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Новостной центр | Российская Федерация

ноя 24, 2020

Forbes назвал Philips одним из лучших работодателей мира

Компания Philips получила признание благодаря своей приверженности инклюзивной рабочей среде и обеспечению непрерывного развития талантов сотрудников

 

Москва, Россия – Если вы хотите узнать, что делает компанию по-настоящему комфортным местом работы, просто пообщайтесь с ее сотрудниками. Именно так подошли к делу специалисты Forbes, чтобы определить лучших работодателей мира. В ходе исследования, которое журнал проводил совместно с аналитической компанией Statista, было опрошено 160 000 сотрудников организаций из 58 стран.

В 2020 году компания Philips заняла первое место в рейтинге Forbes среди 25 компаний сектора «Оборудование и услуги для здравоохранения». В полном списке из 750 крупных компаний, которые оценивались по степени удовлетворенности их сотрудников, Philips заняла 16-е место. Помимо этого, ранее в этом году компания попала и в другие рейтинги издания, среди которых: «Лучшие работодатели США по штатам», «Лучшие работодатели для женщин», «Лучшие работодатели США с точки зрения разнообразия» и список Forbes Global 2000.

«Миссия Philips – улучшать жизни людей по всему миру c помощью значимых инноваций. Забота о здоровье и благополучии наших сотрудников является неотъемлемой частью достижения этой цели, и российский офис компании – не исключение, – отмечает Маргарита Третьякова, директор по работе с персоналом Philips в России и СНГ. – Присутствие Philips в глобальном рейтинге Forbes на такой высокой позиции – результат многолетней работы компании по созданию комфортной и инклюзивной рабочей среды с равными возможностями для работников в каждой стране, где присутствует компания. В ответ на вызовы пандемии COVID-19 в офисах компании в России и странах СНГ разработали программу поддержки коллег, которая включает в себя различные возможности для совершенствования своих компетенций, а также помогает сотрудникам привыкнуть к новому формату работы, совмещая её с личными обязательствами дома. Мы рады международному признанию и не планируем останавливаться на достигнутом».

 

В рамках опроса Forbes сотрудников компаний попросили оценить ответ их работодателя на вызовы нового коронавируса COVID-19. Philips развернула ряд инициатив, в том числе глобальную программу помощи нуждающимся коллегам для поддержки здоровья и благополучия своих работников, что особенно важно во время пандемии.

 

В ходе опроса были затронуты и другие важные факторы: гендерное равенство, развитие талантов и социальная ответственность компании. В течение многих лет Philips усердно создавала и укрепляла инклюзивную рабочую среду, которая предполагает программы непрерывного обучения, менторства и взаимодействия с сотрудниками. Приверженность подобным принципам совсем недавно была закреплена в новых обязательствах по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) на 2025 год, принятых Philips. Благодаря доступу к цифровым инструментам для саморазвития и программам повышения квалификации сотрудники Philips могут развивать свою карьеру с помощью обучения и обмена экспертизой с коллегами. Такой подход позволяет им полностью реализовать свой потенциал.

Что касается инклюзивности и разнообразия в компании, Philips поставила новую цель – соблюдать 30% гендерного разнообразия на высших руководящих должностях к концу 2025 года. Для сравнения, на 2020 год этот целевой показатель составлял 25%, и компания планирует достичь его уже к концу декабря. Philips также проводит всеобщую корпоративную программу, которая направлена на повышение осведомленности и борьбу с неосознанными ложными стереотипами для создания более инклюзивной среды.

 

Российский офис Philips: благополучие сотрудников

 

С распространением COVID-19 российский офис Philips внедрял дополнительные меры, чтобы поддержать своих сотрудников в сложных условиях пандемии – это и непривычный для многих режим дистанционной работы офиса, и ограниченная физическая активность. Например, для них была расширена страховка в части психологической поддержки, организованы онлайн занятия по йоге и медитации.

 

Одна из инициатив Philips в России в рамках подхода “Diversity & Inclusion” – ежегодные летние стажировки для студентов вузов. Участники узнают, как устроена работа в международной компании, знакомятся со структурой бизнеса и корпоративной культурой.

Кроме того, компания предоставляет широкие образовательные возможности. Например, сотрудники могут принять участие в обучающей программе по управлению энергией “Energy management”, сессиях по повышению личной эффективности, финансовому планированию и принципам удаленной работы.

 

Корпоративный университет Philips University ежегодно проводит для работников компании Learning Summit – образовательное мероприятие с участием российских и зарубежных экспертов. Его повестка охватывает темы по управлению, ментальному здоровью, работе со стрессом, финансам, работе с командами, экологии и др. В этом году сессии прошли онлайн, и к трансляциям подключились более 200 сотрудников.>

О компании Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений. Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, в 2019 году объем продаж решений Philips составил 19,5 млрд евро. В компании работают 80 000 сотрудников более чем в 100 странах. Новости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте http://www.philips.ru/newscenter.

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Контактная информация

Мария Королёва

Менеджер по корпоративным коммуникациям Philips в России и СНГ

Телефон: +7 (495) 937-93-00; факс +7 (495) 937-93-59

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