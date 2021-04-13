Сухая бутылочка сразу после стерилизации – с новинкой Philips Avent это возможно

Россия, Москва – Неокрепшему иммунитету малыша нужна дополнительная защита. Детские бутылочки и пустышки необходимо не только тщательно мыть, но и стерилизовать. Эта регулярная процедура может отнимать много времени. Новый электрический стерилизатор Philips Avent берет заботу о безопасности на себя: стерилизует, сушит и хранит детскую посуду и аксессуары, чтобы мама и папа могли больше времени провести с малышом.

Автоматизация процессов

Электрический стерилизатор самостоятельно переключается между режимами. Процесс стерилизации длится 10 минут, затем включается сушка – мощный поток очищенного воздуха справляется с каплями за полчаса. Индикатор готовности в любой момент проинформирует о текущем этапе процесса. После завершения цикла стерилизатор автоматически отключается.

Безопасность и чистота

Стерилизация с помощью пара эффективна и безопасна: прибор Philips Avent уничтожает 99.9% микробов* и не требует использования моющих средств. Новый встроенный поддон снижает риск возникновения неприятного запаха, так как защищает нагревательный элемент от попадания капель молока, которые могут остаться после ополаскивания. При необходимости стерилизатор легко разбирается, очистить можно даже нагревательный элемент. Вся необходимая для этого информация есть в инструкции.

Универсальность и компактность

Прибор подходит для бутылочек, пустышек, молокоотсосов и других аксессуаров. Благодаря модульной системе 4-в-1 можно стерилизовать всю посуду одновременно или выбрать только нужное отделение. Новый стерилизатор компактен и не займет много места, но вместит все необходимое: в самое большое отделение помещается до 6 бутылочек. При закрытой крышке стерилизатора содержимое сохраняет стерильность до 24 часов – а значит, это удачное место для хранения детской посуды.

Новые электрические стерилизаторы Philips Avent уже в продаже. Рекомендованная розничная цена модели 4-в-1 SCF293/00 с сушкой составляет 10 990 рублей, стоимость аналога без сушки 3-в-1 SCF291/00 – 6 990 рублей.

* Кишечная палочка Escherichia coli, синегнойная палочка Pseudomonas aeruginosa, золотистый стафилококк Staphylococcus aureus, стрептококки группы B Streptococcus agalactiae, кронобактер cronobacter sakazakii, сальмонелла энтерика Salmonella enterica, Листерия моноцитогенес Listeria monocytogenes. По результатам тестирования независимой лабораторией.