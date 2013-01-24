Информационные панели для сферы здравоохранения

Телевизор для спальни с антимикробным корпусом. Сенсорный экран подойдет для использования в больнице, в кабинете врача или в аптеке. От простой установки до ежедневного использования — дисплей Philips для сферы здравоохранения станет для вам отличным решением.
Готовы к работе
Возьмите управление в свои руки с сенсорным управлением системами CMND.
Простое дистанционное управление дисплеями. Создавайте интерактивные домашние страницы и веб-сайты.
Легко устанавливайте встроенные или пользовательские приложения на дисплей Philips на базе Android.
Предлагайте облачные каналы с системой платного просмотра.