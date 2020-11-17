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Новостной центр | Российская Федерация

ноя 17, 2020

Philips объявила результаты глобального исследования о ХОБЛ


Исследование показало, что распространение COVID-19 стало вызовом для пациентов с ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких) и людей, которые заботятся о них. В то же время пандемия послужила причиной повышения осведомленности об этом заболевании

Амстердам, Нидерланды – Philips объявила результаты глобального исследования, приуроченного к Всемирному дню борьбы против ХОБЛ (18 ноября). Цель опроса – определить уровень знаний населения о заболеваниях дыхательной системы, в частности, о хронической обструктивной болезни легких. Кроме того, результаты исследования показали, как пандемия COVID-19 изменила восприятие здоровья дыхательной системы. Опросы проходили в Китае, Индии, России и США. В них приняли участие 4000 человек, из них в России – 1000 человек.

 

Согласно результатам исследования, в эпоху COVID-19 люди с ХОБЛ сталкиваются со сложнейшими вызовами. Однако в то же время пандемия дала толчок повышению уровня знаний об этом заболевании и обратила внимание общества на возможности телемедицины.

 

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний (США), взрослые с ХОБЛ попадают в группу риска тяжелого течения COVID-19[1]. Исследование Philips показало, что пандемия побудила всех респондентов больше заботиться о здоровье дыхательной системы. При этом наблюдается существенная разница между тем, за какой именно помощью обращаются пациенты с ХОБЛ и люди, которые не страдают этим заболеванием.

 

«Несмотря на то, что ХОБЛ поражает миллионы людей на планете, о ней говорят не так много, как о других хронических заболеваниях, например, о болезнях сердца. Мы провели исследование, чтобы обратить внимание людей на трудности и стресс, с которыми пациенты с ХОБЛ сталкиваются каждый день, и особенно во время пандемии, – отмечает Хуилин Чжан, глава направления цифровой медицины, медицинского мониторинга и аналитики Philips. – Результаты опросов показывают, что забота о здоровье органов дыхания сегодня актуальна, как никогда ранее. Более того, пациенты с ХОБЛ больше других оказались подвержены негативному влиянию пандемии. Именно поэтому сейчас Philips уделяет особое внимание созданию решений для респираторной поддержки

Пандемия COVID-19: вызовы для пациентов с ХОБЛ

Пандемия оказала существенное влияние на жизни людей, которые страдают ХОБЛ. 56% пациентов с ХОБЛ утверждают, что им стало труднее получать лечение. 58% отметили, что им очень сложно контролировать симптомы ХОБЛ во время пандемии, а 68% – что COVID-19 заставил их сильнее беспокоиться о своем заболевании. Коронавирус также осложнил работу людям, которые ухаживают за своими близкими с диагнозом ХОБЛ: 79% таких респондентов согласны с утверждением, что пандемия заставила их изменить объем помощи, которую они предоставляют своим родным.

 

Рост осведомленности о ХОБЛ

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), во всем мире ХОБЛ страдают 65 миллионов людей. Несомненно, COVID-19 заставил каждого из них больше беспокоиться о своем здоровье. В то же время вирус стал причиной повышения осведомленности об этом хроническом заболевании во всем мире. Почти 60% респондентов из четырех стран утверждают, что сейчас они знают о ХОБЛ больше, чем до пандемии. Это может быть связано с тем, что особенности COVID-19 способствуют распространению информации и о других респираторных заболеваниях. До пандемии о ХОБЛ знали 52% респондентов. Сегодня их количество достигло 72%.

 

Акцент на здоровье органов дыхания. Возможности телемедицины

С распространением COVID-19 люди стали относиться к очным визитам к врачу с долей опасения. Именно поэтому они обратили внимание на возможности телемедицинских услуг. Люди стали больше прибегать к телемедицине для консультаций в рамках диспансеризации (56% до пандемии, 62% сейчас), плановых приемов, касающихся их хронического заболевания (57% до пандемии, 64% сейчас), а также для обсуждения с врачом новых проблем со здоровьем (57% до пандемии, 63% сейчас). Любопытно, что повышение интереса к телемедицине характерно и для людей, которые не страдают ХОБЛ: до пандемии 55% из них хотели прибегать к телемедицинских услугам для лечения своих хронических заболеваний, сейчас их количество достигает 62%.

Эпидемия коронавируса заставила 75% пациентов с ХОБЛ находить способы лучше справляться со своей болезнью: менять рацион, заниматься спортом, приобретать системы очистки воздуха.

В России все еще существует значимый пробел в знаниях о ХОБЛ

Исследование показало, что в России знания людей о ХОБЛ все еще достаточно ограничены. Так, 30% респондентов из России не знают ничего о способах терапии ХОБЛ. Только 35% российских пациентов с ХОБЛ согласны, что причиной их заболевания послужил выбранный ими образ жизни. Этот показатель в России ниже, чем в США, Индии и Китае. 37% российских пациентов с ХОБЛ полагают, что причиной этого заболевания может стать только курение, что является ложным утверждением: по данным GOLD, курение является основной и наиболее частой, но не единственной причиной возникновения ХОБЛ.[1] Самый большой пробел в знаниях в России – понимание генетического фактора возникновения ХОБЛ. Только 22% российских пациентов с ХОБЛ знают о том, что у этого заболевания может быть генетический фактор. В США этот показатель равен 46%, в Индии – 52%, в Китае – 54%.

 

Чтобы больше узнать о том, что делает Philips в преддверии Всемирного дня ХОБЛ для повышения осведомленности об этом заболевании, посетите страницу https://www.philips.ru/c-e/hs/respiratory-care/campaigns/world-copd-day.html.

 

Об исследовании

Исследование было проведено онлайн компанией KJT Group, Inc. по заказу Philips с 8 по 17 октября 2020 г. среди 4001 взрослого в возрасте 18 лет и старше в четырех странах (Китай: n = 1000; Индия: n = 1000; Россия: n = 1001; и США: n = 1000). Респонденты проходили онлайн-опрос самостоятельно на основном языке(ах) каждой страны. Это были не вероятностные выборки, поэтому погрешность не может быть точно оценена. Для получения полной методологии исследования, включая весовые переменные, пожалуйста, свяжитесь с Мередит Аморосо: meredith.amoroso@philips.com.

[1]Центры по контролю и профилактике заболеваний США https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

 

[2]Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease, GOLD 2021 https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2020/11/GOLD-REPORT-2021-v1.0-16Nov20_WMV.pdf

О компании Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений. Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, в 2019 году объем продаж решений Philips составил 19,5 млрд евро. В компании работают 80 000 сотрудников более чем в 100 странах. Новости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте http://www.philips.ru/newscenter.

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Контактная информация

Мария Королёва

Менеджер по корпоративным коммуникациям Philips в России и СНГ

Телефон: +7 (495) 937-93-00; факс +7 (495) 937-93-59

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