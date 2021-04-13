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Новостной центр | Российская Федерация

апр 13, 2021

Сухая бутылочка сразу после стерилизации – с новинкой Philips Avent это возможно


Philips Avent представляет электрический стерилизатор с встроенной сушкой. Новая модель за 40 минут уничтожает микробы и высушивает, а затем сохраняет стерильность до 24 часов

Россия, Москва – Неокрепшему иммунитету малыша нужна дополнительная защита. Детские бутылочки и пустышки необходимо не только тщательно мыть, но и стерилизовать. Эта регулярная процедура может отнимать много времени. Новый электрический стерилизатор Philips Avent берет заботу о безопасности на себя: стерилизует, сушит и хранит детскую посуду и аксессуары, чтобы мама и папа могли больше времени провести с малышом.

 

Автоматизация процессов

 

Электрический стерилизатор самостоятельно переключается между режимами. Процесс стерилизации длится 10 минут, затем включается сушка – мощный поток очищенного воздуха справляется с каплями за полчаса. Индикатор готовности в любой момент проинформирует о текущем этапе процесса. После завершения цикла стерилизатор автоматически отключается.

 

Безопасность и чистота

 

Стерилизация с помощью пара эффективна и безопасна: прибор Philips Avent уничтожает 99.9% микробов* и не требует использования моющих средств. Новый встроенный поддон снижает риск возникновения неприятного запаха, так как защищает нагревательный элемент от попадания капель молока, которые могут остаться после ополаскивания. При необходимости стерилизатор легко разбирается, очистить можно даже нагревательный элемент. Вся необходимая для этого информация есть в инструкции.

 

Универсальность и компактность

 

Прибор подходит для бутылочек, пустышек, молокоотсосов и других аксессуаров. Благодаря модульной системе 4-в-1 можно стерилизовать всю посуду одновременно или выбрать только нужное отделение. Новый стерилизатор компактен и не займет много места, но вместит все необходимое: в самое большое отделение помещается до 6 бутылочек. При закрытой крышке стерилизатора содержимое сохраняет стерильность до 24 часов – а значит, это удачное место для хранения детской посуды.

 

Новые электрические стерилизаторы Philips Avent уже в продаже. Рекомендованная розничная цена модели 4-в-1 SCF293/00 с сушкой составляет 10 990 рублей, стоимость аналога без сушки 3-в-1 SCF291/00 – 6 990 рублей.

 

* Кишечная палочка Escherichia coli, синегнойная палочка Pseudomonas aeruginosa, золотистый стафилококк Staphylococcus aureus, стрептококки группы B Streptococcus agalactiae, кронобактер cronobacter sakazakii, сальмонелла энтерика Salmonella enterica, Листерия моноцитогенес Listeria monocytogenes. По результатам тестирования независимой лабораторией.

О компании Royal Philips
 

 

 

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений. Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах. В 2020 году объем продаж решений Philips для здоровья и здравоохранения составил 19,5 млрд евро. В компании работают 82 000 сотрудников более чем в 100 странах. Новости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте http://www.philips.ru/newscenter.

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Контактная информация 

Вера Инаури

Бренд-менеджер Philips в России, СНГ, странах Центральной и Восточной Европы

Тел.: +7 (916) 970-17-85

E-mail: vera.inauri@philips.com

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