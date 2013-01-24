Эффективное и безопасное отбеливание зубов с возможностью выбора интенсивности светового потока.
- 3 режима интенсивности светового потока
- Используйте комбинацию клинического и домашнего отбеливания для пациентов с серьезным изменением цвета эмали
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Эффективное и безопасное отбеливание зубов с возможностью выбора интенсивности светового потока.
*Лампа для ускорения отбеливания зубов
светодиодная Zoom! WhiteSpeed /
Whitening LED Accelerator Zoom! WhiteSpeed
Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2016/3799 от 17 марта 2016 года
*Наборы стоматологических отбеливающих материалов Philips Zoom!
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08278 от 25 августа 2016 года