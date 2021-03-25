Philips продаст подразделение «Техника для дома» глобальной инвестиционной компании Hillhouse Capital

Амстердам, Нидерланды – Компания Royal Philips объявила о подписании соглашения по продаже подразделения «Техника для дома». «Техника для дома» – международный бизнес с объемом продаж 2,2 млрд евро в 2020 году. Подразделение производит бытовую технику для кухни, технику для уборки в доме и ухода за одеждой, очищения и увлажнения воздуха, а также кофемашины. Покупателем стала Hillhouse Capital – международная инвестиционная компания, которая внедряет цифровые технологии, чтобы помогать бизнесу в устойчивом развитии. Ожидается, что транзакция завершится в третьем квартале 2021 года после соблюдения всех условий закрытия сделки и получения разрешений регуляторных органов.

Сумма сделки по продаже подразделения «Техника для дома» оценивается приблизительно в 3,7 млрд евро. По завершении транзакции ожидается, что Philips получит выручку около 3 млрд евро после уплаты налогов и операционных расходов. Кроме того, Philips и отделившееся подразделение заключат эксклюзивный лицензионный договор на использование бренда Philips и некоторых других брендов бытовой техники, принадлежащих компании. В его рамках «Техника для дома» сможет производить, распространять и продвигать продукцию Philips во всем мире в течение 15 лет. Предполагается возможность продления срока действия договора. Чистая приведенная стоимость ежегодных выплат за 15 лет оценивается приблизительно в 0,7 млрд евро, в результате чего общая сумма сделки составит примерно 4,4 млрд евро. Согласно соглашению с Hillhouse Capital, в финансовой отчетности Philips за первый квартал 2021 года подразделение «Техника для дома» будет представлено как прекратившее деятельность.

«Я рад, что компания Hillhouse Capital стала новым домом для подразделения Philips «Техника для дома». Мы надеемся, что вместе с Hillhouse Capital бизнес продолжит укреплять свое лидерство на рынке, усиливать бренд и предлагать потребителям инновационные решения, – отметил Франс ван Хаутен, генеральный директор Royal Philips. – Данная сделка завершает наши основные продажи подразделений. В будущем мы сосредоточимся на укреплении лидерских позиций в области медицинских технологий. Мы сконцентрируемся на создании технологий, способных помочь системам здравоохранения достичь Четырехкомпонентной цели (улучшение клинических результатов, повышение удовлетворенности пациентов и медицинского персонала, снижение стоимости лечения). Мы также продолжим предлагать решения для персонального ухода».

Philips – ведущий поставщик интегрированных технологий для улучшения здоровья и благополучия людей. Компания создает решения для всех этапов заботы о здоровье от ведения здорового образа жизни и профилактики до диагностики, лечения и ухода на дому. В рамках сделки с Hillhouse Capital Philips продает только подразделение «Техника для дома», занимающееся выпуском бытовой техники. Другой сегмент потребительской техники, подразделение Philips Personal Health, остается частью Royal Philips. Бизнес Personal Health оценивается в 3,2 млрд евро и играет важную роль в комплексном подходе компании к заботе о здоровье. В рамках этого направления Philips создает инновационные потребительские решения для ухода за полостью рта, красоты, личной гигиены, здоровья матери и ребенка.

Hillhouse Capital

Hillhouse Capital инвестирует в организации по всему миру. Сотрудничая с предпринимателями и управленческими командами, компания стремится повышать эффективность бизнеса и обеспечивать его устойчивый рост. Hillhouse внедряет инновации и цифровые решения для развития и расширения бизнеса. В частности, она имеет успешный опыт работы с потребительским бизнесом и активно внедряет новые модели работы с клиентами в различных сегментах.

«Мы с нетерпением ждем объединения наших усилий с Philips. Надеемся, что это позволит нам выйти на новые рынки и открыть для себя больше возможностей для роста, – отметил Лэй Чжан, основатель и генеральный директор Hillhouse Capital. – Нам близка миссия Philips – предлагать высококачественные решения для здорового образа жизни людей во всем мире».

Подразделение «Техника для дома»

Подразделение «Техника для дома», головной офис которого останется в Нидерландах, функционирует более чем в 100 странах и занимается разработкой, производством и распространением решений для дома. Среди его успешных продуктов аэрогриль Airfryer, полностью автоматические кофемашины LatteGo, парогенератор Perfect Care Elite, очиститель воздуха Air Purifier и пылесос SpeedPro Max. В подразделении работает около 7000 сотрудников по всему миру.

«Я убежден, что опыт Hillhouse Capital в области электронной коммерции, цепочек поставок и цифровых технологий позволит нам продолжать предлагать людям значимые инновации для дома, – отметил Хенк де Йонг, генеральный директор подразделения Philips «Техника для дома». – Мы обладаем широким портфелем продуктов, наработанной базой клиентов и богатым научно-исследовательским потенциалом. Благодаря этому подразделение «Техника для дома» является одним из лидеров рынка бытовой техники. Наша цель – помогать людям становиться более здоровыми и счастливыми. Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с Hillhouse, чтобы получить дополнительные возможности для роста».