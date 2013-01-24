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Зубные щетки
Эффективная чистка зубов каждый день
Звуковая зубная щетка нового поколения
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Что нового?
Diamond Clean Smart
Новое поколение интеллектуальных зубных щеток Philips Sonicare с индивидуальными настройками
Узнайте больше о DiamondClean Smart
Модели электрических зубных щеток Philips Sonicare
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DiamondClean Smart
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FlexCare Platinum Connected
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Стандартные модели
ProtectiveClean
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2 series
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Детские щетки
Sonicare For Kids
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Ирригатор для межзубных промежутков
Airfloss Ultra
Дополнительная информация
Полноценная чистка каждый день
Мобильное приложение*
Карта полости рта покажет области, требующие повышенного внимания
Таймер
Контролирует время чистки – не менее двух минут
Датчик давления*
Предотвращает избыточное давление при чистке
Максимальный комфорт
Различные насадки обеспечивают персональный уход
*В зависимости от модели
Последние исследования, подтверждающие клиническую эффективность решений Philips для здоровья полости рта пациентов с различными потребностями
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Разные типы насадок для зубных щеток Philips Sonicare
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Выбрать для сравнения
Выбранные продукты (
0
/3)
Отмена
Сравнение моделей
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