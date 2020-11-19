Philips поставит 284 УЗ-системы в клиники Москвы и ЯНАО

Москва, Россия – В сентябре 2020 года в рамках государственных закупок были разыграны поставки крупных партий ультразвукового оборудования. В тендерах, организованных ГАУ «Гормедтехника» Департамента здравоохранения г. Москвы, помимо Philips участвовали четыре мировых лидера в области медицинской визуализации. Компании Philips удалось одержать победу в трех открытых конкурсах. По условию контрактов Philips поставит в медицинские учреждения Москвы и ЯНАО 284 ультразвуковые системы экспертного класса на общую сумму более 1,6 млрд рублей. Сделки заключены в формате контрактов жизненного цикла (КЖЦ). Это означает, что компания обязуется обеспечивать работоспособность и регулярное сервисное обслуживание и ремонты оборудования на протяжении всего срока службы от 7 лет до 10 лет.

Участие в тендерах на поставку медицинского оборудования в формате КЖЦ – один из приоритетов Philips. Как производитель, мы способны обеспечивать клиники не только современным оборудованием, но и постоянной поддержкой наших квалифицированных инженеров, – отметил Максим Кузнецов, генеральный директор Philips в России и СНГ. – Обычно за время жизненного цикла техники стоимость ее обслуживания и ремонта едва ли не превышает первоначальную цену. Закладывая сервис в сумму контракта, мы обеспечиваем существенную экономию для заказчика. Заключение КЖЦ – постоянная практика во многих странах мира, в том числе в европейских. Мы надеемся, что вскоре она будет распространена во всех регионах России

В конце прошлого года Москва запустила контракты жизненного цикла сложного медицинского оборудования и привлекла квалифицированных исполнителей к их поставке и обслуживанию. Победителями конкурсов в сфере здравоохранения стали именитые мировые производители, среди которых и компания Philips. Благодаря КЖЦ столица получит современное оборудование с 10-летним сервисом от компаний, которые имеют не только производственные мощности, но и релевантный опыт по обслуживанию техники», – рассказал Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Он добавил, что разработкой экономических и юридических условий контрактов, выявлением рисков, подготовкой обосновывающих материалов занимается подведомственное Департаменту учреждение – Городское агентство управления инвестициями. При участии ГАУИ Москва уже заключила КЖЦ в здравоохранении на общую сумму более 31 млрд рублей.