Forbes назвал Philips одним из лучших работодателей мира

«Миссия Philips – улучшать жизни людей по всему миру c помощью значимых инноваций. Забота о здоровье и благополучии наших сотрудников является неотъемлемой частью достижения этой цели, и российский офис компании – не исключение, – отмечает Маргарита Третьякова, директор по работе с персоналом Philips в России и СНГ. – Присутствие Philips в глобальном рейтинге Forbes на такой высокой позиции – результат многолетней работы компании по созданию комфортной и инклюзивной рабочей среды с равными возможностями для работников в каждой стране, где присутствует компания. В ответ на вызовы пандемии COVID-19 в офисах компании в России и странах СНГ разработали программу поддержки коллег, которая включает в себя различные возможности для совершенствования своих компетенций, а также помогает сотрудникам привыкнуть к новому формату работы, совмещая её с личными обязательствами дома. Мы рады международному признанию и не планируем останавливаться на достигнутом».

В рамках опроса Forbes сотрудников компаний попросили оценить ответ их работодателя на вызовы нового коронавируса COVID-19. Philips развернула ряд инициатив, в том числе глобальную программу помощи нуждающимся коллегам для поддержки здоровья и благополучия своих работников, что особенно важно во время пандемии.

В ходе опроса были затронуты и другие важные факторы: гендерное равенство, развитие талантов и социальная ответственность компании. В течение многих лет Philips усердно создавала и укрепляла инклюзивную рабочую среду, которая предполагает программы непрерывного обучения, менторства и взаимодействия с сотрудниками. Приверженность подобным принципам совсем недавно была закреплена в новых обязательствах по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) на 2025 год, принятых Philips. Благодаря доступу к цифровым инструментам для саморазвития и программам повышения квалификации сотрудники Philips могут развивать свою карьеру с помощью обучения и обмена экспертизой с коллегами. Такой подход позволяет им полностью реализовать свой потенциал.