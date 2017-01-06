Ключевые слова для поиска

Повышение уровня вовлеченности сотрудников

Инновационные. Простые. Эффективные.

От первых впечатлений до плодотворного сотрудничества — профессиональные дисплеи и телевизоры Philips обеспечивают высокую четкость и отменный результат вне зависимости от того, что вы планируете сделать — установить сеть телевизоров в вестибюлях отелей и сенсорные экраны в конференц-залах или установить одиночную видеостену в комнате охраны.

Готовы к работе

Управляйте происходящим с помощью CMND — Управление контентом на информационной панели

Возьмите управление в свои руки с сенсорным управлением системами CMND.
Транслируйте в беспроводном режиме со встроенным Chromecast

Транслируйте в беспроводном режиме со встроенным ChromecastTM.
Легко устанавливайте встроенные или пользовательские приложения на дисплей Philips на базе Android

Легко устанавливайте встроенные или пользовательские приложения на дисплей Philips на базе Android.
Легко настраивайте резервные источники сигнала, чтобы дисплей никогда не оставался без дела

Легко настраивайте резервные источники сигнала, чтобы дисплей никогда не оставался без дела.

Корпоративные информационные панели

Контактная информация


Нужна дополнительная информация? Мы всегда готовы помочь

Germany

Rainer Bloch
Business Director Professional Displays

rainer.bloch@tpv-tech.com

Hakan Demir
Inside Sales Manager Professional TV

hakan.demir@tpv-tech.com

Doris Zarda

Sales Manager Professional TV

doris.zarda@tpv-tech.com

Martin Kostorz
Sales Manager Signage Solutions

martin.kostorz@tpv-tech.com

Stefan Klima
Sales Manager Signage Solutions

stefan.klima@tpv-tech.com

Konstantin Flabouriaris
Sales Manager Signage Solutions

konstantin.flabouriaris@tpv-tech.com
Austria

Doris Zarda

Sales Manager Professional TV

doris.zarda@tpv-tech.com

Stefan Klima
Sales Manager Signage Solutions

stefan.klima@tpv-tech.com
Switzerland

Davide Longo
Sales Manager Professional Displays

davide.longo@tpv-tech.com

Mike Huber
Sales Manager Professional Displays

mike.huber@tpv-tech.com
France
Franck Dufrene
Sales Director Professional TV
(+33) 6 07 61 49 83
franck.dufrene@tpv-tech.com 
Fabrice Penhoat
Sales Director Signage Solutions
(+33) 6 64 70 03 07
fabrice.penhoat@tpv-tech.com 

Sandrine Gimenez

Sales Manager Professional Displays

(+33) 6 61 62 25 02

sandrine.gimenez@tpv-tech.com

Eric Majorczyk

Sales Manager Professional TV
(+33) 6 07 61 82 82
eric.majorczyk@tpv-tech.com

Vivien Cokelaer

Sales Manager Signage Solutions 
(+33) 6 82 13 19 83
vivien.cokelaer@tpv-tech.com 

Stéphane Dautry
Technical Manager
(+33) 6 34 61 37 23

stephane.dautry@tpv-tech.com

Virginie Da Costa
Marketing Manager
(+33) 6 34 07 08 34

virginie.dacosta@tpv-tech.com

Agnès Rouer

Support Commercial & Marketing

(+33) 1 82 97 00 93

agnes.rouer@tpv-tech.com
Iberia
Cesar Sanz
Sales Director Professional Displays
(+34) 6 29 80 33 71
cesar.sanz@mmd-p.com
Virginie Da Costa
Marketing Manager
(+34) 6 96 95 78 67
virginie.dacosta@tpv-tech.com
Spain
Gustavo Gil Serna
Sales Manager Professional TV
(+34) 6 96 95 78 67
gustavo.gil.serna@tpv-tech.com 

Eduardo Belinchón
Sales Manager

Signage Solutions
(+34) 6 29 12 19 69
eduardo.belinchon@tpv-tech.com
Portugal

Joao Carvalho

Sales Manager Professional Displays
(+35) 1932 70 54 25
joao.carvalho@tpv-tech.com
Italy
Simone Gagliardi
Sales Director Professional Displays
(+39) 366 3112558
simone.gagliardi@mmd-p.com 
Luca Guariniello
Marketing Manager
(+39) 348 1393136
luca.guariniello@tpv-tech.com
Giancarlo Casali
Sales Manager Professional TV 
(+39) 335 6819277
giancarlo.casali@tpv-tech.com 
Edoardo Stambazzi
Sales Manager Professional TV
(+39) 335 7830251
edoardo.stambazzi@tpv-tech.com

Andrea Castelnuovo
Sales Manager Signage Solutions
(+39) 335 1857806

andrea.castelnuovo@tpv-tech.com
Marco Guandalini
Sales Manager Signage Solutions
(+39) 335 7005194
marco.guandalini@tpv-tech.com 
Paolo Fede
Sales Manager Signage Solutions
(+39) 338 8468907
paolo.fede@mmd-p.com
Daniele Tomé
Technical Manager
(+39) 340 8726334
daniele.tome@tpv-tech.com
Middle East and Africa
Wim de Geest
Executive Director Professional Displays
+971 50 919 90 49
wim.de.geest@tpv-tech.com
South Africa
David Davtian
Sales Manager Professional Displays
+27 765 89 33 38
david.davtian@tpv-tech.com
Nordics

