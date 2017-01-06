Корпоративные информационные панели

От первых впечатлений до плодотворного сотрудничества — профессиональные дисплеи и телевизоры Philips обеспечивают высокую четкость и отменный результат вне зависимости от того, что вы планируете сделать — установить сеть телевизоров в вестибюлях отелей и сенсорные экраны в конференц-залах или установить одиночную видеостену в комнате охраны.
Возьмите управление в свои руки с сенсорным управлением системами CMND.
Транслируйте в беспроводном режиме со встроенным ChromecastTM.
Легко устанавливайте встроенные или пользовательские приложения на дисплей Philips на базе Android.
Легко настраивайте резервные источники сигнала, чтобы дисплей никогда не оставался без дела.
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Sweden
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Jack Boyczuk 716-200-6527
Business Development Manager, North AmericaSolutions Northeast
Jack Boyczuk
716-200-6527
Решения для дисплеев
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