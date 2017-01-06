Корпоративные информационные панели

От первых впечатлений до плодотворного сотрудничества — профессиональные дисплеи и телевизоры Philips обеспечивают высокую четкость и отменный результат вне зависимости от того, что вы планируете сделать — установить сеть телевизоров в вестибюлях отелей и сенсорные экраны в конференц-залах или установить одиночную видеостену в комнате охраны.