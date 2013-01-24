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Профессиональная система отбеливания

Philips Zoom! Профессиональное клиническое отбеливание зубов

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Philips Zoom! WhiteSpeed*

Эффективное и безопасное отбеливание зубов с возможностью выбора интенсивности светового потока.

 

  • 3 режима интенсивности светового потока
  • Используйте комбинацию клинического и домашнего отбеливания для пациентов с серьезным изменением цвета эмали
Дополнительная информация


*Лампа для ускорения отбеливания зубов

светодиодная Zoom! WhiteSpeed /

Whitening LED Accelerator Zoom! WhiteSpeed

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2016/3799 от 17 марта 2016 года

До После

Клинически доказано: зубы светлее до 8 тонов всего за 45 минут*

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*без учета времени подготовки
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Philips Zoom! QuickPro*

Система клинического отбеливания, не требующая активации светом
Дополнительная информация


*Наборы стоматологических отбеливающих материалов Philips Zoom!

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08278 от 25 августа 2016 года

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Позвоните по номеру +7 (800) 200-08-80
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