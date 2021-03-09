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Новостной центр | Российская Федерация

мар 09, 2021

Медицинская платформа Philips получила престижную премию


Новый релиз платформы Philips IntelliSpace Portal был отмечен премией EuroMinnie в номинации «Лучшее новое программное обеспечение для лучевой диагностики». Система будет зарегистрирована в России в 2021 году

Москва, Россия – Компания Philips стала лауреатом премии EuroMinnie 2020 – престижной награды, присуждаемой крупнейшим международным онлайн-сообществом экспертов в области радиологии и медицинской визуализации AuntMinnie. Профессионалы признали платформу нового поколения Philips IntelliSpace Portal победителем в номинации «Лучшее новое программное обеспечение для отделений радиологии».

 

Philips IntelliSpace Portal позволяет создать интегрированную систему обработки медицинских изображений в отделении лучевой диагностики. Решение предоставляет пользователям доступ к набору новых автоматических инструментов на базе искусственного интеллекта для экспертного анализа изображений разных модальностей. Новая версия платформы включает в себя алгоритмы на базе искусственного интеллекта для обнаружения узлов в легких, функционального анализа сердечно-сосудистой системы, а также количественной оценки легочных инфильтратов.

 

Программное обеспечение способно значительно расширить диагностические возможности в кардиологии, онкологии, неврологии и пульмонологии, включая поражения легких при COVID-19. В Российской Федерации платформа находится в процессе государственной регистрации и будет доступна уже в 2021 году.

 

«Мы рады, что профессиональное сообщество отметило новую систему Philips для анализа медицинских изображений в отделениях лучевой диагностики. Получение награды EuroMinnie – большая честь для нас, – отметил Дмитрий Лисогор, заместитель генерального директора Philips по цифровому здравоохранению в России и СНГ. – В платформе IntelliSpace Portal нового поколения мы реализовали множество интеллектуальных функций, способных автоматически производить количественную оценку изображений, оптимизировать рабочие процессы и предоставлять доступ к данным в любых частях больницы – там, где это необходимо. Надеемся, что уже скоро программное обеспечение будет помогать российским врачам принимать верные и обоснованные клинические решения». 

О компании Royal Philips
 

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений. Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, в 2019 году объем продаж решений Philips составил 19,5 млрд евро. В компании работают 80 000 сотрудников более чем в 100 странах. Новости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте http://www.philips.ru/newscenter.

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Елена Овчинникова

Специалист по коммуникациям Philips в России и СНГ

Телефон: +7 (495) 937-93-00; факс +7 (495) 937-93-59

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