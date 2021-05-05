Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Новостной центр | Российская Федерация

мая 05, 2021

Philips поддерживает Всемирный день борьбы с астмой


Philips напоминает, что астма – не повод отказываться от активной и яркой жизни

Москва, Россия – Philips поддерживает Всемирный день борьбы с астмой, который в этом году проходит 5 мая. С 1998 года международная организация GINА (Global Initiative for Asthma) проводит мероприятия с целью повышения осведомленности о заболевании и возможностях контроля его симптомов; с каждым годом география инициативы расширяется. GINA также ежегодно обновляет официальные рекомендации по лечению астмы, чтобы врачи могли составлять эффективные планы терапии пациентов.

По данным ВОЗ, в 2016 году было зарегистрировано 339 млн человек с подтвержденным диагнозом астма1. Бронхиальная астма – самое распространенное хроническое заболевание среди детей. Хотя она не может быть вылечена полностью, профессионально составленный план терапии и применение современных средств помогают держать заболевание под контролем. Это особенно важно для людей с астмой, которые находятся в группе риска сегодня, когда борьба с пандемией COVID-19 во всем мире идет полным ходом2.

 

Компания Philips призывает людей с проблемами дыхания проявлять больше внимания к своему здоровью, а также помнить, что технологические решения, доступные сегодня каждому, позволяют вести комфортный и безопасный образ жизни.

 

«В преддверии Всемирного дня астмы мы хотим напомнить всем, кто когда-либо сталкивался с этим заболеванием, что терапия и специальные устройства для контроля обострений помогают пациентам жить, как им хочется, и не зависеть от возможных приступов, ‒ отмечает Дмитрий Петелин, директор по развитию направления «Респираторная поддержка и терапия сна» Philips в России. – Создание инструментов для помощи пациентам с астмой – неотъемлемая часть миссии Philips повышать качество жизни людей по всему миру. Компания производит как профессиональные медицинские решения для клинического применения профильными специалистами, так и приборы для использования в домашних условиях».

 

Контроль дыхания там, где это удобно

В путешествии, на прогулке или во время занятий спортом важен контроль приступов астмы. Благодаря своевременному отслеживанию пиковой скорости выдоха (ПСВ) планы не окажутся под угрозой. Разработанный Philips пикфлоуметр Personal Best3 подходит для использования в любом месте и в любое время. Понятная шкала измерений, разделенная на цветовые зоны, делает оценку результатов пикфлоуметрии простой даже для детей.

 

Правильная техника ингаляций со спейсером

В условиях пандемии COVID-19 GINA рекомендует пациентам c астмой не прекращать базисную терапию. Во время астматических приступов GINA советует проводить ингаляции дозированным аэрозольным ингалятором (ДАИ) через спейсер.

 

При применении ДАИ пациенту необходимо внимательно следить за техникой ингаляций, что может вызывать сложности, особенно у детей и пожилых людей. Для увеличения комфорта пациентов Philips рекомендует компактный спейсер OptiChamber Diamond4. Устройство представляет из себя резервуар для лекарства, который крепится к ручному ингалятору. Спейсер позволяет активному веществу сразу проникать в бронхи, не оседая в ротовой полости и не попадая в желудок. Благодаря блокировке при выдохе, лекарственное средство подается только при вдохе, что делает его расход более экономичным.

 

Облегчение симптомов у маленьких пациентов

Небулайзерная терапия оказывается незаменимой в ряде случаев. В первую очередь это касается маленьких детей, которые еще не умеют пользоваться ДАИ. Philips создает небулайзеры для всей семьи. Например, специально для малышей разработан прибор Sami the Seal5, похожий на забавную игрушку в виде морского котика. Мягкая и эластичная маска плотно прилегает к лицу ребенка, а встроенный клапан позволяет избежать попадания лекарства в глаза.

 

Тренировка легких – важная часть предупреждения заболевания

 

Для профилактики астмы важно укреплять дыхательные мышцы, развивать их силу и выносливость. Тренажеры Philips Threshold IMT6 и Threshold PEP7обеспечивают последовательную подачу заданного давления для повышения силы и тренировки легких. Использование таких приборов благоприятно влияет на восстановление функции дыхательных мышц и их вентиляционную способность.

О компании Royal Philips
 

 

 

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений. Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах. В 2020 году объем продаж решений Philips для здоровья и здравоохранения составил 19,5 млрд евро. В компании работают 82 000 сотрудников более чем в 100 странах. Новости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте http://www.philips.ru/newscenter.

ПодробнееСвернуть

1. World Health Organization, Asthma Key Facts. Link: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma

2. Centers for Diseases Control and Prevention. People with Moderate to Severe Asthma. Link: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/asthma.html

3. Пикфлоуметр Personal Best с принадлежностями РУ №ФСЗ 2011/09166 от 27.02.2014. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

4. Спейсер OptiChamber Diamond с принадлежностями РУ №РЗН 2013/769 от 10.02.2017. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

5. Система компрессорная ингаляционная Sami the Seal РУ №РЗН 2018/6873 от 28.02.2018. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

6. Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2011/09168 от 12.02.2014 «Тренажер дыхательный Threshold с принадлежностями». Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

7. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09168 от 12.02.2014 «Тренажер дыхательный Threshold с принадлежностями». Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Разделы

Респираторная поддержка Диагностика и лечение Пресс-релизы

Контактная информация 

Вера Инаури

Бренд-менеджер Philips в России, СНГ, странах Центральной и Восточной Европы

Тел.: +7 (916) 970-17-85

E-mail: vera.inauri@philips.com

Мультимедийные материалы

Индекс здоровья будущего-2019 в России
244.0 KB

Поделиться в социальных сетях

Больше новостей по теме