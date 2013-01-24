Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Зубные щетки

Эффективная чистка зубов каждый день

Звуковая зубная щетка нового поколения

Что нового?
goals-set

Diamond Clean Smart

Новое поколение интеллектуальных зубных щеток Philips Sonicare с индивидуальными настройками
Узнайте больше о DiamondClean Smart

Модели электрических зубных щеток Philips Sonicare

Сравнение моделей

Премиальные модели
DiamondClean Smart
diamondclean-smart-black
серебристая diamondclean
diamondclean-smart-black
серая diamondclean
diamondclean-pink
серебристая diamondclean
diamondclean-smart-black
серая diamondclean
розовая diamondclean
красная diamondclean
diamondclean-grey
серебристая diamondclean
diamondclean-smart-black
серая diamondclean
diamondclean-white-silver
серебристая diamondclean
diamondclean-smart-black
серая diamondclean
diamondclean-white-rose
серебристая diamondclean
diamondclean-smart-black
серая diamondclean
розовая diamondclean
красная diamondclean
Дополнительная информация
FlexCare Platinum Connected
flexcare-platinum-connected
Дополнительная информация

Стандартные модели
ProtectiveClean
protectiveclean мятная
Дополнительная информация
2 series
2series
Дополнительная информация

Детские щетки
Sonicare For Kids
sonicare-for-kids зеленая
Дополнительная информация

Ирригатор для межзубных промежутков
Airfloss Ultra
Airfloss ultra
Дополнительная информация

Полноценная чистка каждый день

full-coverage

Мобильное приложение*

Карта полости рта покажет области, требующие повышенного внимания
longer-brushing

Таймер

Контролирует время чистки – не менее двух минут
gentle-cleaning-icon

Датчик давления*

Предотвращает избыточное давление при чистке
maximum-comfort

Максимальный комфорт

Различные насадки обеспечивают персональный уход
*В зависимости от модели
innovation-backed-by-scientific-evidence

Последние исследования, подтверждающие клиническую эффективность решений Philips для здоровья полости рта пациентов с различными потребностями

Посмотреть последние клинические исследования

Разные типы насадок для зубных щеток Philips Sonicare

Посмотреть весь ассортимент
patient-avatar
Вы не стоматолог?
Перейти на сайт для потребителей
looking_for_an_idea_icon

Хотите узнать больше?

Позвоните по номеру +7 (800) 200-08-80
Показать доступные материалы