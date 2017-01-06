Корпоративные информационные панели

От первых впечатлений до плодотворного сотрудничества — профессиональные дисплеи и телевизоры Philips обеспечивают высокую четкость и отменный результат вне зависимости от того, что вы планируете сделать — установить сеть телевизоров в вестибюлях отелей и сенсорные экраны в конференц-залах или установить одиночную видеостену в комнате охраны.
Готовы к работе
Возьмите управление в свои руки с сенсорным управлением системами CMND.
Транслируйте в беспроводном режиме со встроенным ChromecastTM.
Легко устанавливайте встроенные или пользовательские приложения на дисплей Philips на базе Android.
Легко настраивайте резервные источники сигнала, чтобы дисплей никогда не оставался без дела.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.