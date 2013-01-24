Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Здравоохранение

Создайте комфортные условия

Простое мультисенсорное взаимодействие.


Телевизор для спальни с антимикробным корпусом. Сенсорный экран подойдет для использования в больнице, в кабинете врача или в аптеке. От простой установки до ежедневного использования — дисплей Philips для сферы здравоохранения станет для вам отличным решением.

Готовы к работе

Удобное управление с помощью CMND

Возьмите управление в свои руки с сенсорным управлением системами CMND.
Простое дистанционное управление дисплеями. Создавайте интерактивные домашние страницы и веб-сайты

Простое дистанционное управление дисплеями. Создавайте интерактивные домашние страницы и веб-сайты.
Легко устанавливайте встроенные или пользовательские приложения на дисплей Philips на базе Android

Легко устанавливайте встроенные или пользовательские приложения на дисплей Philips на базе Android.
Предлагайте облачные каналы с системой платного просмотра

Предлагайте облачные каналы с системой платного просмотра.

Информационные панели для сферы здравоохранения

Case studies

NeoSystem


Neosystem’s payment terminals division embraced Philips MyChoice TVs to create low-cost entertainment solution for Polish hospitals
Read more

AZ Sint-Jan Brugge


AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV takes patient care to a new standard of comfort with Philips Professional Display Solutions.
Read more
Read all case studies

Контактная информация


Нужна дополнительная информация? Мы всегда готовы помочь

Germany

Rainer Bloch
Business Director Professional Displays

rainer.bloch@tpv-tech.com

Hakan Demir
Inside Sales Manager Professional TV

hakan.demir@tpv-tech.com

Doris Zarda

Sales Manager Professional TV

doris.zarda@tpv-tech.com

Martin Kostorz
Sales Manager Signage Solutions

martin.kostorz@tpv-tech.com

Stefan Klima
Sales Manager Signage Solutions

stefan.klima@tpv-tech.com

Konstantin Flabouriaris
Sales Manager Signage Solutions

konstantin.flabouriaris@tpv-tech.com

Austria

Doris Zarda

Sales Manager Professional TV

doris.zarda@tpv-tech.com

Stefan Klima
Sales Manager Signage Solutions

stefan.klima@tpv-tech.com

Switzerland

Davide Longo
Sales Manager Professional Displays

davide.longo@tpv-tech.com

Mike Huber
Sales Manager Professional Displays

mike.huber@tpv-tech.com

France
Franck Dufrene
Sales Director Professional TV
(+33) 6 07 61 49 83
franck.dufrene@tpv-tech.com 
Fabrice Penhoat
Sales Director Signage Solutions
(+33) 6 64 70 03 07
fabrice.penhoat@tpv-tech.com 

Sandrine Gimenez

Sales Manager Professional Displays

(+33) 6 61 62 25 02

sandrine.gimenez@tpv-tech.com

Eric Majorczyk

Sales Manager Professional TV
(+33) 6 07 61 82 82
eric.majorczyk@tpv-tech.com

Vivien Cokelaer

Sales Manager Signage Solutions 
(+33) 6 82 13 19 83
vivien.cokelaer@tpv-tech.com 

Stéphane Dautry
Technical Manager
(+33) 6 34 61 37 23

stephane.dautry@tpv-tech.com

Virginie Da Costa
Marketing Manager
(+33) 6 34 07 08 34

virginie.dacosta@tpv-tech.com

Agnès Rouer

Support Commercial & Marketing

(+33) 1 82 97 00 93

agnes.rouer@tpv-tech.com

Iberia
Cesar Sanz
Sales Director Professional Displays
(+34) 6 29 80 33 71
cesar.sanz@mmd-p.com
Virginie Da Costa
Marketing Manager
(+34) 6 96 95 78 67
virginie.dacosta@tpv-tech.com
Spain
Gustavo Gil Serna
Sales Manager Professional TV
(+34) 6 96 95 78 67
gustavo.gil.serna@tpv-tech.com 

Eduardo Belinchón
Sales Manager

Signage Solutions
(+34) 6 29 12 19 69
eduardo.belinchon@tpv-tech.com

Portugal

Joao Carvalho

Sales Manager Professional Displays
(+35) 1932 70 54 25
joao.carvalho@tpv-tech.com

Italy
Simone Gagliardi
Sales Director Professional Displays
(+39) 366 3112558
simone.gagliardi@mmd-p.com 
Luca Guariniello
Marketing Manager
(+39) 348 1393136
luca.guariniello@tpv-tech.com
Giancarlo Casali
Sales Manager Professional TV 
(+39) 335 6819277
giancarlo.casali@tpv-tech.com 
Edoardo Stambazzi
Sales Manager Professional TV
(+39) 335 7830251
edoardo.stambazzi@tpv-tech.com

Andrea Castelnuovo
Sales Manager Signage Solutions
(+39) 335 1857806

andrea.castelnuovo@tpv-tech.com

Marco Guandalini
Sales Manager Signage Solutions
(+39) 335 7005194
marco.guandalini@tpv-tech.com 
Paolo Fede
Sales Manager Signage Solutions
(+39) 338 8468907
paolo.fede@mmd-p.com
Daniele Tomé
Technical Manager
(+39) 340 8726334
daniele.tome@tpv-tech.com
Middle East and Africa
Wim de Geest
Executive Director Professional Displays
+971 50 919 90 49
wim.de.geest@tpv-tech.com
South Africa
David Davtian
Sales Manager Professional Displays
+27 765 89 33 38
david.davtian@tpv-tech.com
Nordics

