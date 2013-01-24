Наши профессиональные телевизоры и информационные панели на базе Android — это быстрые, универсальные и безопасные устройства. Вне зависимости от сферы применения встроенная ОС Android обеспечивает высочайшую производительность и непревзойденную гибкость.
Готовы к работе
Система на кристалле Android. Высокая производительность. Быстрая установка.
Оптимизировано для собственных приложений Android. Совместимо с пользовательскими веб-приложениями.
Любое количество дисплеев. Любое количество локаций. Несравненная гибкость.