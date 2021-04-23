Philips провела бесплатные УЗИ печени в Хабаровске

Хабаровск, Россия – Министерство здравоохранения Хабаровского края, компания Philips и «Союз деловых женщин» города Хабаровска провели социальную кампанию «Ради здоровья. Проверь свою печень!». В ее рамках в поликлинике №3 города Хабаровска мужчинам 45-60 лет из групп риска заболеваний печени была проведена ультразвуковая диагностика печени современным методом эластографии сдвиговой волной. Участниками кампании стали представители Союза офицеров России, Союза воинов-афганцев и Совета отцов. За три дня процедуру прошли 182 человека, больше чем у половины обследованных выявлены различные нарушения в работе печени. После УЗИ более 100 участников получили рекомендации врача-гастроэнтеролога.

Philips традиционно поддерживает социальные кампании, которые способствуют повышению осведомленности населения об инновационных методах диагностики и важности заботы о здоровье.

«При заболеваниях на ранних стадиях, как правило, печень не болит, а значит узнать о её состоянии можно только благодаря своевременному обследованию. Однако мы хорошо знаем, что мужчины в большинстве своем неохотно ходят к врачам, но имеют больше вредных привычек, – отмечает Татьяна Петричко, заведующая ультразвуковым отделением Городской клинической поликлиники №3 (г. Хабаровск). – Мы вышли с инициативой в организованные коллективы, предложив принять участие в кампании. В итоге УЗИ показало, что нормальное состояние печени выявлено только у 74 человек».

Компания Philips из года в год стремится повышать осведомленность россиян об опасности патологий печени, включая гепатиты B и C. Во всем мире диффузными заболеваниями печени страдают миллионы людей. Согласно данным Российской Ассоциации Специалистов Ультразвуковой Диагностики в Медицине (РАСУДМ), 360 и 180 миллионов[1]людей по всему миру инфицированы гепатитом В и С соответственно. 500–700 тысяч1 людей умирает ежегодно в результате заражения гепатитом B, более чем 350 тысяч1 пациентов – от осложнений гепатита С. В большинстве случаев такие болезни протекают незаметно для пациента. Своевременная и точная диагностика способствует предотвращению необратимых нарушений в работе внутренних органов. Современные ультразвуковые технологии позволяют сделать процесс исследования комфортным и безболезненным для пациента и быстрым и точным для медицинского специалиста.

Новый «золотой стандарт» диагностики печени: эластография сдвиговой волной

Участникам кампании «Ради здоровья. Проверь свою печень!» была проведена эластография сдвиговой волной с помощью премиальных ультразвуковых систем Epiq Elite2.

Эластография сдвиговой волной, получившая признание во всем мире – это метод для быстрой, точной, неинвазивной и безболезненной оценки печени, который не дает осложнений и не требует долгого времени для освоения специалистом. Эластография позволяет выявлять заболевания печени на начальных стадиях, а также наблюдать за динамикой состояния пациентов с хроническими патологиями печени. Врачам технология дает больше уверенности в постановке диагноза, а пациентам позволяет легко и комфортно перенести процедуру.

Ультразвуковые системы Epiq Elite были впервые представлены в России именно в рамках социальной инициативы в Хабаровске. Благодаря премиальному качеству визуализации ультразвуковая система Epiq Elite обеспечивает повышенную детализацию изображений внутренних структур.

«Эластография сдвиговой волной помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, оценивать эффективность лечения, что увеличивает шансы пациента на выздоровление. Доступ к проведению эластографии печени сдвиговой волной – важная функция экспертных ультразвуковых систем, которая все больше вызывает интерес у профессионалов медицинского сообщества, – отметила Светлана Чаброва, эксперт департамента «Ультразвуковые системы» Philips в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ. – Впервые в России мы демонстрируем так широко данное оборудование в рамках социальной кампании. Новые ультразвуковые системы премиум класса Philips EPIQ Elite позволяют высокоточно исследовать органы. Благодаря современным монокристаллическим датчикам удобно осматривать пациентов разной комплекции».