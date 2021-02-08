Максим Кузнецов назначен главой Philips в регионе CEER

Максим Кузнецов присоединился к компании Philips в 2005 году и занимал различные позиции в сфере продаж и маркетинга. С 2012 года он руководил бизнесом компании в Украине, а с 2014 года – направлением «Потребительские товары» в России, Беларуси и Центральной Азии. В ноябре 2017 года был назначен на должность главы Philips в России и Центральной Азии, а также возглавил научно-исследовательскую лабораторию Philips Research в инновационном центре «Сколково».

Максим Кузнецов участвовал в выводе на рынки России и СНГ новейших медицинских решений Philips. Среди них портативное ультразвуковое устройство Lumify, система ангиографическая Azurion, магнитно-резонансный томограф Ingenia Ambition X. При непосредственном участии Максима были достигнуты значительные успехи в области медицинского консалтинга, а также разработаны новые для Philips инструменты продаж медоборудования – прямые сделки с государственным сектором, контракты жизненного цикла, лизинг. Так, в 2020 году Philips заключила контракты на поставки МРТ, ангиографических и ультразвуковых систем в клиники Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа. Компания будет осуществлять сервисное обслуживание этих аппаратов на протяжении всего их жизненного цикла.

Кроме того, Philips продолжает активно развивать проект локализации производства медицинского оборудования в России: сегодня на территории Московской области изготавливаются компьютерные томографы и ультразвуковые системы Philips.

Максим активно поддерживает научную деятельность компании - лаборатория Philips Research в «Сколково» запускает все больше новых проектов. В настоящее время в лаборатории ведутся работы по развитию технологий компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта (ИИ) для обработки и анализа медицинских изображений. Также в лаборатории создаются решения для оптимизации процессов в отделении лучевой диагностики, разрабатываются системы поддержки принятия клинических решений.

Компания Philips также добилась значительных успехов в продвижении и реализации потребительских товаров. При непосредственном участии Максима на российский рынок были успешно выведены на рынок такие бренды, как Saeco, Philips Zoom и Philips Respironics, открыт официальный интернет-магазин потребительских товаров.>