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Новостной центр | Российская Федерация

фев 26, 2021

Philips организует цикл вебинаров по лучевой диагностике


Первая в этом году серия вебинаров Philips стартует 28 января и будет посвящена разным аспектам компьютерной и магнитно-резонансной томографии

Москва, Россия – 28 января 2021 года Philips запускает серию вебинаров, посвященных лучевой диагностике, а именно МРТ и КТ. Экспертами на них выступят представители ведущих лечебных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга. Обучение предназначено для кардиологов, радиологов и рентгенлаборантов, врачей функциональной диагностики и всех специалистов, заинтересованных в развитии знаний о современных диагностических методах. Участие в вебинарах бесплатное, регистрация уже открыта.
Для компании Philips очень важно поддерживать и инициировать образовательные мероприятия – мы понимаем, какое большое значение сегодня имеет обмен знаниями в профессиональном медицинском сообществе. Именно поэтому мы организуем вебинары, на которых эксперты освещают разные аспекты помощи пациентам,  Надеемся, что вебинары о лучевой диагностике окажутся полезными для специалистов, что их участники повысят свою квалификацию и смогут применять новые знания на практике».

Михаил Гончаров

директор кластера прецизионной диагностики компании Philips в России и СНГ

Первый вебинар цикла пройдет 28 января 2021 года в 16.00 и будет посвящен особенностям КТ и МР-диагностики врожденных пороков сердца. В его рамках участники на конкретных клинических примерах разберут методические аспекты исследований, принципы анализа томограмм и формирования заключений. Лектором выступит Юрпольская Л.А., д.м.н., врач-рентгенолог, ведущий научный сотрудник НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева. Регистрация на вебинар доступна по ссылке.

 

11 февраля в 16:00 состоится вебинар «МРТ исследования лимфатической системы», который проведет Малеков Д.А., врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики, ассистент кафедры медицинской биофизики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Участники мероприятия смогут узнать больше об анатомофизиологических основах лимфатической системы, а также о критериях воспалительных и дистрофических процессов. Регистрация доступна по ссылке.

 

24 февраля в 16.00 пройдет третий вебинар цикла – «МРТ диагностика пороков развития центральной нервной системы». На нем будут рассмотрены наиболее частые аномалии развития головного и спинного мозга на примере клинических случаев. Эксперты – специалисты отделения лучевой диагностики Морозовской ДГКБ: к.м.н., врач-рентгенолог, радиолог, заведующая отделением лучевой диагностики Хасанова К.А. и врач-рентгенолог Басалай Т.В. Регистрация доступна по ссылке.

Ознакомиться с актуальным расписанием вебинаров, организованных Philips, можно на официальном сайте в разделе «Обучение и тренинги»

О компании Royal Philips
 

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений. Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, в 2019 году объем продаж решений Philips составил 19,5 млрд евро. В компании работают 80 000 сотрудников более чем в 100 странах. Новости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте http://www.philips.ru/newscenter

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Разделы

Радиология Диагностика и лечение Пресс-релизы

Контактная информация

Мария Королёва

Менеджер по корпоративным коммуникациям Philips в России и СНГ

Телефон: +7 (495) 937-93-00; факс +7 (495) 937-93-59

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