Philips предлагает забыть о проблемах с гелием в МРТ

Москва, Россия – Компания Philips представила на российском рынке новый магнитно-резонансный томограф Ingenia Ambition. МР аппарат Ingenia Ambition сконструирован с использованием инновационной технологии микроциркулярного охлаждения BlueSeal, в которой количество потребляемого аппаратом жидкого гелия сокращается с полутора тонн до семи литров.[1]

«Система здравоохранения сегодня сталкивается со сложнейшими вызовами. Ответ на них требует принципиально нового подхода к организации всех процессов, включая прецизионную диагностику, – отмечает Михаил Гончаров, директор кластера прецизионной диагностики компании Philips в России и СНГ. – МР томограф Ingenia Ambition создан с учетом этих запросов. Сокращая количество гелия в аппарате, мы не только облегчаем его установку и обслуживание, но и заботимся о сохранении этого ресурса Земли. При этом томограф имеет такую же напряженность магнитного поля, как стандартные аппараты Philips – 1,5 Тесла. Он обеспечивает высокое качество изображения и оснащен рядом наших передовых решений, которые позволяют оптимизировать рабочие процессы для клиницистов и повысить комфорт процедуры для пациентов. Мы надеемся, что появление нового МРТ на российском рынке поможет повысить уровень диагностики во многих медицинских учреждениях страны