Mikael da Fonseca
Sales Director Professional Displays 

(+46) 736 88 88 45

mikael.dafonseca@tpv-tech.com

Titti Hagenfeldt

Marketing Manager Nordics 

(+46) 739 82 95 34

titti.hagenfeldt@tpv-tech.com
Sweden

Mikael da Fonseca
Sales Director Professional Displays 

(+46) 736 88 88 45

mikael.dafonseca@tpv-tech.com

Nils Brovold

Sales Manager Professional TV

(+46) 734 33 55 84

nils.brovold@tpv-tech.com

Mikael Vängelin

Sales Manager Professional Displays

(+46) 70 080 96 25

mikael.vangelin@tpv-tech.com

Peter Byström

Sales Manager Professional Displays

(+46) 76 834 00 31

peter.bystrom@tpv-tech.com
Denmark

Claus Rode
Sales Manager Professional Displays

(+45) 2929 03 10

claus.rode@tpv-tech.com
Finland

Mikael Holm
Sales Manager Professional Displays 

(+358) 40 520 99 00

mikael.holm@tpv-tech.com
Iceland

Nils Brovold
Sales Manager Professional TV

(+46) 734 33 55 84

nils.brovold@tpv-tech.com
Norway

Espen Bjornes
Sales Manager Professional Displays 

(+47) 934 30 222

espen.bjornes@tpv-tech.com
United Kingdom
Martin Ware
Business Management Director EMEA
martin.ware@philips-lfd.co.uk
Vicky Fox
Marketing Manager UK
victoria.fox@tpv-tech.com
Mark Woods
Corporate Sales Director
mark.woods@tpv-tech.com

Stuart Millward
Technical Sales Director

stuart.millward@tpv-tech.com
Lee Rudd
Business Manager Professional Displays
lee.rudd@tpv-tech.com
Kendra Ingram
Business Manager Professional TV 
kendra.ingram@tpv-tech.com
Caroline Grimes
Sales Manager Professional  Displays
caroline.grimes@tpv-tech.com

Tracy Barrow

Sales Manager Professional Displays

tracy.barrow@tpv-tech.com
Michael Tulip
Sales Manager Signage Solutions
michael.tulip@tpv-tech.com
Ellie East
Senior Key Account Manager
ellie.east@tpv-tech.com
Estonia

Mikael Holm

Sales Manager Professional Displays

(+358) 40 520 99 00

mikael.holm@tpv-tech.com
Latvia

Mikael Holm
Sales Manager Professional Displays

(+358) 40 520 99 00

mikael.holm@tpv-tech.com
Lithuania

Mikael Holm
Sales Manager Professional Displays

(+358) 40 520 99 00

mikael.holm@tpv-tech.com
South Eastern Europe

Bogdan Blinda
Sales Manager Professional Displays 

(+40) 74 777 9984

bogdan.blinda@tpv-tech.com
Israel

Omri Levin

Sales Manager Professional Displays

(+972) 544 630 094
omri.levin@mmp-p.com 
Russia

Alexey Klimkov 
Sales Manager Professional Displays
(+7) 926 339 87 38

alexey.klimkov@mmd-p.com
Turkey

Atilla Tufekci
Sales Manager Professional Displays
(+90) 532 2644700

atilla.tufekci@tpv-tech.com
Czech Republic and Slovakia

Milan Krejzlik
Sales Manager Professional Displays

(+420) 608 709 068

milan.krejzlik@tpv-tech.com

Leos Lemberk
Key account manager

(+420) 735 751 106

leos.lemberk@tpv-tech.com
Poland

Mariusz Chludzinski
Sales Director Poland 
(+48) 600 438 078

mariusz.chludzinski@tpv-tech.com
Hungary

Rita Takacs 
Sales Manager Professional Displays

(+36) 304 00 83 51

rita.takacs@tpv-tech.com
United States
Joseph King
Commercial Director, North America
404-307-9308
joseph.king@epius.com
Denell Davis
Marketing Manager, North America
470-395-0179
denell.davis@epius.com

Mark Phillips

Director of Key Accounts

310-615-3111

mark@epius.com

Jack Boyczuk
Business Development Manager, North AmericaSolutions Northeast

716-200-6527

jack.boyczuk@epius.com
Tim Lawler
Regional Sales Manager, Northeast Region
610-639-4877
tim.lawler@epius.com
Dale Feyereisen
Sr. Regional Sales Manager, Central Region
952-955-7075
dale@epius.com

Mark Laramie
Technical Product Manager, North America

678-974-1683

mark.laramie@epius.com

John Kilgore
Regional Sales Manager, Western Region

303-601-9694

john.kilgore@epius.com

Daniel Vines
Regional Sales Manager, Southeast

770-329-5627
daniel.vines@epius.com

John Sullivan
Channel Sales Manager, North America

404-229-2099

john.sullivan@epius.com
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

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