Philips объявила результаты глобального исследования о ХОБЛ

Амстердам, Нидерланды – Philips объявила результаты глобального исследования, приуроченного к Всемирному дню борьбы против ХОБЛ (18 ноября). Цель опроса – определить уровень знаний населения о заболеваниях дыхательной системы, в частности, о хронической обструктивной болезни легких. Кроме того, результаты исследования показали, как пандемия COVID-19 изменила восприятие здоровья дыхательной системы. Опросы проходили в Китае, Индии, России и США. В них приняли участие 4000 человек, из них в России – 1000 человек.

Согласно результатам исследования, в эпоху COVID-19 люди с ХОБЛ сталкиваются со сложнейшими вызовами. Однако в то же время пандемия дала толчок повышению уровня знаний об этом заболевании и обратила внимание общества на возможности телемедицины.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний (США), взрослые с ХОБЛ попадают в группу риска тяжелого течения COVID-19[1]. Исследование Philips показало, что пандемия побудила всех респондентов больше заботиться о здоровье дыхательной системы. При этом наблюдается существенная разница между тем, за какой именно помощью обращаются пациенты с ХОБЛ и люди, которые не страдают этим заболеванием.

«Несмотря на то, что ХОБЛ поражает миллионы людей на планете, о ней говорят не так много, как о других хронических заболеваниях, например, о болезнях сердца. Мы провели исследование, чтобы обратить внимание людей на трудности и стресс, с которыми пациенты с ХОБЛ сталкиваются каждый день, и особенно во время пандемии, – отмечает Хуилин Чжан, глава направления цифровой медицины, медицинского мониторинга и аналитики Philips. – Результаты опросов показывают, что забота о здоровье органов дыхания сегодня актуальна, как никогда ранее. Более того, пациенты с ХОБЛ больше других оказались подвержены негативному влиянию пандемии. Именно поэтому сейчас Philips уделяет особое внимание созданию решений для респираторной поддержки