Информационные панели для сферы здравоохранения

Простое мультисенсорное взаимодействие.



Телевизор для спальни с антимикробным корпусом. Сенсорный экран подойдет для использования в больнице, в кабинете врача или в аптеке. От простой установки до ежедневного использования — дисплей Philips для сферы здравоохранения станет для вам отличным решением.