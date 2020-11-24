Forbes назвал Philips одним из лучших работодателей мира

Компания Philips получила признание благодаря своей приверженности инклюзивной рабочей среде и обеспечению непрерывного развития талантов сотрудников
Москва, Россия – Если вы хотите узнать, что делает компанию по-настоящему комфортным местом работы, просто пообщайтесь с ее сотрудниками. Именно так подошли к делу специалисты Forbes, чтобы определить лучших работодателей мира. В ходе исследования, которое журнал проводил совместно с аналитической компанией Statista, было опрошено 160 000 сотрудников организаций из 58 стран.
В 2020 году компания Philips заняла первое место в рейтинге Forbes среди 25 компаний сектора «Оборудование и услуги для здравоохранения». В полном списке из 750 крупных компаний, которые оценивались по степени удовлетворенности их сотрудников, Philips заняла 16-е место. Помимо этого, ранее в этом году компания попала и в другие рейтинги издания, среди которых: «Лучшие работодатели США по штатам», «Лучшие работодатели для женщин», «Лучшие работодатели США с точки зрения разнообразия» и список Forbes Global 2000.