Медицинская платформа Philips получила престижную премию

Москва, Россия – Компания Philips стала лауреатом премии EuroMinnie 2020 – престижной награды, присуждаемой крупнейшим международным онлайн-сообществом экспертов в области радиологии и медицинской визуализации AuntMinnie. Профессионалы признали платформу нового поколения Philips IntelliSpace Portal победителем в номинации «Лучшее новое программное обеспечение для отделений радиологии».

Philips IntelliSpace Portal позволяет создать интегрированную систему обработки медицинских изображений в отделении лучевой диагностики. Решение предоставляет пользователям доступ к набору новых автоматических инструментов на базе искусственного интеллекта для экспертного анализа изображений разных модальностей. Новая версия платформы включает в себя алгоритмы на базе искусственного интеллекта для обнаружения узлов в легких, функционального анализа сердечно-сосудистой системы, а также количественной оценки легочных инфильтратов.

Программное обеспечение способно значительно расширить диагностические возможности в кардиологии, онкологии, неврологии и пульмонологии, включая поражения легких при COVID-19. В Российской Федерации платформа находится в процессе государственной регистрации и будет доступна уже в 2021 году.

«Мы рады, что профессиональное сообщество отметило новую систему Philips для анализа медицинских изображений в отделениях лучевой диагностики. Получение награды EuroMinnie – большая честь для нас, – отметил Дмитрий Лисогор, заместитель генерального директора Philips по цифровому здравоохранению в России и СНГ. – В платформе IntelliSpace Portal нового поколения мы реализовали множество интеллектуальных функций, способных автоматически производить количественную оценку изображений, оптимизировать рабочие процессы и предоставлять доступ к данным в любых частях больницы – там, где это необходимо. Надеемся, что уже скоро программное обеспечение будет помогать российским врачам принимать верные и обоснованные клинические решения».