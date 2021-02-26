Philips организует цикл вебинаров по лучевой диагностике

Первый вебинар цикла пройдет 28 января 2021 года в 16.00 и будет посвящен особенностям КТ и МР-диагностики врожденных пороков сердца. В его рамках участники на конкретных клинических примерах разберут методические аспекты исследований, принципы анализа томограмм и формирования заключений. Лектором выступит Юрпольская Л.А., д.м.н., врач-рентгенолог, ведущий научный сотрудник НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева. Регистрация на вебинар доступна по ссылке.

11 февраля в 16:00 состоится вебинар «МРТ исследования лимфатической системы», который проведет Малеков Д.А., врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики, ассистент кафедры медицинской биофизики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Участники мероприятия смогут узнать больше об анатомофизиологических основах лимфатической системы, а также о критериях воспалительных и дистрофических процессов. Регистрация доступна по ссылке.

24 февраля в 16.00 пройдет третий вебинар цикла – «МРТ диагностика пороков развития центральной нервной системы». На нем будут рассмотрены наиболее частые аномалии развития головного и спинного мозга на примере клинических случаев. Эксперты – специалисты отделения лучевой диагностики Морозовской ДГКБ: к.м.н., врач-рентгенолог, радиолог, заведующая отделением лучевой диагностики Хасанова К.А. и врач-рентгенолог Басалай Т.В. Регистрация доступна по ссылке.

Ознакомиться с актуальным расписанием вебинаров, организованных Philips, можно на официальном сайте в разделе «Обучение и тренинги»