Mikael da Fonseca
Sales Director Professional Displays 

(+46) 736 88 88 45

mikael.dafonseca@tpv-tech.com

Titti Hagenfeldt

Marketing Manager Nordics 

(+46) 739 82 95 34

titti.hagenfeldt@tpv-tech.com

Sweden

Mikael da Fonseca
Sales Director Professional Displays 

(+46) 736 88 88 45

mikael.dafonseca@tpv-tech.com

Nils Brovold

Sales Manager Professional TV

(+46) 734 33 55 84

nils.brovold@tpv-tech.com

Mikael Vängelin

Sales Manager Professional Displays

(+46) 70 080 96 25

mikael.vangelin@tpv-tech.com

Peter Byström

Sales Manager Professional Displays

(+46) 76 834 00 31

peter.bystrom@tpv-tech.com

Denmark

Claus Rode
Sales Manager Professional Displays

(+45) 2929 03 10

claus.rode@tpv-tech.com

Finland

Mikael Holm
Sales Manager Professional Displays 

(+358) 40 520 99 00

mikael.holm@tpv-tech.com

Iceland

Nils Brovold
Sales Manager Professional TV

(+46) 734 33 55 84

nils.brovold@tpv-tech.com

Norway

Espen Bjornes
Sales Manager Professional Displays 

(+47) 934 30 222

espen.bjornes@tpv-tech.com

United Kingdom
Martin Ware
Business Management Director EMEA
martin.ware@philips-lfd.co.uk
Vicky Fox
Marketing Manager UK
victoria.fox@tpv-tech.com
Mark Woods
Corporate Sales Director
mark.woods@tpv-tech.com

Stuart Millward
Technical Sales Director

stuart.millward@tpv-tech.com

Lee Rudd
Business Manager Professional Displays
lee.rudd@tpv-tech.com
Kendra Ingram
Business Manager Professional TV 
kendra.ingram@tpv-tech.com
Caroline Grimes
Sales Manager Professional  Displays
caroline.grimes@tpv-tech.com

Tracy Barrow

Sales Manager Professional Displays

tracy.barrow@tpv-tech.com

Michael Tulip
Sales Manager Signage Solutions
michael.tulip@tpv-tech.com
Ellie East
Senior Key Account Manager
ellie.east@tpv-tech.com
Estonia

Mikael Holm

Sales Manager Professional Displays

(+358) 40 520 99 00

mikael.holm@tpv-tech.com

Latvia

Mikael Holm
Sales Manager Professional Displays

(+358) 40 520 99 00

mikael.holm@tpv-tech.com

Lithuania

Mikael Holm
Sales Manager Professional Displays

(+358) 40 520 99 00

mikael.holm@tpv-tech.com

South Eastern Europe

Bogdan Blinda
Sales Manager Professional Displays 

(+40) 74 777 9984

bogdan.blinda@tpv-tech.com

Israel

Omri Levin

Sales Manager Professional Displays

(+972) 544 630 094
omri.levin@mmp-p.com 

Russia

Alexey Klimkov 
Sales Manager Professional Displays
(+7) 926 339 87 38

alexey.klimkov@mmd-p.com

Turkey

Atilla Tufekci
Sales Manager Professional Displays
(+90) 532 2644700

atilla.tufekci@tpv-tech.com

Czech Republic and Slovakia

Milan Krejzlik
Sales Manager Professional Displays

(+420) 608 709 068

milan.krejzlik@tpv-tech.com

Leos Lemberk
Key account manager

(+420) 735 751 106

leos.lemberk@tpv-tech.com

Poland

Mariusz Chludzinski
Sales Director Poland 
(+48) 600 438 078

mariusz.chludzinski@tpv-tech.com

Hungary

Rita Takacs 
Sales Manager Professional Displays

(+36) 304 00 83 51

rita.takacs@tpv-tech.com

United States
Joseph King
Commercial Director, North America
404-307-9308
joseph.king@epius.com
Denell Davis
Marketing Manager, North America
470-395-0179
denell.davis@epius.com

Mark Phillips

Director of Key Accounts

310-615-3111

mark@epius.com

Jack Boyczuk
Business Development Manager, North AmericaSolutions Northeast

716-200-6527

jack.boyczuk@epius.com

Tim Lawler
Regional Sales Manager, Northeast Region
610-639-4877
tim.lawler@epius.com
Dale Feyereisen
Sr. Regional Sales Manager, Central Region
952-955-7075
dale@epius.com

Mark Laramie
Technical Product Manager, North America

678-974-1683

mark.laramie@epius.com

John Kilgore
Regional Sales Manager, Western Region

303-601-9694

john.kilgore@epius.com

Daniel Vines
Regional Sales Manager, Southeast

770-329-5627
daniel.vines@epius.com

John Sullivan
Channel Sales Manager, North America

404-229-2099

john.sullivan@epius.com

Решения для дисплеев
Цифровые вывески
Дисплеи для видеостен
Сенсорные дисплеи
Профессиональные телевизоры
По сфере применения
Гостиничный бизнес
Общественные места
Корпоративный раздел
Здравоохранение
Для магазинов
Общественное питание
Образование
Подробнее
Инновации
Примеры
Наши столпы
Поддержка
Контакты
Выйдем в сеть

LinkedIn

YouTube

Facebook

Twitter