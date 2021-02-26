Philips организует цикл вебинаров по лучевой диагностике

Для компании Philips очень важно поддерживать и инициировать образовательные мероприятия – мы понимаем, какое большое значение сегодня имеет обмен знаниями в профессиональном медицинском сообществе. Именно поэтому мы организуем вебинары, на которых эксперты освещают разные аспекты помощи пациентам, Надеемся, что вебинары о лучевой диагностике окажутся полезными для специалистов, что их участники повысят свою квалификацию и смогут применять новые знания на практике».
Михаил Гончаров
директор кластера прецизионной диагностики компании Philips в России и СНГ
Первый вебинар цикла пройдет 28 января 2021 года в 16.00 и будет посвящен особенностям КТ и МР-диагностики врожденных пороков сердца. В его рамках участники на конкретных клинических примерах разберут методические аспекты исследований, принципы анализа томограмм и формирования заключений. Лектором выступит Юрпольская Л.А., д.м.н., врач-рентгенолог, ведущий научный сотрудник НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева. Регистрация на вебинар доступна по ссылке.
11 февраля в 16:00 состоится вебинар «МРТ исследования лимфатической системы», который проведет Малеков Д.А., врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики, ассистент кафедры медицинской биофизики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Участники мероприятия смогут узнать больше об анатомофизиологических основах лимфатической системы, а также о критериях воспалительных и дистрофических процессов. Регистрация доступна по ссылке.
24 февраля в 16.00 пройдет третий вебинар цикла – «МРТ диагностика пороков развития центральной нервной системы». На нем будут рассмотрены наиболее частые аномалии развития головного и спинного мозга на примере клинических случаев. Эксперты – специалисты отделения лучевой диагностики Морозовской ДГКБ: к.м.н., врач-рентгенолог, радиолог, заведующая отделением лучевой диагностики Хасанова К.А. и врач-рентгенолог Басалай Т.В. Регистрация доступна по ссылке.
Ознакомиться с актуальным расписанием вебинаров, организованных Philips, можно на официальном сайте в разделе «Обучение и тренинги»
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений. Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, в 2019 году объем продаж решений Philips составил 19,5 млрд евро. В компании работают 80 000 сотрудников более чем в 100 странах. Новости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте http://www.philips.ru/newscenter
Мария Королёва
Менеджер по корпоративным коммуникациям Philips в России и СНГ
Телефон: +7 (495) 937-93-00; факс +7 (495) 937-93-59