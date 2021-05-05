Москва, Россия – Philips поддерживает Всемирный день борьбы с астмой, который в этом году проходит 5 мая. С 1998 года международная организация GINА (Global Initiative for Asthma) проводит мероприятия с целью повышения осведомленности о заболевании и возможностях контроля его симптомов; с каждым годом география инициативы расширяется. GINA также ежегодно обновляет официальные рекомендации по лечению астмы, чтобы врачи могли составлять эффективные планы терапии пациентов.

По данным ВОЗ, в 2016 году было зарегистрировано 339 млн человек с подтвержденным диагнозом астма1. Бронхиальная астма – самое распространенное хроническое заболевание среди детей. Хотя она не может быть вылечена полностью, профессионально составленный план терапии и применение современных средств помогают держать заболевание под контролем. Это особенно важно для людей с астмой, которые находятся в группе риска сегодня, когда борьба с пандемией COVID-19 во всем мире идет полным ходом2.

Компания Philips призывает людей с проблемами дыхания проявлять больше внимания к своему здоровью, а также помнить, что технологические решения, доступные сегодня каждому, позволяют вести комфортный и безопасный образ жизни.

«В преддверии Всемирного дня астмы мы хотим напомнить всем, кто когда-либо сталкивался с этим заболеванием, что терапия и специальные устройства для контроля обострений помогают пациентам жить, как им хочется, и не зависеть от возможных приступов, ‒ отмечает Дмитрий Петелин, директор по развитию направления «Респираторная поддержка и терапия сна» Philips в России. – Создание инструментов для помощи пациентам с астмой – неотъемлемая часть миссии Philips повышать качество жизни людей по всему миру. Компания производит как профессиональные медицинские решения для клинического применения профильными специалистами, так и приборы для использования в домашних условиях».

Контроль дыхания там, где это удобно

В путешествии, на прогулке или во время занятий спортом важен контроль приступов астмы. Благодаря своевременному отслеживанию пиковой скорости выдоха (ПСВ) планы не окажутся под угрозой. Разработанный Philips пикфлоуметр Personal Best3 подходит для использования в любом месте и в любое время. Понятная шкала измерений, разделенная на цветовые зоны, делает оценку результатов пикфлоуметрии простой даже для детей.

Правильная техника ингаляций со спейсером

В условиях пандемии COVID-19 GINA рекомендует пациентам c астмой не прекращать базисную терапию. Во время астматических приступов GINA советует проводить ингаляции дозированным аэрозольным ингалятором (ДАИ) через спейсер.

При применении ДАИ пациенту необходимо внимательно следить за техникой ингаляций, что может вызывать сложности, особенно у детей и пожилых людей. Для увеличения комфорта пациентов Philips рекомендует компактный спейсер OptiChamber Diamond4. Устройство представляет из себя резервуар для лекарства, который крепится к ручному ингалятору. Спейсер позволяет активному веществу сразу проникать в бронхи, не оседая в ротовой полости и не попадая в желудок. Благодаря блокировке при выдохе, лекарственное средство подается только при вдохе, что делает его расход более экономичным.

Облегчение симптомов у маленьких пациентов

Небулайзерная терапия оказывается незаменимой в ряде случаев. В первую очередь это касается маленьких детей, которые еще не умеют пользоваться ДАИ. Philips создает небулайзеры для всей семьи. Например, специально для малышей разработан прибор Sami the Seal5, похожий на забавную игрушку в виде морского котика. Мягкая и эластичная маска плотно прилегает к лицу ребенка, а встроенный клапан позволяет избежать попадания лекарства в глаза.

Тренировка легких – важная часть предупреждения заболевания

Для профилактики астмы важно укреплять дыхательные мышцы, развивать их силу и выносливость. Тренажеры Philips Threshold IMT6 и Threshold PEP7обеспечивают последовательную подачу заданного давления для повышения силы и тренировки легких. Использование таких приборов благоприятно влияет на восстановление функции дыхательных мышц и их вентиляционную способность.