+39) 335 6819277
    giancarlo.casali@tpv-tech.com 
    Edoardo Stambazzi
    Sales Manager Professional TV
    (+39) 335 7830251
    edoardo.stambazzi@tpv-tech.com

    Andrea Castelnuovo
    Sales Manager Signage Solutions
    (+39) 335 1857806

    andrea.castelnuovo@tpv-tech.com

    Marco Guandalini
    Sales Manager Signage Solutions
    (+39) 335 7005194
    marco.guandalini@tpv-tech.com 
    Paolo Fede
    Sales Manager Signage Solutions
    (+39) 338 8468907
    paolo.fede@mmd-p.com
    Daniele Tomé
    Technical Manager
    (+39) 340 8726334
    daniele.tome@tpv-tech.com
    Middle East and Africa
    Wim de Geest
    Executive Director Professional Displays
    +971 50 919 90 49
    wim.de.geest@tpv-tech.com
    South Africa
    David Davtian
    Sales Manager Professional Displays
    +27 765 89 33 38
    david.davtian@tpv-tech.com
    Nordics

    Mikael da Fonseca
    Sales Director Professional Displays 

    (+46) 736 88 88 45

    mikael.dafonseca@tpv-tech.com

    Titti Hagenfeldt

    Marketing Manager Nordics 

    (+46) 739 82 95 34

    titti.hagenfeldt@tpv-tech.com

    Sweden

    Mikael da Fonseca
    Sales Director Professional Displays 

    (+46) 736 88 88 45

    mikael.dafonseca@tpv-tech.com

    Nils Brovold

    Sales Manager Professional TV

    (+46) 734 33 55 84

    nils.brovold@tpv-tech.com

    Mikael Vängelin

    Sales Manager Professional Displays

    (+46) 70 080 96 25

    mikael.vangelin@tpv-tech.com

    Peter Byström

    Sales Manager Professional Displays

    (+46) 76 834 00 31

    peter.bystrom@tpv-tech.com

    Denmark

    Claus Rode
    Sales Manager Professional Displays

    (+45) 2929 03 10

    claus.rode@tpv-tech.com

    Finland

    Mikael Holm
    Sales Manager Professional Displays 

    (+358) 40 520 99 00

    mikael.holm@tpv-tech.com

    Iceland

    Nils Brovold
    Sales Manager Professional TV

    (+46) 734 33 55 84

    nils.brovold@tpv-tech.com

    Norway

    Espen Bjornes
    Sales Manager Professional Displays 

    (+47) 934 30 222

    espen.bjornes@tpv-tech.com

    United Kingdom
    Martin Ware
    Business Management Director EMEA
    martin.ware@philips-lfd.co.uk
    Vicky Fox
    Marketing Manager UK
    victoria.fox@tpv-tech.com
    Mark Woods
    Corporate Sales Director
    mark.woods@tpv-tech.com

    Stuart Millward
    Technical Sales Director

    stuart.millward@tpv-tech.com

    Lee Rudd
    Business Manager Professional Displays
    lee.rudd@tpv-tech.com
    Kendra Ingram
    Business Manager Professional TV 
    kendra.ingram@tpv-tech.com
    Caroline Grimes
    Sales Manager Professional  Displays
    caroline.grimes@tpv-tech.com

    Tracy Barrow

    Sales Manager Professional Displays

    tracy.barrow@tpv-tech.com

    Michael Tulip
    Sales Manager Signage Solutions
    michael.tulip@tpv-tech.com
    Ellie East
    Senior Key Account Manager
    ellie.east@tpv-tech.com
    Estonia

    Mikael Holm

    Sales Manager Professional Displays

    (+358) 40 520 99 00

    mikael.holm@tpv-tech.com

    Latvia

    Mikael Holm
    Sales Manager Professional Displays

    (+358) 40 520 99 00

    mikael.holm@tpv-tech.com

    Lithuania

    Mikael Holm
    Sales Manager Professional Displays

    (+358) 40 520 99 00

    mikael.holm@tpv-tech.com

    South Eastern Europe

    Bogdan Blinda
    Sales Manager Professional Displays 

    (+40) 74 777 9984

    bogdan.blinda@tpv-tech.com

    Israel

    Omri Levin

    Sales Manager Professional Displays

    (+972) 544 630 094
    omri.levin@mmp-p.com 

    Russia

    Alexey Klimkov 
    Sales Manager Professional Displays
    (+7) 926 339 87 38

    alexey.klimkov@mmd-p.com

    Turkey

    Atilla Tufekci
    Sales Manager Professional Displays
    (+90) 532 2644700

    atilla.tufekci@tpv-tech.com

    Czech Republic and Slovakia

    Milan Krejzlik
    Sales Manager Professional Displays

    (+420) 608 709 068

    milan.krejzlik@tpv-tech.com

    Leos Lemberk
    Key account manager

    (+420) 735 751 106

    leos.lemberk@tpv-tech.com

    Poland

    Mariusz Chludzinski
    Sales Director Poland 
    (+48) 600 438 078

    mariusz.chludzinski@tpv-tech.com

    Hungary

    Rita Takacs 
    Sales Manager Professional Displays

    (+36) 304 00 83 51

    rita.takacs@tpv-tech.com

    United States
    Joseph King
    Commercial Director, North America
    404-307-9308
    joseph.king@epius.com
    Denell Davis
    Marketing Manager, North America
    470-395-0179
    denell.davis@epius.com

    Mark Phillips

    Director of Key Accounts

    310-615-3111

    mark@epius.com

    Jack Boyczuk
    Business Development Manager, North AmericaSolutions Northeast

    716-200-6527

    jack.boyczuk@epius.com

    Tim Lawler
    Regional Sales Manager, Northeast Region
    610-639-4877
    tim.lawler@epius.com
    Dale Feyereisen
    Sr. Regional Sales Manager, Central Region
    952-955-7075
    dale@epius.com

    Mark Laramie
    Technical Product Manager, North America

    678-974-1683

    mark.laramie@epius.com

    John Kilgore
    Regional Sales Manager, Western Region

    303-601-9694

    john.kilgore@epius.com

    Daniel Vines
    Regional Sales Manager, Southeast

    770-329-5627
    daniel.vines@epius.com

    John Sullivan
    Channel Sales Manager, North America

    404-229-2099

    john.sullivan@epius.com

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