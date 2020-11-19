Philips поставит 284 УЗ-системы в клиники Москвы и ЯНАО

Москва, Россия – В сентябре 2020 года в рамках государственных закупок были разыграны поставки крупных партий ультразвукового оборудования. В тендерах, организованных ГАУ «Гормедтехника» Департамента здравоохранения г. Москвы, помимо Philips участвовали четыре мировых лидера в области медицинской визуализации. Компании Philips удалось одержать победу в трех открытых конкурсах. По условию контрактов Philips поставит в медицинские учреждения Москвы и ЯНАО 284 ультразвуковые системы экспертного класса на общую сумму более 1,6 млрд рублей. Сделки заключены в формате контрактов жизненного цикла (КЖЦ). Это означает, что компания обязуется обеспечивать работоспособность и регулярное сервисное обслуживание и ремонты оборудования на протяжении всего срока службы от 7 лет до 10 лет.
Участие в тендерах на поставку медицинского оборудования в формате КЖЦ – один из приоритетов Philips. Как производитель, мы способны обеспечивать клиники не только современным оборудованием, но и постоянной поддержкой наших квалифицированных инженеров, – отметил Максим Кузнецов, генеральный директор Philips в России и СНГ. – Обычно за время жизненного цикла техники стоимость ее обслуживания и ремонта едва ли не превышает первоначальную цену. Закладывая сервис в сумму контракта, мы обеспечиваем существенную экономию для заказчика. Заключение КЖЦ – постоянная практика во многих странах мира, в том числе в европейских. Мы надеемся, что вскоре она будет распространена во всех регионах России
В конце прошлого года Москва запустила контракты жизненного цикла сложного медицинского оборудования и привлекла квалифицированных исполнителей к их поставке и обслуживанию. Победителями конкурсов в сфере здравоохранения стали именитые мировые производители, среди которых и компания Philips. Благодаря КЖЦ столица получит современное оборудование с 10-летним сервисом от компаний, которые имеют не только производственные мощности, но и релевантный опыт по обслуживанию техники», – рассказал Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Он добавил, что разработкой экономических и юридических условий контрактов, выявлением рисков, подготовкой обосновывающих материалов занимается подведомственное Департаменту учреждение – Городское агентство управления инвестициями. При участии ГАУИ Москва уже заключила КЖЦ в здравоохранении на общую сумму более 31 млрд рублей.
В настоящее время особенно важно уделять внимание не только качеству оборудования, которое поступает в клиники, но и его производительности. Наша задача - обеспечить как можно большее количество пациентов качественной и своевременной медицинской помощью, – отмечает Ирина Рыбальченко, генеральный директор ГАУ «Гормедтехника». – Именно поэтому при закупке сложного диагностического оборудования мы стали организовывать открытые конкурсы на заключение контрактов жизненного цикла. Это позволяет сократить простои аппаратов и дает руководителям медицинских учреждений больше уверенности в завтрашнем дне».
Среди аппаратов Philips, которые поступят в клиники, представлены 262 экспертных ультразвуковых прибора семейства Philips EPIQ[1], разработанных для всех типов скрининга взрослых пациентов, в том числе для диагностики онкологических заболеваний, а также 22 портативных УЗ-аппарата Philips CX50[2].
Ультразвуковые системы экспертного класса Philips EPIQ позволяют проводить универсальные исследования экспертного уровня. Благодаря их возможностям специалисты получают визуализацию высокого качества. А использованная на аппарате технология PureWave обеспечивает повышенную глубину проникновения при обследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном и предоставляет отличное пространственное разрешение. Методы компрессионной эластографии и эластографии сдвиговой волной помогают измерять жесткость тканей, что незаменимо при оценке опухолей, например, рака молочной железы.
Портативная диагностическая система СX50 обеспечивает новый уровень качества изображений, позволяя пользоваться преимуществами мобильности без ущерба для результативности. Врачи получают экспертную ультразвуковую визуализацию в тех клинических ситуациях, когда это необходимо: в хирургическом отделении, отделении реанимации и интенсивной терапии, на месте проведения выездных исследований и у постели пациента. Пакет программного обеспечения аппарата увеличивает его производительность и позволяет значительно сокращать время сканирования.
1РУ № РЗН 2014/2234 «Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями» от 25.05.2020.
2РУ №ФСЗ 2009/03999 «Система ультразвуковая диагностическая СX50» от 26.06.2019
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений. Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, в 2019 году объем продаж решений Philips составил 19,5 млрд евро. В компании работают 80 000 сотрудников более чем в 100 странах. Новости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте http://www.philips.ru/newscenter.